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Кулеба о визовых ограничениях для россиян: Решение ЕС положительное, но важна его имплементация

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба положительно оценивает принятое 31 августа советом министров иностранных дел решение об изменении визовой политики в отношении граждан России. В то же время он отмечает важность его добросовестной имплементации всеми государствами-членами ЕС.

Об этом Кулеба заявил на совместной с главой МИД Дании Еппе Кофодом пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава украинской дипломатии отметил, что решение о визовых ограничениях для россиян следует рассматривать в динамике. Он отметил, что утром, в начале дискуссии министров ЕС, базовое решение заключалось в приостановлении действия соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам РФ.

"Но в результате непростых дискуссий и обмена мнениями между министрами иностранных дел ЕС и мной была создана небольшая рабочая группа, которая существенно доработала это решение. В конце концов, вчера была достигнута политическая договоренность об изменениях в визовой политике ЕС относительно России. То есть речь идет не только об остановке действия соглашения, там предусмотрен ряд других шагов, которые позволяют мне сказать, что в том случае, если вчерашнее решение будет надлежащим образом добросовестно имплементировано всеми государствами-членами ЕС, то это решение будет максимально приближено к тому, что хотела Украина", - сказал Кулеба.

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В то же время он подчеркнул, что "дьявол скрывается в деталях", поэтому, как отметил министр, в принципе, вчера было принято правильное решение, но детали в имплементации могут разрушить его эффективность.

"Именно поэтому я подчеркиваю важность имплементации", - акцентировал глава МИД.

По его убеждению, важнейший перелом, который состоялся вчера, состоит в том, что аргумент о том, что это "война Путина, а все остальные невиновны", остался в прошлом.

"Это очень важно. Потому что теперь, не имея этого барьера в восприятии российской агрессии, мы сможем принимать гораздо более мощные решения", – спрогнозировал глава украинской дипломатии.
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кулєба, чючєло з бантіком в кармані, а шо ж ви, бидло квартальне, не забороните в'їзд русні до України. пустобрьохи срані.
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01.09.2022 18:30 Ответить
Я як ви плануєте назад з росісі забирати депортованих? Уявіть у них забирають паспорт України дають руснявий. Після нашої перемоги людина пробує повернутися. а в нього питають паспорт. До речі ви лише показуєте свій низький інтелект цими фразами про бидло. У вас губи в шоколаді, повитирайтесь.
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01.09.2022 18:55 Ответить
А що, хіба немає оцифрованих даних? Скільки разів зелені похвалялись Дією? Чи ці дані ваше зелене кдб дбр вже понищило разом з даними про прослушку, ще на початку війни? Якщо немає таких даних, незважаючи на 3.14здьож про цифрову державу, то ясно, що труднощі будуть. Якщо ж вони є, то досить одного пошуку в тій базі, щоб усе відновити. І нема чого згадувати про шоколад. Вам не шоколад смакувати, а ту сечу, яку ллє зе-команда цілодобово з "оглупителя". Краще б розповіли, як зеля здає свою італійську віллу кацапам за 50 кЄвро.
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01.09.2022 21:35 Ответить
Про віллу онови методичку, італійська пресса це спростувала. Думаю данні є лише id карток та тих паспортів що додали власники в дію, старого зразка немає бази. Тут справа в тому якщо заборонити в'їзд повністю то в людей з такою ситуацією буде проблема. Перетин без фізичного чи цифрового паспорту буде рахуватися порушенням закону. Прикордонники просто людей не пустять, і це буде абсолютно законно.
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01.09.2022 21:50 Ответить
З іншої сторони якщо прописати юродично про незаконно депортованих, то тоді я погоджусь що треба робити повну заборону.
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01.09.2022 21:59 Ответить
Обязательно запретить. Цену газа установить 40 долларов.
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01.09.2022 18:44 Ответить
Жирно будет дикарям. Газ и нефть в обмен на пожрать.
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01.09.2022 18:58 Ответить
Не надо усложнять, отказывать в визах всем скотам путинячим без объяснения причин. Есть такая опция и тут никто ничего не нарушает. НЕ ВЫДАВАТЬ! и усё.
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01.09.2022 18:46 Ответить
Главу мусоров лаптєстана Владимира Колокольцева не пустили в США, пишет "Интерфакс" со ссылкой на постпреда РФ при ООН Василия Небензю.

Колокольцев и другие силовики собирались посетить США для участия глав полицейских служб стран ООН. Однако всей делегации было отказано в американских визах. Небензя назвал это "вопиющим нарушением приверженностей и обязательств соглашения о штаб-квартирах ООН".
После начала войны с Украиной Владимир Колокольцев попал под санкции ЕС и Великобритании. А США внесли его в санкционный список еще в апреле 2018 года, он попал туда вместе с другими российскими силовиками по подозрению во вмешательстве в американские выборы. Тем не менее в июне того же года главмусор получил американскую визу для участия в аналогичном мероприятии под эгидой ООН.
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01.09.2022 20:11 Ответить
А зельониє коли візи кацапам заборонять? Нєльзя? Бо партьори по бізнесу?
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01.09.2022 20:13 Ответить
Ві нє панимаєтє, єто другоє ...
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01.09.2022 21:37 Ответить
 
 