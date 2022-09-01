Враг корректирует свои планы и действия в соответствии с приказом Путина по выходу на админграницы Донецкой области до 15 сентября, - Генштаб 

Войска РФ корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом президента РФ Владимира Путина по выходу на административные границы Донецкой области до 15 сентября.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Противник продолжает удерживать оккупированные районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также пытается создать благоприятные условия для возобновления наступления. Так, российские оккупационные войска в очередной раз корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина по выходу на административные границы Донецкой области до 15 сентября", - сказал Громов на брифинге в Киеве в четверг.

По его словам, сейчас РФ осуществляет перегруппирование 3-го армейского корпуса в Донецкий операционный район.

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"Мы рассматриваем вопрос, что непосредственно при участии этого соединения будут попытка проведения наступательных действий на Донецком направлении", - отметил Громов.

Представитель Генштаба ВСУ рассказал, что 3-й армейский корпус - это новосозданное соединение ВС РФ, оно сформировано, обеспечено вооружением и военной техникой из имеющихся баз, складов и арсеналов ВС РФ.

"Личный состав прошел подготовку. По данным, которые высказываются российской стороной, это подготовленные военнослужащие. Но мы с вами понимаем, что это уже не первая волна поступления мобилизационных ресурсов в состав этого корпуса. Главное управление разведки имеет некоторые данные по обученности личного состава", - добавил он.