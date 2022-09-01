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Россия может попытаться открыть второй фронт, - генеральный инспектор ВС Германии Цорн

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

цорн

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эбергард Цорн считает, что сухопутные силы России обладают потенциалом для открытия второго фронта войны, несмотря на изнурительные бои в Украине.

Об этом он сказал в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"В настоящее время основная часть сухопутных войск России может быть связана с Украиной, но даже в этом случае мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных войск для открытия второго театра военных действий", - отметил Цорн.

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Театром войны в военной терминологии называют сухопутную территорию, морскую акваторию и воздушное пространство воюющих государств, а также открытое море и воздушное пространство над ним, в пределах которых стороны в состоянии войны могут вести или ведут военные действия.

Цорн подчеркнул, что большая часть российского флота еще не вовлечена в войну с Украиной, а у российских военно-воздушных сил до сих пор есть значительный потенциал, что также представляет угрозу для НАТО.

Генерал также считает, что в России не скоро закончатся боеприпасы. По его словам, эти боеприпасы частично старые и очень неточные, но именно они наносят большие разрушения гражданской инфраструктуре.

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Цорн добавил, что пока он не ожидает каких-либо далеко идущих наступлений вглубь украинской территории.
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Топ комментарии
+30
"не тот ерманец пошол....."

як військові німці зійшли на гівно
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01.09.2022 12:26
+28
Це шо, тіпа "Нене, ми не обісрані г*ндони, що так х*йово допомагаємо, це ми "в засаді", чекаємо коли на нас нападуть!"...
Да?
Ну-ну...
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01.09.2022 12:28
+27
Нажаль, єдині країни-члени НАТО з якими кацапи мають спільний кордон, це Польща, Литва, Латвія, та Естонія.
А це країни, що з першого дня війни, допомагають нам і підтримують нас.
Країни, що мають однозначну позицію, країни-друзі.
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01.09.2022 12:36
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Правила форума Совет форумчан
В Нормандії нехай відкриють.
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01.09.2022 12:25 Ответить
В Исландии
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01.09.2022 12:55 Ответить
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01.09.2022 12:58 Ответить
"не тот ерманец пошол....."

як військові німці зійшли на гівно
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01.09.2022 12:26 Ответить
Да, нация которая столетиями кошмарила Европу, особенно Францию, устроила две мировые войны, нация воинов и инженеров превратилась в "как бы чего не вышло", в слюнтяем. Дуже прикро!
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01.09.2022 12:34 Ответить
А ви хотіли, щоб німці влаштували Трейтю світову війну?

Повірте, в них теж була непроста ситуація, бо вони були справжніми ізгоями : лише в 70-х роках, до них почали ставитися нормально!
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01.09.2022 12:48 Ответить
Очнитесь 3 мировая уже больше 8 лет идёт, то что многие старательно прячут голову в песок ни как не отменяет что дойдет и до применения яо.
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01.09.2022 12:57 Ответить
Україна так само три роки ховала голову у пісок: просто перестали стріляти, а замість армії, почали будувати дороги.
Але одна відсінність таки є: не шматок Німеччини ***** відтяпало, а частину України!
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01.09.2022 13:05 Ответить
Це не Україна ховала голову, це голову ховав "верховнийобоневтік"!
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01.09.2022 13:19 Ответить
А він себе сам призначив, чи все ж таки, був обраний?
Так що, саме Україна.
До речі, кацапи так само ******* казати: все зло від *****, а вони всі білі та пухнасті!
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01.09.2022 15:25 Ответить
3 мировая уже больше 8 лет идёт, и Германияимеет к ней прямое отношение. Именно германцы выкормили хуъело
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01.09.2022 14:05 Ответить
Руки у вас короткі застосувати ЯО. Відрубають по самі вуха. Андрофаги їбучі.
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01.09.2022 20:43 Ответить
Ого у вас не только с умственным развитием проблемы но и с физическим? В том то и проблема что за 8 лет таки нет у нас яо что б вас утихомирить, какими б вы уродами и дибилами не были.
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02.09.2022 07:39 Ответить
Звиняй, чмоня, я свинорусскій не сприймаю !
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17.09.2022 00:57 Ответить
Таки и речь не о ваших умственных способностях, с ними все ясно вашу ауешную речь токо у вас в ********** поймут, а о необходимости вооружения нашей страны.
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17.09.2022 09:35 Ответить
Ну та що ти на українському сайті забув, чмоня?
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17.09.2022 20:22 Ответить
Нет, третью мировую им не потянуть. А вот гордость и мужество терять не надо.
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01.09.2022 20:42 Ответить
Вот це називається демілітарізація, це те що американці зробили з німцями починаючи з 1946
Це саме потрібно зробити і з рашистами, денаціфіціровать, щоб років на 50-100 на континенті був мир
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01.09.2022 12:51 Ответить
Развалить рфию. Иначе никаких мирных лет не будет. Снова соберут мясо, наделают ракет из китайского ширпотреба, и снова найдут врага.
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01.09.2022 12:57 Ответить
они боятся, что их нациками начнут назьівать... потому и помогают Украине осторожно
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01.09.2022 13:18 Ответить
естафетна паличка перейшла до путлєра..
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01.09.2022 13:51 Ответить
От що буває, коли нації в голову серуть ліберали протягом 70 років!
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01.09.2022 12:38 Ответить
Да що ви говорити...зате ваш зелений такий наполеон, що орки плачуть. Може досить бравади,що руцькі мобілізацію проводять і розгортають додаткові бригади,то знають усі,окрім вас
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01.09.2022 12:47 Ответить
не лапайте нашого найвелечнішого!

це суто наша привілея..і наш форум
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01.09.2022 13:52 Ответить
Ага... Вони вже не знають як перший закрить
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01.09.2022 12:26 Ответить
Це шо, тіпа "Нене, ми не обісрані г*ндони, що так х*йово допомагаємо, це ми "в засаді", чекаємо коли на нас нападуть!"...
Да?
Ну-ну...
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01.09.2022 12:28 Ответить
крутяться ліверні ковбаси - не хотять нам зброю давати

а самі з Бундесвера 70-х, найпотужнішої армії Європи зробили посміховисько: мали 4 500 Леопардів-2, а після скорочень починаючи із Шрьодера, зараз мають 400 і то лише 200 у бойовому стані
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01.09.2022 12:30 Ответить
Це при тому, що тоді була тільки ФРГ.
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01.09.2022 12:46 Ответить
Може це той *хенерал* чи з тих. що прогнозували Київ за 3 дні?
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01.09.2022 12:33 Ответить
да
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01.09.2022 13:16 Ответить
Ми вже маємо другий фронт, і це оп
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01.09.2022 12:33 Ответить
Оце в точку…
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01.09.2022 12:37 Ответить
Сцикуни-хвашизди!

Спіть спокійно, пийте пиво, жируйте, українці вас прикриють.
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01.09.2022 12:35 Ответить
вони підраховують збитки - касапи на Октобер Фест не прибудуть..
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01.09.2022 13:55 Ответить
Нажаль, єдині країни-члени НАТО з якими кацапи мають спільний кордон, це Польща, Литва, Латвія, та Естонія.
А це країни, що з першого дня війни, допомагають нам і підтримують нас.
Країни, що мають однозначну позицію, країни-друзі.
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01.09.2022 12:36 Ответить
Молдові потрібно приготуватись.....
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01.09.2022 12:39 Ответить
Це в генах ссикливість і боязнь тих кацапів у німців,який там другий фронт зеків та інвалідів нашкребують по сусеках
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01.09.2022 12:39 Ответить
потомки адольфа ущербні в пятому поколінні
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01.09.2022 13:46 Ответить
Генетика не бреше. Які гарні мулати, але евромулати що страшні, той моральні уроди
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01.09.2022 14:50 Ответить
Та ми вже зрозуміли, що бундесвер виявився опереточною армією, а уряд ФРН - ліваками, які охають, заламують руки і розказують, чому вони нічим не можуть допомогти крім стурбованості.

Довго Німеччина буде відмиватися від цього сорому
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01.09.2022 12:40 Ответить
Вибачте, на яких фронтах цей генерал воював? Можливо в нього є досвід ведення бойових дій подібних до тих, що в нас?
Вони сидять і трусяться від думки про "десятки тисяч руських танків за Уралом". От що було б якби кацапи напали на прибалтійські країни де стоять німецькі з'єднання? Другий фронт на рейні хай відкривають, хай побачать і відчують на що русня витрачала гроші за газ. В в перших окопах має сидіти виродок Шрьодер зі старою шльондрою комсомолкою.
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01.09.2022 12:42 Ответить
Все правильно він говорить. А то в Європі вже перестали боятись.
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01.09.2022 12:44 Ответить
Єврощурі.
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01.09.2022 12:47 Ответить
Я, конечно, не генерал-полковник (General - по немецко-фашистской терминологии), но меня интересует вопрос: а где генерал увидел потенциал для второго фронта?
На Балтике, которая, на данный момент, стала внутренним морем НАТО?
На Черном море (о котором я и в 2014 году говорил (вот здесь же и говорил), что оно простреливается на сквозь?
В Молдавии, силами 2 БТГр?
Ии в Беларуси (что означает уничтожение Белоруси, как государства, в течение недели,
и удлинение для РФ линии фронта на добрые 700 км)?
Ну вот где?
В космосе? Или в киберпространстве? (два: ха-ха).
Предполагать возможность это одно, а говорить о наличии потенциала - другое.
Всегда был убежден в том, что закусывать надо горячими закусками.
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01.09.2022 12:59 Ответить
Спасибо, что объяснили причину, а то я подумал, что это трава или грибы.
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01.09.2022 13:20 Ответить
"Капусточка, мама, конечно, дело хорошее, но в доме надо держать и мясные закуски" (С)
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01.09.2022 14:43 Ответить
нову партію "бойових бурятів"пошлють?...на відкриття другого фронту
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01.09.2022 13:03 Ответить
Единственный фронт,какой они могут открыть,это белорусский.
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01.09.2022 13:03 Ответить
Она если и откроет, то, возможно с Приднестровья. Больше нигде группировок нет. Не думаю, что главный картофан согласится предоставить (читай представить) свою "армию" для нападения на Польшу или Прибалтику....
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01.09.2022 13:19 Ответить
Вы серьёзно? Тот "второй фронт" по "просьбе" легитмного правительства Молдовы закрывается за сутки работой одного артдивизиона и одного звена Су-24.
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01.09.2022 13:25 Ответить
Как показало легитимное правительство Молдовы, они очень скромные на просьбы и всякого рода директные заявления по поводу войны, тьфу, спецоперации...
Хотя, если реально прижмёт, то может и попросят....
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01.09.2022 13:31 Ответить
если с того ихнего "второго фронта", который они лелеют и холят уже который год, хоть что-то прилетит по территории Украины, то "попросят" аж бегом.
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01.09.2022 13:40 Ответить
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01.09.2022 13:24 Ответить
Цей німецький генерал результат денацифікації та повного інтелектуального виродження німецької військової еліти. Фон Браухіч уже як в труні як дзига крутиться...
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01.09.2022 13:32 Ответить
Вискочив ,як Пилип з конопель(укр.народне прислів'я)
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01.09.2022 13:44 Ответить
Воювати не воював ...а інспектор хвацький !
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01.09.2022 13:46 Ответить
сцикло.....
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01.09.2022 13:52 Ответить
Генерал потешных европейских войск. Хорошо когда есть хозяин который может защитить.
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01.09.2022 13:53 Ответить
Я не понял только: КОМУ открыть второй фронт? УКРАИНЕ?
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01.09.2022 14:28 Ответить
Германский политистеблишмент и всё чиновничество, в особенности от министерства обороны, надо менять в первую очередь, пока не поздно. Они все прокуплены во времена шрёдера! Давно об этом кажу.
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01.09.2022 14:32 Ответить
я только ЗА, пусть откроют второй фронт и трейти и четвертый, если смогут. Больше фронтов, больше расход оставшихся ресурсов - ближе конец войны.
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01.09.2022 14:37 Ответить
Ага, відкриють, ще і Київ за 3 дні захоплять. Налякана ворона і куща боїться.
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01.09.2022 15:16 Ответить
 
 