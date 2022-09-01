Украинские школьники за границей могут учиться по украинской и местной программам, – Минобразования

Украинские школьники, которые на начало учебного года находятся за границей, могут присоединиться к обучению по национальной программе по нескольким формам.

Об этом говорится в брошюре об организации обучения детей, временно находящихся с семьями за границей и желающих продолжать получать украинское образование, которую подготовило Министерство образования и науки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Учитывая, что во многих странах Европы получение образования в местных учебных учреждениях является обязательным, Украина предлагает своим гражданам различные формы обучения по национальной программе. Образовательный процесс может быть организован в удобное для учащегося время дистанционно, параллельно с получением образования в стране пребывания", - говорится в сообщении на сайте МОН.

В частности, учащиеся могут: продолжить обучение в собственной школе онлайн (если учебное заведение предоставляет такую ​​образовательную услугу) или присоединиться к дистанционному обучению в другой школе Украины.

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Также учащиеся могут получать образование по индивидуальной форме – экстернатной или семейной (домашней) – в учреждении общего среднего образования Украины, в частности, где ребенок учился до выезда за границу. Можно обратиться в Международную украинскую школу (МУШ) для экстернатного обучения или в одну из организаций, с которыми МУШ сотрудничает за границей, для обучения в выходные дни.

Школьники могут присоединиться и к очному обучению в классах или учреждениях для переселенцев в стране пребывания.