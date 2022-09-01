В Николаеве раздалось 6 взрывов. Снаряды легли на открытой территории и за пределами города, - Сенкевич

Днем 1 сентября в Николаеве раздалось шесть взрывов.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, недавно прогремели шесть взрывов. Снаряды легли на открытой территории и за пределами города. Сегодня ночью и днем тревога звучит очень часто. Прошу всех быть максимально осторожными", - отмечает глава города.

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