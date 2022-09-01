1 538 1
В Николаеве раздалось 6 взрывов. Снаряды легли на открытой территории и за пределами города, - Сенкевич
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Днем 1 сентября в Николаеве раздалось шесть взрывов.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, недавно прогремели шесть взрывов. Снаряды легли на открытой территории и за пределами города. Сегодня ночью и днем тревога звучит очень часто. Прошу всех быть максимально осторожными", - отмечает глава города.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Letchik
показать весь комментарий01.09.2022 21:06 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...