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Новости За рубежом
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Россия (91187) рубль (910) курс рубля (6)

Власти РФ хотят купить $70 млрд в "дружественных" валютах, чтобы замедлить падение курса рубля, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рубль

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Россия собралась закупить 70 миллиардов долларов (около 4,4 триллиона рублей) в "дружественных" валютах для замедления роста курса рубля.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Данный план получил поддержку на специальном совещании с участием высших должностных лиц правительства и Центрального банка, включая главу регулятора Эльвиру Набиуллину.

Также читайте: Россия начинает обслуживать валютный долг в рублях

"В новой ситуации накапливать ликвидные валютные резервы на случай будущих кризисов крайне сложно и нецелесообразно. Замороженные 300 миллиардов долларов не помогли России; напротив, они стали уязвимостью и символом упущенных возможностей", — пишет Bloomberg.

Однако, продажа активов в юанях "требует отдельного соглашения с Китаем, которого будет очень трудно добиться в условиях кризиса". Другие валюты, такие как дирхам ОАЭ, подвержены "высоким политическим рискам", поскольку правительства могут изменить свой политический курс. Турецкая лира, в свою очередь, подвержена серьезным рискам девальвации.

В документе также указано, что валютные резервы Росси в юанях в 2022 году могут достичь 180 миллиардов долларов. Российский Центробанк перестал публиковать детальную информацию о валютных резервах страны после введения санкций, однако, по данным от 1 января, на юань приходилось 17,1 процента, то есть чуть более 100 миллиардов долларов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
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01.09.2022 15:23
+7
Їм потрібно ослабити курс рубля, який зараз торгується 60 р. 1$, вони будуть продавати рублі купувати юані щоб послабити курс рубля...
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01.09.2022 15:29
+6
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01.09.2022 15:42
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Russia is considering a plan to buy as much as $70 billion in yuan and other "friendly" currencies this year to slow the ruble's surge.

собственно, даже не $. а валют разных стран...
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01.09.2022 15:20 Ответить
рублєзамєщонка в них)
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01.09.2022 15:24 Ответить
Россия одобрила интервенции против рубля: будет куплено «дружественных» валют на 70 миллиардов долларов

Правительство рассматривает капитальный ремонт своих резервов на фоне санкций. Впервые признано, что замороженные 300 миллиардов долларов стали символом упущенных инвестиционных возможностей

https://www.profinance.ru/news/2022/09/01/c6rs-rossiya-odobrila-interventsii-protiv-rublya-budet-kupleno-druzhestvennykh-valyut.html
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01.09.2022 15:22 Ответить
нехай сувенірні друкують..так дешевше
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01.09.2022 15:18 Ответить
Всі гроші вкласти в матрьошкі і валянкі
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01.09.2022 15:23 Ответить
лубяні лукошка..лапті..
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01.09.2022 15:25 Ответить
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01.09.2022 15:23 Ответить
Взагалі не зрозуміло як їм це допоможе, ну закуплять вони юані за рублі зробив еміссію. Далі що? Як це стабілізує курс рубля?
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01.09.2022 15:26 Ответить
Їм потрібно ослабити курс рубля, який зараз торгується 60 р. 1$, вони будуть продавати рублі купувати юані щоб послабити курс рубля...
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01.09.2022 15:29 Ответить
Закупівля юанів за рублі нияк не повліяє на внутрішній курс рубль/$ бо це адміністративно фіксований курс. Зовнішнього ринкового курса рубль/$ фактично немає бо санкції і такий обіг вкрай обмежений. Якщо потрібно послабити рубль то єдиной логічной дією є додаткова еміссія рубля внутрі країни, а закупівля юаней без емісії або нияк не повліяє, або навпаки навіть посилить рубль бо зменьшує внутрішній обіг. Тобто кономісти в рашкє таке ж гімно як і усе інше.
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01.09.2022 15:38 Ответить
В новости сказано, что они не хотят ослабить рубль, они хотят снизить падение.
Правда непонятно, о каком падении рубля идёт речь.
Всё смешалось - кони, люди
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01.09.2022 16:16 Ответить
???
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01.09.2022 15:26 Ответить
оце прям перемога)
за цими словами стоїть те, що рашка почала великий розпродаж, але з основних покупців тільки Китай) тож будуть друкувати юані скілько треба, пихати їх рашці, і забирати ласі шматки.
поднял так поднял з колін. тільки на лікті поставив)
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01.09.2022 15:31 Ответить
Зімбабвійський долар. Щоправда, ця валюта за рішенням місцевого банку припинила існування, але головне - сподівання на дружність.
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01.09.2022 15:31 Ответить
Якщо цб пітьми немає куди подіти зайві $ 70 млрд., то прошу дуже - купуйте нову криптовалюту лохкойн.
Я продам, у мене цього добра багато.
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01.09.2022 15:35 Ответить
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01.09.2022 15:42 Ответить
Дерев'яний нікому не потрібен,тим паче,що в "дружніх" країнах теж великі проблеми з курсом валюти.
Це перший дзвіночок....далі буде ще цікавіше.
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01.09.2022 15:43 Ответить
Суровые годы уходят
Борьбы за валюту страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны...

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01.09.2022 15:48 Ответить
Це які валюти у них "дружні"?
Зімбабве, Іран, Південна Корея і Еритрея?
"Стовпи світової економіки"...
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01.09.2022 15:54 Ответить
У них що срубль падає ?
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01.09.2022 15:55 Ответить
Зимбабве поможет. Там можно бабло тоннами вывозить))))
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01.09.2022 15:59 Ответить
Курс національної валюти визначають біржеві торги, та можливість її конвертації. срубель та юань віднести до вільноконвертованих валют неможливо, вони регулюються з боку держави. кацапоїди під час минулого єксперименту з юанем втратили 4-6 млрд $. Для кацапоїдів яб радив звернуться до більш перспективних валют : Іракський реал, Білоруський рубель, Іранский реал, та навідь Сомалійский шилінг
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01.09.2022 16:00 Ответить
Дефолт 1998 года на рабZee не повторится...из помойки путлера ушли более 900 иностранных компаний ...🤣импортозамещение прошло успешно...Рогозин даже дырку на МКС заклеял Скотчем...а дроны на рабZee круче иранских...правда завод ихний в Иране разбомбил Израиль..
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01.09.2022 16:18 Ответить
Эритрейская накфа вам в помошь!
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01.09.2022 16:22 Ответить
скуплять всю валюту північної кореї і сирії?
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01.09.2022 16:25 Ответить
Есть прекрасная валюта - ботсванская пула. Извините, переводить не буду, но уверен, что поможет
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01.09.2022 16:42 Ответить
Дев'ять друзів росії - шойгу оголосив перелік країн:
" Дружніми для себе державами росія вважає Бурунді, Гвінейську Республіку, Камерун, Малі, Судан, Уганду, Чад, Ефіопію та Південно-Африканську Республіку"
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01.09.2022 16:44 Ответить
Хотят купить $ но покупают юани. Вот такой пердимонокль ) они ещё год три назад накупили юаней, а китайцы взяли и обвалили его. Так китайцы заработали лярдов двадцать в баксах на ровном месте. ))
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01.09.2022 17:06 Ответить
А чого це вони друзів в доларах рахують?
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01.09.2022 17:11 Ответить
В заголовке написано "чтобы замедлить падения курса рубля", а в статье "для замедления роста курса рубля". Редакторы гении.
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01.09.2022 18:23 Ответить
 
 