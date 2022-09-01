Более 500 российских учителей привезли в Мелитополь, им пообещали "бесплатное жилье", - мэр Федоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В оккупированный Мелитополь завезли более 500 учителей из России. Им пообещали "бесплатное жилье" и "высокие зарплаты" в будущем.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Теперь эти учителя будут ежедневно заставлять детей исполнять гимн РФ и поднимать российский флаг, сказал мэр.
Подавляющее большинство украинских учителей отказались работать в Россию.
"Наши героические учителя, директора школ, директора детсадов в большинстве своем отказались сотрудничать с врагом. Лишь 10% сотрудников отдела образования согласились стать коллаборантами, но в основном это технические специалисты", - сказал мэр.
"Ни один директор – организатор образования не согласился сотрудничать с оккупантом", – уточнил Федоров.
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05.03.1950 г. Учительница Груздо Клавдия Степановна убита бандеровцами
Родилась в городе Сватово. В 1942 г. окончила учебу в Сватовской средней школе №6. В 1945 г. окончила Старобельский учительский институт, по комсомольской путевке отправилась работать учителем на западную Украину.
Погибла в 1950 г. от рук бандитов из ОУН-УПА.
1945 год. Старобельский учительский институт на Луганщине готовился к очередному выпуску молодых специалистов. В эти дни сюда пришла весть о зверском убийстве украннскими буржуазными националистами выпускницы института Шуры Перевышко. Эта весть особенно потрясла трех подруг, землячек Шуры - сватовчанок Раю Борзило, Клаву Груздо и Галю Житло. В тот надень девушки дали клятву: отдать все силы тому делу, за которое погибла Шура Перевышко.
Враждебно встретили молодую учительницу орудовавшие в селе бандитыты-националисты из ОУН-УПА. Началась тяжелая борьба за влияние на жителей села. На уроках русской литературы Клава рассказывала о Пушкине, Лермонтове, Чехове, Маяковском, Шолохове...
Подруги Клавы работали в других селах Львовщины, но девушки не теряли связи, переписывались, ездили друг к другу в гости....
а потім їх усіх повбивали.
Вінсент Ван Гог, "Український прапор",
холст та олія, Арль 1887 рік
І чомусь я повірив цьому дідусеві більше, ніж офіційним джерелам радянської пропагандистської машини і не тому, що випивав з цим чоловіком чарку, а тому, що довелось в тих краях прожити 5 років, закінчив там ВУЗ і пізнав мешканців Буковини, Галичини, Молдови ну дуже добре і можу порівнювати менталітет даунбасітів та галичан, - таки краще один раз побачити, ніж сто раз почути 🤗
Там, где я сейчас нахожусь, на территории Украины, этой нечести не меньше, чем в Донецке... в каждом городе этого гавна 50/50.
В сравнении те, чьи достижения сегодня характеризуют как "насосала" заслуживают максимального уважения, потому что из-за них никого не убили! (Но разве что папа мужа в 90-тые мог, но это же другое...)
Я чув від знайомих приклади, коли вчителів на Заході таки да вбивали, але мене це дивувало: ото партизанам УПА у нічим та ніким було займатись, лише вбивати вчителя математики.
Українець, коли має мрію, починає більше працювати для її здійснення. А кацап чекає, коли його цар відправить на війну і він привезе "трафєй".
"Вчителі" йдуть слідком за вояками, щоб добити ментально, тих, кого вояки не вбили фізично.
"Что не сдєлал русскій штик, то додєлаєт русский поп", в даному випадку "русскій учитєль".
И что это за учителя там такие?
Тому що пропаганда рупорами якої вони будуть один із найгірших злочинів.
Гм...
Щось таке пригадую: https://youtu.be/zqwoORPuY_0
Герр Мюллер мне очень мешает рюZZaя пианистка...родила сразу двоих Шариковых...пеленки распашонки...
Штирлиц вы плодовитый хмырь...воспитать двух краснопузых баранов Сралина нелегко,.. 🤣
ZZп'ятами , бо спокійного життя їм не буде 😠
Страны Балтии это проходили после повторной оккупации 1945 года! Понастроены огромные районы хрущёб, в которые с радостью из российских ****** ехало роSSийское же быдло. Строили такие районы часто на месте снесённых ЧАСТНЫХ домов местных жителей, чьих хозяев "осчастливили" ключами в новые хрущёбы без какой либо компенсации за уничтоженную собственность. Во дворах по сей день (!!!) ещё растут яблони, за которыми раньше любовно ухаживали их хозяева. У меня во дворе (отец "осчастливленный" 2-комнатной хрущёбой ИНЖЕНЕР ОТК большого завода!, мама - бежавшая из Беларуси к "лесным братьям=бандеровцам" от колхозных трудодней = рабства.) росли антоновка и ранетка. В детстве мы радовались, как хорошо - залез во дворе на дерево и на тебе вкусные яблоки! В голову же не приходило, что тот кто их посадил мог сгинуть в Сибири!
А понаехавшие "освободители" уже наверное в пятом поколении визжат про "мы для вас ПОНАСТРОИЛИ"! В *опу идите со своим "понастроенным"! Ваше дерьмище пачками сносится. особенно "заводы", где в новых рамах можно было палец просунуть - срать на экономию, рабы за копейки работали, их труд не жалко на ветер пускать!
И вы, украинцы, готовьтесь, что это рашенбыдло будет ещё 100 лет рассказывать не про то, что разбомбили, а про то, что "понастроили" для своих же рашистов - пропагандонов руSSкого мира и вечного пуйла.
закон про частную собственность в раше не соблюдается? За это пора раше врезать в международных судах и материально наказать - арестовать все суда и самолеты
И видимо хлопцам не понравилась программа, бо больше ту кацапку никто не видел.