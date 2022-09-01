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Оккупанты готовятся к эвакуации сотрудников "Росатома" с территории Запорожской АЭС, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

аэс,заэс,запорожская

На Запорожской атомной электростанции проводится скрытая подготовка к эвакуации сотрудников "Росатома" в Мелитополь.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Минобороны, таинственность связана со стремлением избежать паники среди работников станции.

Эвакуация будет проходить в сопровождении подразделений "Росгвардии", которые в 7:00 колонной отправились из Мелитополя в направлении Энергодара.

По словам сотрудников "Росатома" стало известно, что в случае прибытия на ЗАЭС миссии МАГАТЭ, часть персонала не будет допущена на территорию станции.

Читайте: Миссия МАГАТЭ проехала в "серую зону" в направлении Энергодара. ВИДЕО

Сейчас на ЗАЭС уже сложилась критическая ситуация из-за того, что оккупанты не допускают на территорию часть сотрудников. В частности, персонал отвечающий за пожарную безопасность.

Напомним, в последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Читайте также: Представители РФ должны покинуть территорию ЗАЭС немедленно и без дополнительных условий, - G7

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна. Со всем тем в Украине отмечали, что миссия должна следовать неоккупированными территориями.

25 августа ЗАЭС впервые в своей истории была полностью отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию.

31 августа миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на Запорожскую АЭС, чтобы осмотреть ситуацию и установить постоянное представительство. Параллельно российские захватчики обстреливают Энергодар, чтобы создать подходящую "картинку" для миссии МАГАТЭ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
А шо ж такое случилося? Кацапы подорвут ЗАЭС вместе с представителями МАГАТЕ? Вот это был бы номер. А как на это отреагиркет Запад? Осуждениями?
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01.09.2022 14:27
+6
nagadili - teperj begut ? urodi🤬
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01.09.2022 14:26
+5
Хуже не будет (с) зекоманда помните?
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01.09.2022 14:38
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nagadili - teperj begut ? urodi🤬
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01.09.2022 14:26 Ответить
А шо ж такое случилося? Кацапы подорвут ЗАЭС вместе с представителями МАГАТЕ? Вот это был бы номер. А как на это отреагиркет Запад? Осуждениями?
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01.09.2022 14:27 Ответить
Не дай, Боже!
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01.09.2022 14:32 Ответить
Хуже не будет (с) зекоманда помните?
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01.09.2022 14:38 Ответить
Так. Пам'ятаю. І право на помилку пам'ятаю. І не визнання помилок бачу. Тому і надіюсь на Бога і ЗСУ. Сумно і страшно.
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01.09.2022 15:04 Ответить
Самое интересное, что если не дай Бог рванет, то ликвидировать это будет некому. Это не совок, дураков тут не найдешь и не заставишь, разве шо оккупанты заставят местных идти собирать графит и кирпичи с захваченых земель. А то что кацапы и украинцы в одном порыве пойдут ликвидировать последствия руку об руку то ну его на ХЕР!!!
Вот такой ****** как в мультике быть не должно, в случае аварии.
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01.09.2022 15:10 Ответить
Если бы они такое планировали, то рвонули бы вместе со своими завезенышами и обвинили бы в этом Украину.
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01.09.2022 14:39 Ответить
Так ещё не вечер. МАГАТЕ ещё не доехали
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01.09.2022 14:48 Ответить
Как раз подумал, когда статью увидел. Не сомневаюсь что кацапы способны и на это.
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01.09.2022 17:31 Ответить
Не дай Бог в разі чого, негайно треба випити розчин простого йоду (коли нема таблеток). Такий йод у щитовидці заміщає місця, коду може втиснутися радіаційний йод. Але це треба робити негайно і не чекати кілька днів!

Розчин 5% йоду
Дорослі та діти, старші 14 років - 40 крапель розчинити у воді або молоці. Приймати за один раз.Діти 5-14 років - 20 крапель розчинити у воді або молоці. Приймати за один раз.Діти 2-5 років - 20 крапель розчинити у воді та нанести на шкіру йодною сіткою (плечі, стегна).Діти, молодші 2 років - 10 крапель розчинити у воді та нанести на шкіру йодною сіткою (плечі, стегна).
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01.09.2022 14:33 Ответить
Стремно так то йод употреблять с бутылки. Помню в детстве получил ожег на шее после обработки раны
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01.09.2022 14:44 Ответить
Нє з бутилкі, а РОЗЧИН. Альо, гараж! Розчин. І вказано, я яких відсотках.
Не хочеш - не пий. Ковтай потім радіаційний йод зі щитовидки. Хазяїн - барін.
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01.09.2022 14:57 Ответить
а 40 капель это на рюмку или на стакан?
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01.09.2022 15:16 Ответить
Йодид калію. 1 таблетка блокує на 12 год роботу щитовидки. Тому радіоактивний йод не всмоктується й не шкодить. Вся решта маніпуляцій з йодом тільки нашкодить. Десь була інфа в оф. джерелах. Й так, після 40 років йодид калію не можна вживати
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01.09.2022 15:51 Ответить
Ви потруєте безліч людей. Готові до відповідальності? Розчин йоду нікому не можна пити!!! Особливо дітям. Там йод не в тій формі, він не витісняє радіоактивний йод і виклика лише отруєння! Не пишіть дурні
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01.09.2022 14:44 Ответить
Це ти дурний. Як диміна. Це офіціальні поради. Так що закрий рота. І пошукай, хто кого потрує.
Огидні такі тупі поци, як ти, що, ніхера не знаючи, щось намагаються цвірінькати. Бубукало тупе, пшо нах.
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01.09.2022 14:56 Ответить
Нема у світі огидніших істот, ніж рашковани. Їми можна тільки гидувати. підступні, наглі, горлопани, підлі, людожери.
Не розумію, як можна побратися і жити сім"єю з кацаписьком чи кацапихою.
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01.09.2022 14:35 Ответить
їхні атормщики настільки тупі що не змогли розібратись що до чого на нашій атомній
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01.09.2022 14:37 Ответить
Куда это кацапы собрались, опять бегство аж до самой Москвы или еще дальше. Мы еще не разобрались, как следует, а кацапы уже драпают. Ни помогли скрепы, вонючий руський дух, опять драпают.
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01.09.2022 14:40 Ответить
Терміново треба вбити усю русню в Україні.
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01.09.2022 14:40 Ответить
ЗАПИТАННЯ ДО ГУР!!! А хто наказав втіддати ЄНЕРГОАТОМ Андрію Деркачу, як подяку за плівки Байден-Порошенко? Чи не він вже тоді співпрацював та готував прибуття робітників росатому сюди? Й де сьогодні Деркач , там де й Баканов? Вони ж разом з плівочками виходили на пресуху!
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01.09.2022 14:49 Ответить
Як на це все огидно дивитись. Країни заходу, економічно-фінансово розвинуті, які мають супер ******* і технологічні армії, які мають можливості будь-яку країну відкинути до кам'яного століття, стоять рачки в обісраних від жаху штанях, перед мавзолейним виродком. Демократія показала себе з самої слабкої сторони пред міжнародним тероризмом.
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01.09.2022 14:56 Ответить
Нажаль, все набагато гірше. Вони не те що, не можуть, просто їм на все це байдуже або не байдуже, але є й свої інтереси затягування війни. Зважаючи на ******* технології, (уйло могло б вже гнити в землі. Але, але, але...
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01.09.2022 15:18 Ответить
а когда гур переселит деркача из Сум в сизо?или начальство нельзя трогать?
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01.09.2022 15:01 Ответить
заводити кримінальні справи проти тих співробітників росатому,
якого хєра вони там лазять
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01.09.2022 16:30 Ответить
Не сміши кримінальними справами наші Хімарси. Краще роз3,14здячити дорогою до Мелітополя щоб іншим не хотілось шастати
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01.09.2022 17:18 Ответить
якби ж то так
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01.09.2022 22:37 Ответить
 
 