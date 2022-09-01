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Новости Война в Украине
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Красный Крест (400) Запорожская АЭС (540)

Гуманитарная миссия в случае аварии на Запорожской АЭС будет невозможна, - Красный Крест

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

хрест,червоний

Глава Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини призвал прекратить боевые действия возле оккупированной российскими военными Запорожской атомной электростанции. Он говорит, что в случае аварии организация не сможет осуществить там гуманитарную миссию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

"В случае ядерной утечки будет тяжело, если не невозможно, оказать гуманитарную помощь... И именно поэтому боевые действия должны прекратиться", - сказал Мардини.

По его словам, в случае возникновения аварии на ЗАЭС мало кто сможет снизить ужасные последствия этого. Авария может привести к катастрофическим и долгосрочным последствиям для миллионов людей и окружающей среды.

"Сценарий может быть масштабным инцидентом, и немногие могут что-то сделать, чтобы смягчить ужасные последствия этого", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли Энергодар и территорию ЗАЭС в день визита миссии МАГАТЭ. По жилым кварталам била авиация, - ГУР

При этом Мардини добавил, что МККК не раздавал йодные таблетки людям, которые находятся вблизи ЗАЭС, чтобы не сеять панику.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Йдіть в дупу,Хрести
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01.09.2022 12:44
+9
Миротворча місія ООН має взяти під свій повний контроль зону навколо АЕС для запобігання ризиків аварії. Якщо вони навіть цього не можуть, навіщо взагалі ООН існує? Для генерації заяв про стурбованість і осудження?
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01.09.2022 12:54
+7
Никакого другого ответа не ожидал. Бесполезные клещИ.
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01.09.2022 12:54
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Йдіть в дупу,Хрести
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01.09.2022 12:44 Ответить
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01.09.2022 12:47 Ответить
Никакого другого ответа не ожидал. Бесполезные клещИ.
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01.09.2022 12:54 Ответить
Закликає припинити вогонь... Оце вони можуть!
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01.09.2022 12:49 Ответить
Поможет только глубокая озабоченность. Доказано этими импотентами многократно.
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01.09.2022 12:50 Ответить
лише балочки бла бла бла... як отой кіт Леопольд у мультику... парашисти бикують та знущаються з усього цивілізованого світу а у відповідь чути реакції кішенькових політиків "давайте жити мирно!!!"... срамота
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01.09.2022 12:52 Ответить
О блин таблетки не раздают что б не сеять паники, а то что война идёт, то тут без паники это нормально.
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01.09.2022 12:53 Ответить
Миротворча місія ООН має взяти під свій повний контроль зону навколо АЕС для запобігання ризиків аварії. Якщо вони навіть цього не можуть, навіщо взагалі ООН існує? Для генерації заяв про стурбованість і осудження?
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01.09.2022 12:54 Ответить
Що за нісенітниця, якщо атомна електростанція бахне,то багато місій не будуть мати сенсу, а можна буде говорити про напад на країни НАТО. Навіщо таке друкувати
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01.09.2022 12:54 Ответить
Це все-дурня!Не треба було "у комі" відпочивати.., навіщо створені всесвітні організації??Щоб нічого не в змозі зробити??Ганьба імпотентним створеним балаганам тоді!
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01.09.2022 13:00 Ответить
ООН, папа з Риму, МАГАТЕ, Червоний Хрест, ... на стороны агресора, завжди адвокатують агресору, в своїх меседжах обвинувачують жертву насильства в тому, що вона не так себе під насильником. Напевно, склад комісії помагали підбирати в Кремлі, комісія довго готувалася, довго добирається до Енергодара... Не квапляться...
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01.09.2022 13:02 Ответить
а що взагалі ви здатні робити ?
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01.09.2022 13:05 Ответить
Ваша "міссія" такий же непотріб як і ви самі, дармоїди та аферисти.
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01.09.2022 13:07 Ответить
...московіти повинні бути в курсі
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01.09.2022 13:14 Ответить
вони у курсах..чоловік розповідав, що в ленінгадськй області гриби - шляпки розміром з колесо від вантажівки
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01.09.2022 13:23 Ответить
"...в ставке Гитлера все малахольные..."(с)
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01.09.2022 13:30 Ответить
Тоді буде єдина "місія"-драпай подалі!
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01.09.2022 13:14 Ответить
сцикуни..я ж казала, що ця організація то політичний труп..а під її прикриттям легалізують грошові потоки..

а ООН піклується за їдло для Африки..

уроди..
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01.09.2022 13:21 Ответить
Це Зеля "піклувався" за їдло для Єфіопії. А насправді турбувався, щоб Путлер став рукопожатим.
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01.09.2022 13:48 Ответить
Ще нічого не сталося, а стурбовано-занепокоєні міжнародні імпотенти вже обісралися
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01.09.2022 13:35 Ответить
Ай бедняжечка, а то прям его шарага места себе не находит, помогает .
Похоже каZZапы хорошо его зарядили, у них как раз сегодня место в совете директоров газпрома освободилось, а у него зарплата маленькая Нужно понять и по маршруту сруского ваэннаго судна послать
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01.09.2022 14:13 Ответить
 
 