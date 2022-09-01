Жена рассказывает оккупанту: "У нас до Крыма уже добрались, бомбят, п#здец как", - перехват ГУР. АУДИО

В очередном перехвате ГУР жена военного РФ рассказала оккупанту об ударах ВСУ по объектам на территории АР Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Минобороны.

"У нас до Крыма уже добрались. Никифорова вчера переписывалась со своей подругой из Крыма. Она говорит, еб#ет, вообще бомбят, п#здец как", – говорит женщина.

Также рассказывает, как волнуется за мужа-оккупанта: "Все уже передумала 15 раз. Пиво пью, не берет меня вообще, вся изревелась".

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