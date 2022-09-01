Власти РФ хотят купить $70 млрд в "дружественных" валютах, чтобы замедлить падение курса рубля, - Bloomberg

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Россия собралась закупить 70 миллиардов долларов (около 4,4 триллиона рублей) в "дружественных" валютах для замедления роста курса рубля.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Данный план получил поддержку на специальном совещании с участием высших должностных лиц правительства и Центрального банка, включая главу регулятора Эльвиру Набиуллину.

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"В новой ситуации накапливать ликвидные валютные резервы на случай будущих кризисов крайне сложно и нецелесообразно. Замороженные 300 миллиардов долларов не помогли России; напротив, они стали уязвимостью и символом упущенных возможностей", — пишет Bloomberg.

Однако, продажа активов в юанях "требует отдельного соглашения с Китаем, которого будет очень трудно добиться в условиях кризиса". Другие валюты, такие как дирхам ОАЭ, подвержены "высоким политическим рискам", поскольку правительства могут изменить свой политический курс. Турецкая лира, в свою очередь, подвержена серьезным рискам девальвации.

В документе также указано, что валютные резервы Росси в юанях в 2022 году могут достичь 180 миллиардов долларов. Российский Центробанк перестал публиковать детальную информацию о валютных резервах страны после введения санкций, однако, по данным от 1 января, на юань приходилось 17,1 процента, то есть чуть более 100 миллиардов долларов.