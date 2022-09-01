Из-за войны в Украине Европа отвыкнет от российских нефти и газа, - Джонсон

Вторжение России в Украину поможет всем европейским странам отвыкнуть от российских нефти и газа.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я думаю, что по итогу этой катастрофы путинской войны Европа отвыкнет от российских углеводородов", - заявил Джонсон, выступая на атомной электростанции в восточной Англии.

По его словам, Европа больше никогда не будет такой уязвимой в отношении шантажа со стороны Москвы.

Премьер-министр также подчеркнул, что Британия и другие страны Европы значительно ускорят давно назревшие реформы и шаги, чтобы стать энергетически независимыми, в частности, исправить ущерб, который был нанесен атомной отрасли за последние годы.

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