Фильтрационные лагеря РФ - это похищение, заключение и изнурительные допросы, - Human Rights Watch

Human Rights Watch задокументировала нарушение международного гуманитарного права на захваченной РФ территории Украины, собрав показания более 100 человек, прошедших фильтрацию.

Об этом говорится в отчете HRW, сообщает Цензор.НЕТ.

Правозащитники опросили 117 человек, вынужденных были пройти "процесс фильтрации". Те рассказали, что россияне собирают отпечатки пальцев и делают фотографии людей в профиль и анфас. Со смартфонов беженцев копируются контактные данные, а также просматриваются их приватные текстовые сообщения и комментарии в социальных сетях.

Ждать допроса иногда приходится по несколько дней. При этом украинцы стоят в очереди, часть беженцев удерживают в ужасающих санитарных условиях.

Тех, кто не прошел "фильтрацию", потому что якобы связан с украинскими военными, заключен в тюрьму на территории оккупированных Россией регионов. Так, часть из них была заложена в колонию Оленовки, остальных - в тюрьму "Изоляция" в оккупированном Донецке. В Human Rights Watch насчитали 15 центров для проведения допросов и заключения на подконтрольной России территории.

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Также HRW отмечает, что многим украинцам россияне не дали возможность выехать на свободную неоккупированную территорию, заставив их отправиться в РФ.

Такие действия россиян во время "фильтрации" нарушают Женевскую конвенцию о правах человека, отмечают правозащитники.