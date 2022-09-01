Кулеба о визовых ограничениях для россиян: Решение ЕС положительное, но важна его имплементация
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба положительно оценивает принятое 31 августа советом министров иностранных дел решение об изменении визовой политики в отношении граждан России. В то же время он отмечает важность его добросовестной имплементации всеми государствами-членами ЕС.
Об этом Кулеба заявил на совместной с главой МИД Дании Еппе Кофодом пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Глава украинской дипломатии отметил, что решение о визовых ограничениях для россиян следует рассматривать в динамике. Он отметил, что утром, в начале дискуссии министров ЕС, базовое решение заключалось в приостановлении действия соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам РФ.
"Но в результате непростых дискуссий и обмена мнениями между министрами иностранных дел ЕС и мной была создана небольшая рабочая группа, которая существенно доработала это решение. В конце концов, вчера была достигнута политическая договоренность об изменениях в визовой политике ЕС относительно России. То есть речь идет не только об остановке действия соглашения, там предусмотрен ряд других шагов, которые позволяют мне сказать, что в том случае, если вчерашнее решение будет надлежащим образом добросовестно имплементировано всеми государствами-членами ЕС, то это решение будет максимально приближено к тому, что хотела Украина", - сказал Кулеба.
В то же время он подчеркнул, что "дьявол скрывается в деталях", поэтому, как отметил министр, в принципе, вчера было принято правильное решение, но детали в имплементации могут разрушить его эффективность.
"Именно поэтому я подчеркиваю важность имплементации", - акцентировал глава МИД.
По его убеждению, важнейший перелом, который состоялся вчера, состоит в том, что аргумент о том, что это "война Путина, а все остальные невиновны", остался в прошлом.
"Это очень важно. Потому что теперь, не имея этого барьера в восприятии российской агрессии, мы сможем принимать гораздо более мощные решения", – спрогнозировал глава украинской дипломатии.
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кдбдбр вже понищило разом з даними про прослушку, ще на початку війни? Якщо немає таких даних, незважаючи на 3.14здьож про цифрову державу, то ясно, що труднощі будуть. Якщо ж вони є, то досить одного пошуку в тій базі, щоб усе відновити. І нема чого згадувати про шоколад. Вам не шоколад смакувати, а ту сечу, яку ллє зе-команда цілодобово з "оглупителя". Краще б розповіли, як зеля здає свою італійську віллу кацапам за 50 кЄвро.
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