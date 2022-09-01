Беларусь с 8 по 14 сентября будет проводить учения. ВСУ готовы к любому ходу событий, - Генштаб
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С 8 по 14 сентября в Беларуси пройдут командно-штабные учения. Вероятность наступления с территории Беларуси низкая, но вооруженные силы Украины готовы к любому течению событий.
Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вероятность проведения наступления противника с территории Республики Беларусь или вторжения белорусских войск в Украину остается низкой. В то же время в период с 8 по 14 сентября в Вооруженных силах Республики Беларусь запланировано проведение командно-штабного учения, во время которого основное внимание, вероятно, будет уделяться вопросам ведения маневренной обороны с дальнейшим переходом в контрнаступление и освобождением территорий, которые временно захвачены противником", - сказал Громов.
По его словам, во время этой учебы белорусские военные впервые будут отрабатывать освобождение временно оккупированных территорий, проведения контрнаступления и выход на государственную границу.
"Планирование общих действий будет проведено в составе многонациональной группировки на территории Республики Беларусь при участии ВС РФ и стран-членов ОДКБ", - рассказал Громов.
По его словам, замыслом командно-штабного учения предусматривается освобождение части утерянной территории условного государства.
"Не исключается, что под так называемой утерянной территорией имеются в виду приграничные районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей. Указанное отвечает концепции общих действий вооруженных сил так называемого союзного государства на украинском направлении. Но ВС Украины готовы к любому ходу событий, в том числе на северном направлении нашего государства", - подчеркнул Громов.
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