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Новости За рубежом
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Беларусь (7520) Генштаб ВС (4244) военные учения (3277)

Беларусь с 8 по 14 сентября будет проводить учения. ВСУ готовы к любому ходу событий, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

білорусь

С 8 по 14 сентября в Беларуси пройдут командно-штабные учения. Вероятность наступления с территории Беларуси низкая, но вооруженные силы Украины готовы к любому течению событий.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вероятность проведения наступления противника с территории Республики Беларусь или вторжения белорусских войск в Украину остается низкой. В то же время в период с 8 по 14 сентября в Вооруженных силах Республики Беларусь запланировано проведение командно-штабного учения, во время которого основное внимание, вероятно, будет уделяться вопросам ведения маневренной обороны с дальнейшим переходом в контрнаступление и освобождением территорий, которые временно захвачены противником", - сказал Громов.

По его словам, во время этой учебы белорусские военные впервые будут отрабатывать освобождение временно оккупированных территорий, проведения контрнаступления и выход на государственную границу.

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"Планирование общих действий будет проведено в составе многонациональной группировки на территории Республики Беларусь при участии ВС РФ и стран-членов ОДКБ", - рассказал Громов.

По его словам, замыслом командно-штабного учения предусматривается освобождение части утерянной территории условного государства.

"Не исключается, что под так называемой утерянной территорией имеются в виду приграничные районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей. Указанное отвечает концепции общих действий вооруженных сил так называемого союзного государства на украинском направлении. Но ВС Украины готовы к любому ходу событий, в том числе на северном направлении нашего государства", - подчеркнул Громов.

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Топ комментарии
+11
Залізні люди ті білоруські вояки, яку ж треба мати печінку, щоби 190 діб проводити постійні навчання
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01.09.2022 16:03
+7
Здохни,вусате падло.
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01.09.2022 16:02
+7
Білорусь це держава-гондон. Отака собі одноразова фігня в "аптечці *****"- адже такі довбойоби як лукашенко народжуються дуже рідко...
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01.09.2022 16:05
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sho...opjatj ?!
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01.09.2022 16:00 Ответить
вони не все випили
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01.09.2022 16:10 Ответить
Здохни,вусате падло.
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01.09.2022 16:02 Ответить
Залізні люди ті білоруські вояки, яку ж треба мати печінку, щоби 190 діб проводити постійні навчання
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01.09.2022 16:03 Ответить
наразі..мабудь цирозну
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01.09.2022 16:11 Ответить
наші ЗС чиспи з них зроблять
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01.09.2022 16:03 Ответить
Білорусь це держава-гондон. Отака собі одноразова фігня в "аптечці *****"- адже такі довбойоби як лукашенко народжуються дуже рідко...
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01.09.2022 16:05 Ответить
И много белорусов воюет против Украины? За Украину с первого дня. А вот украинцы десятками тысяч к рашистам записываются на службу ....и долбят украинцев.....а миллионы украинцев уже паспорта получили рашистские..вот где настоящие гандоны.(
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01.09.2022 22:47 Ответить
У нас було згідно перепису 2001 року 17% населення етнічних кацапів. Після 2014 їх кількість за рахунок окупованих територій в Україні зменшилась до 10% населення. З них лише 2-3% упорота вата. Звідси маємо максимальну кількість кацапських свинособак з паспортами України близько 90-120 тисяч. Це вороги відкриті і латентні. Менше їх бути просто не може зважаючи на відсутність наполегливої українізації з 1991 року. Якщо додати прокацаплених українців то кількість потенційних зрадників зросте до 200 тисяч. Не так вже й багато на 40 мільйонну країну. Якраз стільки здатна розмістити тюремна система і ще й тисяч пятдесят місць для злочинців залишиться. Де Ви бачили мільйони українців які отримують кацапські паспорти? В Криму і на Донбасі? Так то кацапи які колись мали українське громадянство і давно випали з статистики. Щодо бяшек то головний баран тупо веде їх на бійню. І вони ідуть. Добровільно і покірно.
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01.09.2022 23:51 Ответить
А Кривоноса назначили, или опять будет самоуправство и новое дело?
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01.09.2022 16:10 Ответить
Наказ генерала Залужного:

«В зв»язку з посиленням навчань Збройних Сил Білорусі поблизу кордонів України терміново розвернуть вздовж кордону України мережу підприємств по автоматичному виготовленню «чіпсів»

Забезпечить їх відповідним інвентарем для просмажування»
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01.09.2022 16:25 Ответить
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01.09.2022 18:03 Ответить
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01.09.2022 16:28 Ответить
ці точно здохнуть втомленими !
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01.09.2022 16:39 Ответить
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01.09.2022 16:53 Ответить
Псля останніх пусків ракет з території Бульбостану ще не розвіявся коденсаційний слід. Слід за слід. Слід розбомбити нахер Мозирський ПНЗ і Лукашеску відразу перехоче дражнити ЗСУ, а займеться економією палива.
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01.09.2022 17:05 Ответить
Не разбомбить,а заватить пару бульбашских областейУсатый уссытся тогда,а мы эти областя полякам подарим.
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01.09.2022 17:27 Ответить
Атестати їм хтось видасть?
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01.09.2022 17:10 Ответить
Мыши кололись,плакали,но продолжали грызть кактус.Придурки какие-то,а не солдаты.
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01.09.2022 17:24 Ответить

///
Білоруський школяр дає сигнал міжнародним ЗМІ під час зустрічі із Лукашенком.

https://t.me/apostrophe_ua/54824

«Бацька» не впорався
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01.09.2022 18:22 Ответить
 
 