РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7906 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
5 877 23
война (46486) Дания (441) Путин (29845)

Путин - маленький человек и не выиграет войну с Украиной, - министр иностранных дел Дании Кофод

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кофод

Президент РФ Владимир Путин - маленький человек и не выиграет войну с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы поедем в Бучу, где произошли первые в этой широкомасштабной агрессии военные преступления РФ. Просто невозможно представить, что один человек может приказать совершить столько ужасающих преступлений. Дания продолжит расследовать и фиксировать военные преступления РФ, помогать Украине вооружением, и мы продолжим показывать миру, что здесь совершает Россия. Путин и РФ эту войну не выиграют, они проиграют. Он – маленький человек и в прямом, и в фигуральном смысле. И все эти надежды кровавого жалкого человека натолкнулись на массированную и вдохновенную борьбу украинцев", - сказал Кофод на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Министр сообщил, что Дания видит, что Украина сломала планы России.

Читайте также: Глава МИД Дании Кофод прибыл с визитом в Киев и анонсировал дальнейшую военную помощь Украине

"Следующая фаза будет сосредоточена на том, чтобы Россия уже получила конечное поражение, а Украина стала победителем, и именно потому мы продолжаем предоставлять важное военное оборудование и обучение вашим военным", - указал Кофод.

Глава МИД Дании выступил за ограничение поездок россиян в ЕС. "Мы должны очень жестко ограничить возможность для российских туристов наслаждаться благами цивилизации, когда они разрушают эту цивилизацию. Итак, мы будем бороться вместе с вами. Мы не уступим, мы готовы биться в этой войне, сколько будет надо - до самой вашей победы", - заверил он.

Кофод добавил, что в среду правительство Дании представило новый бюджет на 2023 год и в нем Украина является приоритетом номер один как получатель финансовой и военной помощи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дания планирует ограничить въезд россиян, даже если ЕС не будет вводить запрет на выдачу шенгенских виз, - глава МИД Кофод
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
Дякуємо Скандинавським бандерівцям)
показать весь комментарий
01.09.2022 17:13
+11
Клоп мал , да вонюч 😡
показать весь комментарий
01.09.2022 17:14
+8
Він не "маленка людина".Він чиряк на тілі планети!
показать весь комментарий
01.09.2022 17:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Скандинавським бандерівцям)
показать весь комментарий
01.09.2022 17:13 Ответить
Клоп мал , да вонюч 😡
показать весь комментарий
01.09.2022 17:14 Ответить
Він не "маленка людина".Він чиряк на тілі планети!
показать весь комментарий
01.09.2022 17:14 Ответить
саме так !

Вінсент Ван Гог, "Український прапор",
холст та олія, Арль 1887 рік

показать весь комментарий
01.09.2022 17:15 Ответить
Картина Репина "Гопак" 1927 г.
показать весь комментарий
01.09.2022 17:39 Ответить
маленька людина....Наполеон
показать весь комментарий
01.09.2022 17:19 Ответить
Флешмоб - опусти опариша.
показать весь комментарий
01.09.2022 17:19 Ответить
Президент россии владимир путин назвал задачей страны прекратить войну, начатую киевскими властями против соотечественников, несмотря на распространенное мнение, что на Украине «происходит какая-то агрессия». Об этом пишет ТАСС.

По словам главы государства, никто не понимает и не знает, что после государственного переворота на Украине в 2014 году жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма не захотели признать результаты этого переворота.

-----------------------------------------------------------------------------

"Если не можете достичь цели, то объявите целью достигнутое."(с)
показать весь комментарий
01.09.2022 17:22 Ответить


прошу, панове, коментуйте та трольте свинособак.
показать весь комментарий
01.09.2022 17:27 Ответить
"Не достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого."
показать весь комментарий
01.09.2022 21:15 Ответить
тепер цей карлик народив ще й якийсь анклав

Путин назвал целью СВО ликвидацию «антироссийского анклава» на Украине

.
показать весь комментарий
01.09.2022 17:24 Ответить
***** це квінтесенція споконвічного кацапського дебілізму. Таке собі втілення кацапського підсвідомого прагнення до халяви. Вкрасти чуже легше ніж зробити своє. Інфантильним кацапам завжди хочеться як в казці - "по щучьєму вєлєнью по моєму хотєнью".
показать весь комментарий
01.09.2022 17:24 Ответить
путін-не людина!
показать весь комментарий
01.09.2022 18:18 Ответить
путин уже не совсем человек. Это оскотинившися вождь племени злодеев.
показать весь комментарий
01.09.2022 18:28 Ответить
істота зовні схожа на людину , а насправді живий мрець
показать весь комментарий
01.09.2022 18:34 Ответить
Называем вещи своими именами - кровожадный ботоксный карлик
показать весь комментарий
01.09.2022 18:37 Ответить
Данія - велика країна яка підримує Україну, - міністр закордонних справ Данії Кофод данцям
показать весь комментарий
01.09.2022 18:55 Ответить
скорее всего, это сложности перевода, и отсутствие понимания местных идиом ))) на самом деле он сказал что путин - маленький *** (ну как у евреев - поцан=маленький поц(***) )
показать весь комментарий
01.09.2022 19:36 Ответить
Какая одна??? Они все такие!!! Это не один путлер размножился и стал убивать, насиловать и грабить - пришла рашистская орда!
показать весь комментарий
01.09.2022 20:30 Ответить
правильно хай всі в європі обзивають його карликом

до наполеона як причіпилось)
довго після смерті всі так і запамятали
показать весь комментарий
01.09.2022 22:32 Ответить
Наполеон доречі не був карликом. Він був нормального зросту для свого часу, навіть вище середнього. Цей міф, про який можете почитати якщо цікаво. Я б не став навіть порівнювати це тупе заклмплексоване посміховисько на прізвісько НЕДОПАЛОК і МІЛЬ, з Наполеоном, який був дуже освідченною та благородною людиною. І давав піздюлів кацапам ще до того як це стало мейнстрімом )))))) Слава Україні
показать весь комментарий
02.09.2022 04:37 Ответить
знаю що не був,
але всім запамяталось що був,
ось і про цього запамятають що було якесь х@йло і все
показать весь комментарий
02.09.2022 18:20 Ответить
 
 