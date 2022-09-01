Более 500 российских учителей привезли в Мелитополь, им пообещали "бесплатное жилье", - мэр Федоров

В оккупированный Мелитополь завезли более 500 учителей из России. Им пообещали "бесплатное жилье" и "высокие зарплаты" в будущем.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Теперь эти учителя будут ежедневно заставлять детей исполнять гимн РФ и поднимать российский флаг, сказал мэр.

Подавляющее большинство украинских учителей отказались работать в Россию.

Читайте: Все учебные учреждения Мелитополя переехали в Запорожье, обучение начнется в сентябре в онлайн-формате, - мэр Федоров

"Наши героические учителя, директора школ, директора детсадов в большинстве своем отказались сотрудничать с врагом. Лишь 10% сотрудников отдела образования согласились стать коллаборантами, но в основном это технические специалисты", - сказал мэр.

"Ни один директор – организатор образования не согласился сотрудничать с оккупантом", – уточнил Федоров.