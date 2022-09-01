Гуманитарная миссия в случае аварии на Запорожской АЭС будет невозможна, - Красный Крест
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Глава Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини призвал прекратить боевые действия возле оккупированной российскими военными Запорожской атомной электростанции. Он говорит, что в случае аварии организация не сможет осуществить там гуманитарную миссию.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.
"В случае ядерной утечки будет тяжело, если не невозможно, оказать гуманитарную помощь... И именно поэтому боевые действия должны прекратиться", - сказал Мардини.
По его словам, в случае возникновения аварии на ЗАЭС мало кто сможет снизить ужасные последствия этого. Авария может привести к катастрофическим и долгосрочным последствиям для миллионов людей и окружающей среды.
"Сценарий может быть масштабным инцидентом, и немногие могут что-то сделать, чтобы смягчить ужасные последствия этого", - сказал он.
При этом Мардини добавил, что МККК не раздавал йодные таблетки людям, которые находятся вблизи ЗАЭС, чтобы не сеять панику.
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а ООН піклується за їдло для Африки..
уроди..
Похоже каZZапы хорошо его зарядили, у них как раз сегодня место в совете директоров газпрома освободилось, а у него зарплата маленькая Нужно понять и по маршруту сруского ваэннаго судна послать