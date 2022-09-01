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Глава МАГАТЭ Гросси и часть членов миссии покинули Запорожскую АЭС, - "Энергоатом"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес,магате

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает  НАЭК "Энергоатом".

"По состоянию на 18:00 1 сентября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС. Вместе с ним со станции уехало большинство членов делегации", – говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, сейчас на ЗАЭС остались пятеро представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции.

"Ожидается, что они будут находиться на Запорожской АЭС до 3 сентября", - отметили в НАЭК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
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Топ комментарии
+27
СММ ОБСЄ №2
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01.09.2022 18:57
+21
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01.09.2022 19:12
+16
Гросі проросійський підар
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01.09.2022 19:06
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СММ ОБСЄ №2
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01.09.2022 18:57 Ответить
Перепрацювали та втомилися, треба залишити трошки сил на занепокоєність та засудження...
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01.09.2022 19:31 Ответить
ОБСЄ і МАГАТЕ - нормальні міжнародні організаціі , тільки звідти потрібно гнати кацапів , бо вони терористи і вбивці 😠🤬
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01.09.2022 19:35 Ответить
то касапи в тих організаціях-трупах погоду роблять??

і та хрєнлва кучка ідіотів не може дати пенделя парасії?
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01.09.2022 19:39 Ответить
ООН нормальна міжнародна організація, що створенна з метою запобігання військових конфліктів.
Назвіть хоч одну кризу 20-го сторічча, яку попередило ООН, не допустивши війни, або війну, яка була припинена завдяки зусиллям цієї структури!
Так само і ОБСЄ та МАГАТЕ.
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01.09.2022 19:39 Ответить
ВВС пише,що залишилось 5 членів комісії з обладнанням, яке вони привезли.
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01.09.2022 19:03 Ответить
Ага привезли щит на ЗПМ...
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01.09.2022 19:10 Ответить
Гублюсь у здогадках-яке ж вони обладнання привезли?
Таке?

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01.09.2022 19:53 Ответить
Інша частина, я так розумію як то обсе водку з окупантами п'є да в баньку?
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01.09.2022 19:03 Ответить
А шо таке? Усі ж свої.
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01.09.2022 19:05 Ответить
Ну и что же дальше будет - то???
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01.09.2022 19:04 Ответить
Що далі? Ну як завжди, виразят глубочайшую узабочЄнность...
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01.09.2022 19:07 Ответить
Гросі проросійський підар
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01.09.2022 19:06 Ответить
Взяли бабки і поїхали. Що там ще робити?
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01.09.2022 19:28 Ответить
наліком..тому така кількісь машинок
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01.09.2022 19:40 Ответить
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01.09.2022 19:12 Ответить
Хм. Быстро, однако.. (с)

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01.09.2022 19:19 Ответить
Неделю трындели,что едут(на волах,что ли?).А тут по соточке и нах хауз...
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01.09.2022 19:24 Ответить
Певне поїхали на артилерійську позицію рашистів для "а пастрелять" як парєчєнков.
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01.09.2022 19:28 Ответить
і що ці їздуни скажуть після поїздки(в дорозі були довше, ніж на станції)
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01.09.2022 19:33 Ответить
МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

https://t.me/nu_i_novyny/13026
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01.09.2022 19:35 Ответить
то точно МАГАТЕ? чи оцінувати металобрухту?
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01.09.2022 19:43 Ответить
подивимось по їх доповіді ...за шо вони там себе мають
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01.09.2022 19:46 Ответить
Мені цікаво , чи зустрічалися представники МАГАТЕ з нашими полоненими там працівниками ЗАЕС ?
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01.09.2022 19:38 Ответить
ні.. навряд...вони можливо і не знають що там є полонені...
ім покажуть щасливих і чистеньких працівників (мабуть з тих хто підписав звернення "наши отцы строили... мы за мир во всем мире... " )
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01.09.2022 20:09 Ответить
россия созывает 6 сентября заседание Совбеза ООН из-за ситуации на Запорожской АЭС.Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило российское государственное агентство ТАСС.РФ заявила, что заседание необходимо "в связи с обстрелом Киевом Запорожской АЭС". Согласно официальной позиции Киева, Запорожскую АЭС обстреливают российские войска.
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01.09.2022 19:39 Ответить
Быстро справились. Не отнять. Профессионалы конечно. Всем бы так. Сколько же им отслюнявили? Знать бы. Так, для статистики.
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01.09.2022 19:41 Ответить
Сцикливі орки, що навіть у заручники всіх не взяли? Лише половину місії !
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01.09.2022 19:42 Ответить
Ну теперь хороший ужин в хорошем отеле (с дорогим красным вином "от радиации), потом баня или сауна (тоже "помогает") впридачу с "хорошими" проститутками или проститутами, а завтра очередная глубокая озабоченность.
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01.09.2022 19:48 Ответить
Зрозуміли, що потрібно скоріше 3ї6атися звідти, бо там повний ПИ39ЕЦЬ!
(соррі за мій французький)
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01.09.2022 19:50 Ответить
Потужный аргентинец Гросси покидает станцию... теперь вся надежда на безъядерное безопасное будущее лежит на 5-ти неизвестных членах....
а потом как красный крест заявят что мы ничего не решаем и не за что не отвечаем....
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01.09.2022 20:07 Ответить
Пів року їхали, за годину справились,завидна роботоздатність
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01.09.2022 20:11 Ответить
МАГАТЕ - це спеціалізована організація в структурі імпотентної архаїчної ООН. Тому все закономірно
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01.09.2022 20:19 Ответить
Комиссия МАГАТЭ это живой щит ЕС которые прикрывают собой жизни миллионов украинцев
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01.09.2022 20:20 Ответить
😂
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01.09.2022 20:24 Ответить
Раз-два пиріжок, три-чотири бублик. Якось так.

Добавить нічого. Я думав, що дно це боневтік - президент, а ні ! Тут із низу постукали, а вам "сюпріз" камісія із мигити (на прой... ю електроатомостанцію), на чолі із атцом Гроссі (а ви думаєтє лігко паднять наногі восєм дєтєй).

А взагалі є одне запитання. А НАХРЕНА ВОНИ ПРИЇЗДЖАЛИ ?!
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01.09.2022 21:16 Ответить
 
 