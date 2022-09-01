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Идентифицировано 7 тыс. депортированных в РФ детей, 53 из них удалось вернуть в Украину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти,депортація

Украинские профильные ведомства и правоохранительные органы идентифицировали 7 тысяч детей, депортированных в Российскую Федерацию (из 557 тысяч), 53 из которых уже удалось вернуть

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил на пресс-конференции председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию случаев нарушения прав детей Павел Сушко (фракция "Слуга народа").

"Как минимум 557 тысяч украинских детей было вывезено в Российскую Федерацию. По сообщениям из открытых источников оккупантов, им планируют предоставить российское гражданство в упрощённом порядке и новых усыновителей. Украина проверяет эту информацию, работает над установлением верификации этих данных: уже идентифицировано 7 тысяч детей и удалось вернуть 53 ребенка", - сказал он на пресс-конференции партии "Слуга народа" в четверг.

Сушко напомнил, что согласно актуальным данным Офиса генерального прокурора, с начала полномасштабной военной агрессии РФ против Украины пострадали более тысячи детей, из них 380 погибли и 736 получили ранения.

Также читайте: 380 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 736 - ранены, - Офис Генпрокурора

Автор: Анастасія Потіха
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27 tysjach ..... eti ubljudki kacapskie dazhe genofond svoi sozdatj nemogut - chuzhoi vorujut
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01.09.2022 12:50 Ответить
это значит все эти дети из детских домов, у которых нет родителей.
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01.09.2022 12:58 Ответить
Скоріш за все, батьків дітей розстріляли, а дітей вивезли. Так робили фашисти під час Другої світової. Треба боротися за наших дітей та обов'язково іх розшукати та повернути після перемоги.
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01.09.2022 13:34 Ответить
Окрім деокупації наших земель станом на 1991 рік, перед тим як з кацапами починати обговорювати розмір і терміни репарацій- то перед цим мають повернуті всі наші діти і дорослі, яких яничари вкрали
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01.09.2022 13:22 Ответить
Шоб вы повыздыхали, кацапы
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01.09.2022 14:35 Ответить
 
 