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Фильтрационные лагеря РФ - это похищение, заключение и изнурительные допросы, - Human Rights Watch

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

фільтрація

Human Rights Watch задокументировала нарушение международного гуманитарного права на захваченной РФ территории Украины, собрав показания более 100 человек, прошедших фильтрацию.

Об этом говорится в отчете HRW, сообщает Цензор.НЕТ.

Правозащитники опросили 117 человек, вынужденных были пройти "процесс фильтрации". Те рассказали, что россияне собирают отпечатки пальцев и делают фотографии людей в профиль и анфас. Со смартфонов беженцев копируются контактные данные, а также просматриваются их приватные текстовые сообщения и комментарии в социальных сетях.

Ждать допроса иногда приходится по несколько дней. При этом украинцы стоят в очереди, часть беженцев удерживают в ужасающих санитарных условиях.

Тех, кто не прошел "фильтрацию", потому что якобы связан с украинскими военными, заключен в тюрьму на территории оккупированных Россией регионов. Так, часть из них была заложена в колонию Оленовки, остальных - в тюрьму "Изоляция" в оккупированном Донецке. В Human Rights Watch насчитали 15 центров для проведения допросов и заключения на подконтрольной России территории.

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Также HRW отмечает, что многим украинцам россияне не дали возможность выехать на свободную неоккупированную территорию, заставив их отправиться в РФ.

Такие действия россиян во время "фильтрации" нарушают Женевскую конвенцию о правах человека, отмечают правозащитники.
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Топ комментарии
+11
перш за все-це відродження нацизму з руским обличям
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01.09.2022 13:43
+5
Але в Amnesty Putinational так не вважають.
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01.09.2022 14:00
+5
О! Прокинулись #ляді

А до того в них були притензії лише до України через розголошення персональних даних полонених без згоди полонених..
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01.09.2022 14:11
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перш за все-це відродження нацизму з руским обличям
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01.09.2022 13:43 Ответить
Та яке там "відродження"?! Фашизм пронизує всю історію ********** на всіх історичних етапах. Це те що генетично притаманне і невід'ємне від кацапа.
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01.09.2022 14:26 Ответить
Покидьки з амнесті інтернешнл нічого не скажуть з цього приводу?
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01.09.2022 13:52 Ответить
але Amnesty International хотіла, щоб українські захисники вийшли, щоб росіяни могли робити, що хочуть. фільтраційні табори, буча та ін.
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01.09.2022 13:53 Ответить
Те що кацапи є непокараними фашистами і завжди ними були це аксіома. Її навіть не потрібно доводити будь якій особі яка поверхнево знає історію 20 століття. Потрібен міжнародний суд над комуністичними режимами. Але ... тепер вже китайці проти та й посмодернізм в Європі призвів до "розрідження мозку" і розмиття громадянських ідеалів справедливості...
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01.09.2022 13:56 Ответить
Але в Amnesty Putinational так не вважають.
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01.09.2022 14:00 Ответить
Хаха я перепутал хорошую контору с плохой.
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01.09.2022 14:02 Ответить
Похоже Байден наконец почистил эту контору Рога и Копыта.
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01.09.2022 14:00 Ответить
О! Прокинулись #ляді

А до того в них були притензії лише до України через розголошення персональних даних полонених без згоди полонених..
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01.09.2022 14:11 Ответить
Странно, что этот вполне очевидный факт (и "фильтрации" местного населения, и помещения военнослужащих (в статусе военнопленных) в следственные изоляторы (вместо лагерей для военнопленных)) в течение полугода "беззаботно" проходил мимо и ККиП, и ООН. Да и правительство Украины об этом не особо говорило (понимая это, как само-собой разумеющееся).
Нет... Если кто-то думает, что я сторонник гуманного обращения с пленными и противник расстрелов, то как раз наоборот (единственно, что меня мучил вопрос: кого именно расстрелять, а кого - погодить).
И в разведотделе на допросе правду говорят все... И сразу (10 минут - максимум).
Но одно дело допросить "по низу". А другое - мариновать в СиЗо и "шить" тупые статьи УК, к каковому УК ты отношения не имеешь. Допросился в разведке - шуруй в лагерь военнопленных. Назвал Ф.И.О., воинское звание, дату рождения и жди морковкиного разговения. Всё чинно-мирно...
Все, попавшие в такую передрягу, имеют полное и законное право подать после войны иск к РФ за нарушение обычаев и правил ведения войны. И персональные иски к вертухаям и следакам (если их запомнить смогут).
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01.09.2022 14:56 Ответить
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01.09.2022 15:14 Ответить
нарешті роздуплились
і до відповідальності тепер іще треба притягати рашистів, і визнати парашу країною-терористом, і позорити їх по всіх усюдах
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01.09.2022 16:15 Ответить
 
 