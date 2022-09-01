Власти РФ хотят купить $70 млрд в "дружественных" валютах, чтобы замедлить падение курса рубля, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Россия собралась закупить 70 миллиардов долларов (около 4,4 триллиона рублей) в "дружественных" валютах для замедления роста курса рубля.
Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Данный план получил поддержку на специальном совещании с участием высших должностных лиц правительства и Центрального банка, включая главу регулятора Эльвиру Набиуллину.
"В новой ситуации накапливать ликвидные валютные резервы на случай будущих кризисов крайне сложно и нецелесообразно. Замороженные 300 миллиардов долларов не помогли России; напротив, они стали уязвимостью и символом упущенных возможностей", — пишет Bloomberg.
Однако, продажа активов в юанях "требует отдельного соглашения с Китаем, которого будет очень трудно добиться в условиях кризиса". Другие валюты, такие как дирхам ОАЭ, подвержены "высоким политическим рискам", поскольку правительства могут изменить свой политический курс. Турецкая лира, в свою очередь, подвержена серьезным рискам девальвации.
В документе также указано, что валютные резервы Росси в юанях в 2022 году могут достичь 180 миллиардов долларов. Российский Центробанк перестал публиковать детальную информацию о валютных резервах страны после введения санкций, однако, по данным от 1 января, на юань приходилось 17,1 процента, то есть чуть более 100 миллиардов долларов.
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собственно, даже не $. а валют разных стран...
Правительство рассматривает капитальный ремонт своих резервов на фоне санкций. Впервые признано, что замороженные 300 миллиардов долларов стали символом упущенных инвестиционных возможностей
https://www.profinance.ru/news/2022/09/01/c6rs-rossiya-odobrila-interventsii-protiv-rublya-budet-kupleno-druzhestvennykh-valyut.html
Правда непонятно, о каком падении рубля идёт речь.
Всё смешалось - кони, люди
за цими словами стоїть те, що рашка почала великий розпродаж, але з основних покупців тільки Китай) тож будуть друкувати юані скілько треба, пихати їх рашці, і забирати ласі шматки.
поднял так поднял з колін. тільки на лікті поставив)
Я продам, у мене цього добра багато.
Це перший дзвіночок....далі буде ще цікавіше.
Борьбы за валюту страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны...
Зімбабве, Іран, Південна Корея і Еритрея?
"Стовпи світової економіки"...
" Дружніми для себе державами росія вважає Бурунді, Гвінейську Республіку, Камерун, Малі, Судан, Уганду, Чад, Ефіопію та Південно-Африканську Республіку"