"Стену" перестали активно строить, потому что кому-то казалось, что Россия не пойдет дальше, - генерал-майор Бидило

Украинско-российская граница имеет протяженность более 2000 километров, поэтому проект "Стена" был поэтапным и нуждался в решении большого количества задач во время его реализации.

Об этом в интервью LB.ua заявил начальник Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (2015-2018), генерал-майор Сергей Бидило, передает Цензор.НЕТ.

"В 2014 году была сильная мотивация. Россия аннексировала Крым, оккупировала Донецк и Луганск. Правительство тогда приняло адекватное решение и начало строительство", - сказал генерал.

"Что произошло дальше? Возможно, одна из причин — с течением времени и со сменой правительственных команд начало казаться, что Россия дальше не пойдет, можно не тратить средства на дорогой проект. Но это политическая оценка, я не хотел бы углубляться", - отметил Бидило.

По его словам, план инженерно-технического устройства границы был поэтапным и рассчитан на годы. "2014-2018, затем 2020 и так далее. Потому что в 2014 году взять и оборудовать 2000 километров границы было просто нереально", - сказал Бидило, добавив, что на участках Харьковской и частично Луганской областей проект был реализован и выполнял свои функции.

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"Конечно же, можно построить Великую китайскую стену из бетона. Возьмите любого строителя, пусть подсчитает, сколько нужно средств, чтобы залить 2000 км бетоном. И даже после этого, где гарантии? Теми ракетными, артиллерийскими и другими способами поражения, которые имеет агрессор, за пару минут сравняют с землей. А авиация? Какую здесь "Стену" построить? До неба?", - сказал Бидило.

Он подчеркнул, что многие плохо представляют, какой комплекс задач нужно было решать при выполнении проекта. В частности, по его словам, на законодательном уровне нужно было решить вопрос отвода 50-метровой полосы для инженерно-технического устройства, урегулировать вопрос возмещения владельцам земель, находящихся вдоль границы.

"Только по нашему участку было более 3,5 тысяч земельных участков, которые нужно было изъять и передать в собственность государства. Все это нужно было переоформить, а это и геодезические работы, и кадастровые работы, оформление актов. Плюс заповедные зоны, леса, реки, газо- и нефтепроводы. Просто физически все это реализовать в сжатые сроки невозможно", - подчеркнул генерал-майор.

"Удивляет и шокирует, когда часть людей распространяет пренебрежительное отношение к глобальному проекту безопасности страны. Особенно что для этого используются российский нарратив и фейки", - сказал он.

Бидило подчеркнул, что назначение проекта - обеспечить соблюдение режима границы, такую же функцию выполняют аналогичные проекты в Польше и странах Балтии. "Для нарушителя государственной границы - это "Стена", для нелегальной миграции - "Стена", для контрабандиста - "Стена", для той же диверсионной группы - "Стена", для наркодельцов - "Стена" и так далее", - подчеркнул Бидило, добавив, что это не оборонный проект.

По его мнению, после победы Украина должна продолжить обустройство границы, но уже вместе с Вооруженными Силами.

"С учетом внешних угроз, и это показало российское вторжение, следует усилить инженерную составляющую оборонными и фортификационными сооружениями, обустроить границу вместе с вооруженными силами", - резюмировал он.