Россия может попытаться открыть второй фронт, - генеральный инспектор ВС Германии Цорн

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эбергард Цорн считает, что сухопутные силы России обладают потенциалом для открытия второго фронта войны, несмотря на изнурительные бои в Украине.

Об этом он сказал в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"В настоящее время основная часть сухопутных войск России может быть связана с Украиной, но даже в этом случае мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных войск для открытия второго театра военных действий", - отметил Цорн.

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Театром войны в военной терминологии называют сухопутную территорию, морскую акваторию и воздушное пространство воюющих государств, а также открытое море и воздушное пространство над ним, в пределах которых стороны в состоянии войны могут вести или ведут военные действия.

Цорн подчеркнул, что большая часть российского флота еще не вовлечена в войну с Украиной, а у российских военно-воздушных сил до сих пор есть значительный потенциал, что также представляет угрозу для НАТО.

Генерал также считает, что в России не скоро закончатся боеприпасы. По его словам, эти боеприпасы частично старые и очень неточные, но именно они наносят большие разрушения гражданской инфраструктуре.

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Цорн добавил, что пока он не ожидает каких-либо далеко идущих наступлений вглубь украинской территории.