Россия может попытаться открыть второй фронт, - генеральный инспектор ВС Германии Цорн
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эбергард Цорн считает, что сухопутные силы России обладают потенциалом для открытия второго фронта войны, несмотря на изнурительные бои в Украине.
Об этом он сказал в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
"В настоящее время основная часть сухопутных войск России может быть связана с Украиной, но даже в этом случае мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных войск для открытия второго театра военных действий", - отметил Цорн.
Театром войны в военной терминологии называют сухопутную территорию, морскую акваторию и воздушное пространство воюющих государств, а также открытое море и воздушное пространство над ним, в пределах которых стороны в состоянии войны могут вести или ведут военные действия.
Цорн подчеркнул, что большая часть российского флота еще не вовлечена в войну с Украиной, а у российских военно-воздушных сил до сих пор есть значительный потенциал, что также представляет угрозу для НАТО.
Генерал также считает, что в России не скоро закончатся боеприпасы. По его словам, эти боеприпасы частично старые и очень неточные, но именно они наносят большие разрушения гражданской инфраструктуре.
Цорн добавил, что пока он не ожидает каких-либо далеко идущих наступлений вглубь украинской территории.
Пожалуйста, подождите...
як військові німці зійшли на гівно
Повірте, в них теж була непроста ситуація, бо вони були справжніми ізгоями : лише в 70-х роках, до них почали ставитися нормально!
Але одна відсінність таки є: не шматок Німеччини ***** відтяпало, а частину України!
Так що, саме Україна.
До речі, кацапи так само ******* казати: все зло від *****, а вони всі білі та пухнасті!
Це саме потрібно зробити і з рашистами, денаціфіціровать, щоб років на 50-100 на континенті був мир
це суто наша привілея..і наш форум
Да?
Ну-ну...
а самі з Бундесвера 70-х, найпотужнішої армії Європи зробили посміховисько: мали 4 500 Леопардів-2, а після скорочень починаючи із Шрьодера, зараз мають 400 і то лише 200 у бойовому стані
Спіть спокійно, пийте пиво, жируйте, українці вас прикриють.
А це країни, що з першого дня війни, допомагають нам і підтримують нас.
Країни, що мають однозначну позицію, країни-друзі.
Довго Німеччина буде відмиватися від цього сорому
Вони сидять і трусяться від думки про "десятки тисяч руських танків за Уралом". От що було б якби кацапи напали на прибалтійські країни де стоять німецькі з'єднання? Другий фронт на рейні хай відкривають, хай побачать і відчують на що русня витрачала гроші за газ. В в перших окопах має сидіти виродок Шрьодер зі старою шльондрою комсомолкою.
На Балтике, которая, на данный момент, стала внутренним морем НАТО?
На Черном море (о котором я и в 2014 году говорил (вот здесь же и говорил), что оно простреливается на сквозь?
В Молдавии, силами 2 БТГр?
Ии в Беларуси (что означает уничтожение Белоруси, как государства, в течение недели,
и удлинение для РФ линии фронта на добрые 700 км)?
Ну вот где?
В космосе? Или в киберпространстве? (два: ха-ха).
Предполагать возможность это одно, а говорить о наличии потенциала - другое.
Всегда был убежден в том, что закусывать надо горячими закусками.
Хотя, если реально прижмёт, то может и попросят....