РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7906 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
3 199 17
война (46486) выплаты (538) военнослужащие (5634) ВСУ (5120) Маляр Анна (408)

Выплата денежного обеспечения военным идет по графику.  Все средства профинансированы в полном объеме, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

налоги,деньги,гривня,налоговый

Выплата денежного обеспечения военным идет по графику и без задержек.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вы помните, в середине августа на одном из брифингов я сообщала, что выплаты денежного довольствия за предыдущий месяц состоятся с задержкой около 2-3 недели. Это было связано с процедурами внесения определенных изменений в законодательство в Верховной Раде, и Верховная Рада должна была принять определенные решения, эти решения приняты. Все произошло по графику. По состоянию на сегодняшний день все средства профинансированы в полном объеме", - сказала Маляр.

Она указала, что общий объем выплат денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения в августе за июль составил более 70 млрд грн, а Минобороны уже приступило к подготовке выплат в сентябре за август.

Читайте также: Рада поддержала предоставление одноразовой денежной выплаты в случае инвалидности или смерти из-за войны

Замминистра проинформировала, что в период с 25 по 31 августа Минобороны для обеспечения подразделений ВСУ передано 33 тыс. бронежилетов, более 22 тыс. шлемов, более 16 тыс. пар обуви и более 11 тыс. комплектов формы.

"Сегодня резерв, скажем, бронежилетов в 12 раз превышает запасы по состоянию на конец мая. Военное командование постоянно располагает десятками тысяч бронежилетов и шлемов. В августе только по прямым контрактам Минобороны, то есть, это то, что закуплено за средства налогоплательщиков, на склады ВСУ поставлено более 130 тыс. бронежилетов", - сообщила Маляр.

Она добавила, что за прошлую неделю на склады ВСУ было передано 10 тыс. зимних курточек.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Військові в курсі?
показать весь комментарий
01.09.2022 16:36
+5
За рахунок коштів, знайдених у дивані директора департаменту закупівель Міноборони Богдана Хмельницького ?
показать весь комментарий
01.09.2022 16:28
+4
Нєдоработочка Єрмака...
показать весь комментарий
01.09.2022 16:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За рахунок коштів, знайдених у дивані директора департаменту закупівель Міноборони Богдана Хмельницького ?
показать весь комментарий
01.09.2022 16:28 Ответить
Нєдоработочка Єрмака...
показать весь комментарий
01.09.2022 16:30 Ответить
Військові в курсі?
показать весь комментарий
01.09.2022 16:36 Ответить
Це поки, а тепер коли дозволили гроші забирати з армії та направляти на велике крадівництво що буде?
показать весь комментарий
01.09.2022 16:37 Ответить
Маляр вже стільки брехала, що чергова брехня вже не здивує.
показать весь комментарий
01.09.2022 16:41 Ответить
Вчорашня стаття-інтерв'ю із військовим на Цензорі:

"- Ви вчасно отримуєте зарплатню, бо Леся мені казала, що в травні лише отримали першу?

-Ні, не вчасно. Але якось живемо. Питання бабла є, але якось живемо."

Джерело: https://censor.net/ua/r3363071
показать весь комментарий
01.09.2022 16:46 Ответить
я 7 лет не работаю посл зп 3800 а ті и дальше зарабатуй на булки с аслом в атб...
показать весь комментарий
01.09.2022 16:53 Ответить
І саме сьогодні вирішив зареєструватись на форумі цензор.нет, щоб написати про це.
показать весь комментарий
01.09.2022 17:00 Ответить
В Україні вісім років війна, купа подій, але чомусь тільки ця новина про гроші спонукала до написання коментаря на підтримку сумнівно-правдивої заяви Маляр?
Немало військових кажуть про затримку виплат.
показать весь комментарий
01.09.2022 17:08 Ответить
І де ті бронежилети? Або волонтери купують або військові своїм коштом придбавають.
показать весь комментарий
01.09.2022 16:51 Ответить
особенно военкоматчикам по 50к которіе носят подтирачки
показать весь комментарий
01.09.2022 16:52 Ответить
Коли вони починають таке говорити, значить проблеми вже почались.
показать весь комментарий
01.09.2022 17:18 Ответить
врут. Деньги напечатали и всем выплатили денежное содержание на последней неделе августа.
показать весь комментарий
01.09.2022 17:23 Ответить
Військові і надалі продовжують інвестувати в оборону, а бариги і далі процвітають, хоча вже не так пишно
показать весь комментарий
01.09.2022 17:31 Ответить
 
 