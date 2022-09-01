Глава МАГАТЭ Гросси и часть членов миссии покинули Запорожскую АЭС, - "Энергоатом"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает НАЭК "Энергоатом".

"По состоянию на 18:00 1 сентября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС. Вместе с ним со станции уехало большинство членов делегации", – говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, сейчас на ЗАЭС остались пятеро представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции.

"Ожидается, что они будут находиться на Запорожской АЭС до 3 сентября", - отметили в НАЭК.

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