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Жена рассказывает оккупанту: "У нас до Крыма уже добрались, бомбят, п#здец как", - перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В очередном перехвате ГУР жена военного РФ рассказала оккупанту об ударах ВСУ по объектам на территории АР Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Минобороны.

"У нас до Крыма уже добрались. Никифорова вчера переписывалась со своей подругой из Крыма. Она говорит, еб#ет, вообще бомбят, п#здец как", – говорит женщина.

Также рассказывает, как волнуется за мужа-оккупанта: "Все уже передумала 15 раз. Пиво пью, не берет меня вообще, вся изревелась".

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Топ комментарии
+37
Ну что ты мелешь, овца глупая? Это просто камни с неба, как вы, крысчане и заказывали.
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01.09.2022 19:51
+24
В Параше всё "прекрасно". Особенно крымняшские сортиры.
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01.09.2022 20:06
+15
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01.09.2022 20:02
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Ну что ты мелешь, овца глупая? Это просто камни с неба, как вы, крысчане и заказывали.
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01.09.2022 19:51 Ответить
она пиво пьет и ее не берет , прикинь из чего там пиво делают, если после него затащить должно.
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01.09.2022 19:55 Ответить
В Параше всё "прекрасно". Особенно крымняшские сортиры.
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01.09.2022 20:06 Ответить
... с головой
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01.09.2022 20:17 Ответить
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01.09.2022 20:36 Ответить
всього 15 разів? з 24 лютого? як мало вона думає..
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01.09.2022 19:53 Ответить
Че ревешь, организм, белые жигули получишь, если что.
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01.09.2022 19:53 Ответить
Що ж, карма вона така
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01.09.2022 19:54 Ответить
Это п#здец? Это ху#ня, п#здец будет чуть позже. Пей пиво, жуй чупачупс и не думай о дурном, пока дурной в окопах гниет.
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01.09.2022 19:57 Ответить
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых жигулей.
(C) Sigi Bernhard
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01.09.2022 20:00 Ответить
(c) Андрей Орлов (Орлуша)
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01.09.2022 20:43 Ответить
Шикарно!
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02.09.2022 13:57 Ответить
Вообще-то у меня в оригинале было не солдаты, а кацапы. Коммент от 09.08.2022 07:22
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01.09.2022 22:54 Ответить
З кацапами краще!
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02.09.2022 13:50 Ответить
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01.09.2022 20:02 Ответить
Такой сложный этот уззкий ызык, бомбят пи*дец как что ? Ей нравится или нет ? Они говорят пи*дец как красиво или вкусно, не понять никогда мне пацаков
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01.09.2022 20:03 Ответить
У кацапов мат с феней - родной язык. О литературном русском там и не слышали.
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01.09.2022 20:37 Ответить
Даже прожив по 15 лет в России Стивен Дженнингс и Билл Браудер так и не поняли, почему ***** - это плохо, а ******* - это хорошо, но еще труднее им было понять, почему ******* - это лучше чем *******, а ****** - это хуже чем *****.
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02.09.2022 10:25 Ответить
красивое: Байрактар где-то в степях Херсона резвится....
https://twitter.com/i/status/1565376783435849728
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01.09.2022 20:05 Ответить
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01.09.2022 20:14 Ответить
Нравится, не нравится - терпи, *****!
А коаще уйопуй в свій Мухосранск.
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01.09.2022 20:16 Ответить
Вроде как только два раза классно бомбанули.
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01.09.2022 20:22 Ответить
Нічого,виродки болотні,і у вас буде війна,справжня!!!
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01.09.2022 20:23 Ответить
Драпай самиця кацапська десь за Урал бо і "вороньож бамбіть будєм"! Драпай поки міст стоїть, бо потім вплав доведеться!
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01.09.2022 20:24 Ответить
Яду випила б, відразу візьме на той світ.
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01.09.2022 20:38 Ответить
Та то камні з неба як вони і просили.
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01.09.2022 20:48 Ответить
Какой у них тошнотный говор, акают бекают, такие твари все конченые, русские гниды
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01.09.2022 20:54 Ответить
Досить вже цi фейковi розмови викладувати.
Крим отримав мабуть 0.01% від того скільки було розбомблено в Україні. І що, в нас мабуть усі здалися та деморалізовані після таких бомбардувань?

Відчуло, почуло та повсиралось після атак по авіабазам та складам мабуть також 0.01% від населення Криму. Для інших 99% це просто фон у телевізорі.

От коли та якщо в нас з'являться ракети на 300 км і буде можливість відправляти їх у відпустку в Крим кожного дня - от тоді зовсім інша справа.
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01.09.2022 21:02 Ответить
Вони там без матів взагалі вміють розмовляти? Чи їм мат як нам вода потрібний?
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01.09.2022 21:24 Ответить
ви по Львову ходили? чули мат кожні 100 метрів
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01.09.2022 21:42 Ответить
Русским оккупантам

Как вы будете драпать, суки!

Все бросая и все кляня,

Патетично ломая руки -

"А меня-то за что, меня?

Ну какой я, к херам, агрессор?

Я ж не Путин и не Шойгу!

Я ж не доктор и не профессор -

Что я знаю и что могу?

Мне ваще что хохлы, что греки!

Разбирать их - не мой, блин, труд!

Мне ж сказали - Крым наш навеки!

Кто же знал, что опять наврут?

Мне сказали - и я, не споря,

Верил в новые рубежи!

Я ж все продал, чтоб жить у моря!

И куда мне теперь - в бомжи?!"

Как вы будете бить друг друга -

Локтем, когтем, бедром, багром,

Дочь - мамашу, супруг - супруга,

На последний спеша паром!

Рвать одежду, топтать упавших,

Биться мордами о забор

С обреченностью проигравших,

Осознавших свой приговор,

Как вы будете лезть на стенку,

Получая прикладом в лоб,

А очнувшись - зубрить Шевченко,

Чтоб опять на колени - хлоп!

Но не пустят рабов до рая,

Сколько вы ни лижите плеть,

Лишь потыкают берцем с края

И презрительно бросят: "Геть".

Ну а тем, кто в одном исподнем

Все ж сумеет прорваться в порт,

Чтоб по скользким от крови сходням

На последний взобраться борт,

Только более будет тяжко,

И не от тесноты кают,

Просто рушащаяся Рашка -

Это очень плохой приют.

Вам от бублика выйдет дырка,

А возможно - и в голове,

Вас поучит еще Кадырка

Шариату в своей Москве.

А считавших, что только яйца

Круче русской блатной души,

Приспособят пахать китайцы

Целый день за стакан лапши.

Да и собственные бандиты,

Раздражительные весьма,

Будут очень на вас сердиты.

После - голод, зима, чума...

В виде всем подлецам науки,

Завтра вашему - быть таким,

И за вас не впряжется, суки,

Даже Асад и даже Ким.

Пусть хоть всех вас затравят псами

Иль утопят в дерьме параш,

Заслужили вы это сами,

Всей страною вопя: "Крым наш!"

Ибо подлости - нет прощенья!

Заслужил - что купил, то жуй! -

Не один лишь тиран отмщенье,

Но и каждый его холуй.

Все получите честь по чести,

Вас ничто уже не спасет.

А в бомжи или в грузы 200 -

Это, суки, как повезет.

Юрий Нестеренко. Из интернета.
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01.09.2022 21:40 Ответить
Панаехавшие?
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02.09.2022 08:24 Ответить
 
 