Выплата денежного обеспечения военным идет по графику. Все средства профинансированы в полном объеме, - Минобороны
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Выплата денежного обеспечения военным идет по графику и без задержек.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вы помните, в середине августа на одном из брифингов я сообщала, что выплаты денежного довольствия за предыдущий месяц состоятся с задержкой около 2-3 недели. Это было связано с процедурами внесения определенных изменений в законодательство в Верховной Раде, и Верховная Рада должна была принять определенные решения, эти решения приняты. Все произошло по графику. По состоянию на сегодняшний день все средства профинансированы в полном объеме", - сказала Маляр.
Она указала, что общий объем выплат денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения в августе за июль составил более 70 млрд грн, а Минобороны уже приступило к подготовке выплат в сентябре за август.
Замминистра проинформировала, что в период с 25 по 31 августа Минобороны для обеспечения подразделений ВСУ передано 33 тыс. бронежилетов, более 22 тыс. шлемов, более 16 тыс. пар обуви и более 11 тыс. комплектов формы.
"Сегодня резерв, скажем, бронежилетов в 12 раз превышает запасы по состоянию на конец мая. Военное командование постоянно располагает десятками тысяч бронежилетов и шлемов. В августе только по прямым контрактам Минобороны, то есть, это то, что закуплено за средства налогоплательщиков, на склады ВСУ поставлено более 130 тыс. бронежилетов", - сообщила Маляр.
Она добавила, что за прошлую неделю на склады ВСУ было передано 10 тыс. зимних курточек.
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"- Ви вчасно отримуєте зарплатню, бо Леся мені казала, що в травні лише отримали першу?
-Ні, не вчасно. Але якось живемо. Питання бабла є, але якось живемо."
Джерело: https://censor.net/ua/r3363071
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