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ВСУ держат под контролем логистику войск РФ в Херсонской области, за ночь уничтожена переправа, 4 танка, 3 гаубицы и склад БК, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гес,міст,каховська

Попытка российских войск построить новую понтонную переправу через Ингулец остановлена ударами ВСУ. В течение ночи Силы обороны юга держали под огневым контролем переправы на Херсонщине и наносили удары по управленческим пунктам и сосредоточениям войск РФ.

Об этом сообщил в телеграме спикер Оперативного командования "Південь" Владислав Назаров, передает Цензор.НЕТ.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработаны огневые задачи по трем пунктам управления, радиолокационной станции, двум районам сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники. Попытка налаживания новой понтонной переправы в районе Дарьевки также пресечена нашим огнем. Огневой контроль на Каховском мосту оставил несколько дополнительных отверстий, продолжая фиксацию нетрудоспособности инфраструктурного объекта", – сообщил Назаров.

По информации ОК "Південь", за ночь российское войско потеряло 33 человека, 4 танка Т-72, 3 гаубицы "Мста-Б", 4 единицы автобронетехники и склад боеприпасов в Баштанском районе Николаевской области.

Читайте также: ВСУ ведут позиционные бои и закрепляются на территориях на Юге, - ОК "Південь"
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01.09.2022 17:26 Ответить
Вийняв "Джевелін" з карману...
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01.09.2022 17:32 Ответить
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01.09.2022 17:39 Ответить
Раз-два-три, лунає "бах"
Розлетівся москаль в прах
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01.09.2022 17:45 Ответить
москалям страху нагнав
і в тумані знов пропав.
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01.09.2022 17:54 Ответить
Александр Кушнарь каже что украинские воины взорвали почти всю логистику крыс путлера в Херсоне и области...а это значит...подкрепления не будет... Джавелин Байрактарович HIMARS страшный чувак...
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01.09.2022 17:55 Ответить
шановні! які креативні в нас люди!!!
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01.09.2022 23:03 Ответить
 
 