Фильтрационные лагеря РФ - это похищение, заключение и изнурительные допросы, - Human Rights Watch
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Human Rights Watch задокументировала нарушение международного гуманитарного права на захваченной РФ территории Украины, собрав показания более 100 человек, прошедших фильтрацию.
Об этом говорится в отчете HRW, сообщает Цензор.НЕТ.
Правозащитники опросили 117 человек, вынужденных были пройти "процесс фильтрации". Те рассказали, что россияне собирают отпечатки пальцев и делают фотографии людей в профиль и анфас. Со смартфонов беженцев копируются контактные данные, а также просматриваются их приватные текстовые сообщения и комментарии в социальных сетях.
Ждать допроса иногда приходится по несколько дней. При этом украинцы стоят в очереди, часть беженцев удерживают в ужасающих санитарных условиях.
Тех, кто не прошел "фильтрацию", потому что якобы связан с украинскими военными, заключен в тюрьму на территории оккупированных Россией регионов. Так, часть из них была заложена в колонию Оленовки, остальных - в тюрьму "Изоляция" в оккупированном Донецке. В Human Rights Watch насчитали 15 центров для проведения допросов и заключения на подконтрольной России территории.
Также HRW отмечает, что многим украинцам россияне не дали возможность выехать на свободную неоккупированную территорию, заставив их отправиться в РФ.
Такие действия россиян во время "фильтрации" нарушают Женевскую конвенцию о правах человека, отмечают правозащитники.
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А до того в них були притензії лише до України через розголошення персональних даних полонених без згоди полонених..
Нет... Если кто-то думает, что я сторонник гуманного обращения с пленными и противник расстрелов, то как раз наоборот (единственно, что меня мучил вопрос: кого именно расстрелять, а кого - погодить).
И в разведотделе на допросе правду говорят все... И сразу (10 минут - максимум).
Но одно дело допросить "по низу". А другое - мариновать в СиЗо и "шить" тупые статьи УК, к каковому УК ты отношения не имеешь. Допросился в разведке - шуруй в лагерь военнопленных. Назвал Ф.И.О., воинское звание, дату рождения и жди морковкиного разговения. Всё чинно-мирно...
Все, попавшие в такую передрягу, имеют полное и законное право подать после войны иск к РФ за нарушение обычаев и правил ведения войны. И персональные иски к вертухаям и следакам (если их запомнить смогут).
і до відповідальності тепер іще треба притягати рашистів, і визнати парашу країною-терористом, і позорити їх по всіх усюдах