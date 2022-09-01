В Кабмине ожидают, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 грн, а инфляция составит 30,6%, - макропрогноз

В правительстве ожидается, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 грн, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

Такие показатели заложены в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики, сообщили источники Экономической правды в Кабинете Министров, передает Цензор.НЕТ.

В часности, согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет составлять 42 грн, а в конце года гривна девальвирует до 50 грн.

По расчетам Минэкономики, ВВП Украины в следующем году должно вырасти на 4,6%. При этом по итогам 2022 года оно сократится на 33,2%.

В правительстве также ожидают, что цены на следующий год будут продолжать стремительно расти. В часности, заложенная в макропрогнозе инфляция по итогам 2023 года должна составить 30,6% (по состоянию на июнь она составляла 22,2%). Уровень безработицы, по расчетам Минэкономики, должен составить 28,2%, а средняя зарплата – 18508 грн.

Отметим, что на базе подготовленного Минэкономики макропрогноза Министерство финансов должно составить бюджет на следующий год. Согласно Бюджетному кодексу, текст бюджета правительство должно внести в парламент не позднее 15 сентября.

Как правило, макропрогнозы правительства сбываются достаточно редко. Макропрогноз требуется исключительно для расчета будущих доходов и расходов в бюджете.