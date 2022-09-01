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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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"Мы никого не держим. Мир большой", - Данилов о жителях ОРДЛО после освобождения территорий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Жители оккупированной части Донецкой и Луганской областей после деоккупации должны найти общий язык с другими украинцами, а не наоборот.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в телевизионном эфире, отвечая на вопрос, как найти общий язык с жителями ныне оккупированных территорий после освобождения Донбасса и Луганщины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это не нам с ними, а им с нами. Это фундаментальная вещь. Это им с нами надо найти общий язык. У нас есть границы. Если кого-то не устраивают те законы и правила, которые действуют на территории нашей страны, мы никого не держим. Мир большой. Они могут поехать в Соединенные Штаты, в Германию, куда угодно. Либо – в Якутию, либо – в Воркуту. Где их там еще ждут?" – сказал он.

"Смотрите, я хочу, чтобы вы понимали: не мы – к ним, а они – к нам. Это фундаментальная вещь", - добавил секретарь СНБО.

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Топ комментарии
+75
Тількі спочатку хай українськи паспорти здадуть , шоб Україну не позорили
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01.09.2022 13:52
+66
Ха..Это наверняка учительница русской словесности из Домбабве писала.Узнаваемый стиль.
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01.09.2022 14:02
+37
причём здесь стиль? это денееровский езыг. Не путайте с ленееровским - в ленееровском не говорят "ево", "каму-то" и "востать". Там говорят "иво", "каму-та" и "вастать".
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01.09.2022 14:23
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Страница 3 из 3
Как же этот Доилов, этот представитель маладых, новых литс похож на Брежнега.
Просто карикатура какая-то.Тхне совком.

Во что эти маладые литса, выходцы из трускавецкой акамедии превратили страну?
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02.09.2022 00:49 Ответить
Правильно говорить. Не подобається Україна---шукай іншу країну для життя.
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03.09.2022 13:16 Ответить
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