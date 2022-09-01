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Враг корректирует свои планы и действия в соответствии с приказом Путина по выходу на админграницы Донецкой области до 15 сентября, - Генштаб 

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

донецк,луганск,донбасс

Войска РФ корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом президента РФ Владимира Путина по выходу на административные границы Донецкой области до 15 сентября.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Противник продолжает удерживать оккупированные районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также пытается создать благоприятные условия для возобновления наступления. Так, российские оккупационные войска в очередной раз корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина по выходу на административные границы Донецкой области до 15 сентября", - сказал Громов на брифинге в Киеве в четверг.

По его словам, сейчас РФ осуществляет перегруппирование 3-го армейского корпуса в Донецкий операционный район.

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"Мы рассматриваем вопрос, что непосредственно при участии этого соединения будут попытка проведения наступательных действий на Донецком направлении", - отметил Громов.

Представитель Генштаба ВСУ рассказал, что 3-й армейский корпус - это новосозданное соединение ВС РФ, оно сформировано, обеспечено вооружением и военной техникой из имеющихся баз, складов и арсеналов ВС РФ.

"Личный состав прошел подготовку. По данным, которые высказываются российской стороной, это подготовленные военнослужащие. Но мы с вами понимаем, что это уже не первая волна поступления мобилизационных ресурсов в состав этого корпуса. Главное управление разведки имеет некоторые данные по обученности личного состава", - добавил он.
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Топ комментарии
+11
до 15 вересня якого року, дебіли?
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01.09.2022 16:56
+7
Вийдуть на кордони областей чи не вийдуть це ще питання. А от крові нам ще поп'ють скотиняки.
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01.09.2022 17:03
+5
Випав з вікна, або допомогли випасти: На москві загинув віце-президент "Лукойлу"Равіль Маганов ( 67 років)
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01.09.2022 17:02
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до 15 вересня якого року, дебіли?
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01.09.2022 16:56 Ответить
вийдуть разом з підземними водами
ну або зєля даст команду відійти шоп пєрєстать стрілять
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01.09.2022 17:48 Ответить
Випав з вікна, або допомогли випасти: На москві загинув віце-президент "Лукойлу"Равіль Маганов ( 67 років)
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01.09.2022 17:02 Ответить
Вийдуть на кордони областей чи не вийдуть це ще питання. А от крові нам ще поп'ють скотиняки.
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01.09.2022 17:03 Ответить
ну, можливо, збройні сили можуть створити для них "можливість" для реалізації заявлених цілей (пастку).
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01.09.2022 17:04 Ответить
якщо по чесноку, то ЗСУ вже в змозі завадити цим "планам"
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01.09.2022 17:10 Ответить
Пока ще брати по селу в тиждень в них сили є
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01.09.2022 17:56 Ответить
ми готові, але ********....
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01.09.2022 17:11 Ответить
Мюллер - "Случилось что то невероятное, Биттнер? Мы взяли Москву? Кальтенбруннер женился на еврейке?"
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01.09.2022 17:13 Ответить
У ***** краще получиться відсмоктати.
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01.09.2022 17:14 Ответить
Сколько их уже было, этих наказов.
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01.09.2022 17:30 Ответить
Зєліному Про звільнення Херсону і Півдня - вже більше місяця...
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01.09.2022 17:59 Ответить
Зеля хитріший - він терміни не вказав. Ось так КВН їбе КГБ.
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01.09.2022 18:53 Ответить
а якє свято в параші 15 вересня .
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01.09.2022 19:37 Ответить
Маю надію , що 15 вересня кремлівський фюрер відкинить копита
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01.09.2022 19:45 Ответить
Там з гулькин буй залишиться до 70- ти рiччя рашенфюрера...нятякаЭ, що треба готувати подарки...
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01.09.2022 20:54 Ответить
 
 