ВСУ держат под контролем логистику войск РФ в Херсонской области, за ночь уничтожена переправа, 4 танка, 3 гаубицы и склад БК, - ОК "Південь"

Попытка российских войск построить новую понтонную переправу через Ингулец остановлена ударами ВСУ. В течение ночи Силы обороны юга держали под огневым контролем переправы на Херсонщине и наносили удары по управленческим пунктам и сосредоточениям войск РФ.

Об этом сообщил в телеграме спикер Оперативного командования "Південь" Владислав Назаров, передает Цензор.НЕТ.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработаны огневые задачи по трем пунктам управления, радиолокационной станции, двум районам сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники. Попытка налаживания новой понтонной переправы в районе Дарьевки также пресечена нашим огнем. Огневой контроль на Каховском мосту оставил несколько дополнительных отверстий, продолжая фиксацию нетрудоспособности инфраструктурного объекта", – сообщил Назаров.

По информации ОК "Південь", за ночь российское войско потеряло 33 человека, 4 танка Т-72, 3 гаубицы "Мста-Б", 4 единицы автобронетехники и склад боеприпасов в Баштанском районе Николаевской области.

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