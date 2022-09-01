Путин - маленький человек и не выиграет войну с Украиной, - министр иностранных дел Дании Кофод
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Президент РФ Владимир Путин - маленький человек и не выиграет войну с Украиной.
Об этом заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня мы поедем в Бучу, где произошли первые в этой широкомасштабной агрессии военные преступления РФ. Просто невозможно представить, что один человек может приказать совершить столько ужасающих преступлений. Дания продолжит расследовать и фиксировать военные преступления РФ, помогать Украине вооружением, и мы продолжим показывать миру, что здесь совершает Россия. Путин и РФ эту войну не выиграют, они проиграют. Он – маленький человек и в прямом, и в фигуральном смысле. И все эти надежды кровавого жалкого человека натолкнулись на массированную и вдохновенную борьбу украинцев", - сказал Кофод на пресс-конференции в Киеве в четверг.
Министр сообщил, что Дания видит, что Украина сломала планы России.
"Следующая фаза будет сосредоточена на том, чтобы Россия уже получила конечное поражение, а Украина стала победителем, и именно потому мы продолжаем предоставлять важное военное оборудование и обучение вашим военным", - указал Кофод.
Глава МИД Дании выступил за ограничение поездок россиян в ЕС. "Мы должны очень жестко ограничить возможность для российских туристов наслаждаться благами цивилизации, когда они разрушают эту цивилизацию. Итак, мы будем бороться вместе с вами. Мы не уступим, мы готовы биться в этой войне, сколько будет надо - до самой вашей победы", - заверил он.
Кофод добавил, что в среду правительство Дании представило новый бюджет на 2023 год и в нем Украина является приоритетом номер один как получатель финансовой и военной помощи.
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Вінсент Ван Гог, "Український прапор",
холст та олія, Арль 1887 рік
По словам главы государства, никто не понимает и не знает, что после государственного переворота на Украине в 2014 году жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма не захотели признать результаты этого переворота.
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"Если не можете достичь цели, то объявите целью достигнутое."(с)
прошу, панове, коментуйте та трольте свинособак.
Путин назвал целью СВО ликвидацию «антироссийского анклава» на Украине
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до наполеона як причіпилось)
довго після смерті всі так і запамятали
але всім запамяталось що був,
ось і про цього запамятають що було якесь х@йло і все