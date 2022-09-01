Глава МАГАТЭ Гросси и часть членов миссии покинули Запорожскую АЭС, - "Энергоатом"
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает НАЭК "Энергоатом".
"По состоянию на 18:00 1 сентября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС. Вместе с ним со станции уехало большинство членов делегации", – говорится в сообщении компании.
Согласно сообщению, сейчас на ЗАЭС остались пятеро представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции.
"Ожидается, что они будут находиться на Запорожской АЭС до 3 сентября", - отметили в НАЭК.
Топ комментарии
+27 mrSmith
показать весь комментарий01.09.2022 18:57
+21 esperansa002014
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+16 Alex Bylim acfe5d4d
показать весь комментарий01.09.2022 19:06
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Пожалуйста, подождите...
і та хрєнлва кучка ідіотів не може дати пенделя парасії?
Назвіть хоч одну кризу 20-го сторічча, яку попередило ООН, не допустивши війни, або війну, яка була припинена завдяки зусиллям цієї структури!
Так само і ОБСЄ та МАГАТЕ.
Таке?
https://t.me/nu_i_novyny/13026
ім покажуть щасливих і чистеньких працівників (мабуть з тих хто підписав звернення "наши отцы строили... мы за мир во всем мире... " )
(соррі за мій французький)
а потом как красный крест заявят что мы ничего не решаем и не за что не отвечаем....
Добавить нічого. Я думав, що дно це боневтік - президент, а ні ! Тут із низу постукали, а вам "сюпріз" камісія із мигити (на прой... ю електроатомостанцію), на чолі із атцом Гроссі (а ви думаєтє лігко паднять наногі восєм дєтєй).
А взагалі є одне запитання. А НАХРЕНА ВОНИ ПРИЇЗДЖАЛИ ?!