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В Николаеве раздалось 6 взрывов. Снаряды легли на открытой территории и за пределами города, - Сенкевич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

Днем 1 сентября в Николаеве раздалось шесть взрывов.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, недавно прогремели шесть взрывов. Снаряды легли на открытой территории и за пределами города. Сегодня ночью и днем тревога звучит очень часто. Прошу всех быть максимально осторожными", - отмечает глава города.

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Автор: Анастасія Потіха
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01.09.2022 21:06 Ответить
 
 