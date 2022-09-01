РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7894 посетителя онлайн
Новости ЭкономикаВойна в Украине Война
10 974 82
безработица (443) валюта (3062) ВВП (633) война (46486) инфляция (826) курс (2089) Минэкономразвития (624)

В Кабмине ожидают, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 грн, а инфляция составит 30,6%, - макропрогноз

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

гривня,гроші

В правительстве ожидается, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 грн, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

Такие показатели заложены в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики, сообщили источники Экономической правды в Кабинете Министров, передает Цензор.НЕТ.

В часности, согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет составлять 42 грн, а в конце года гривна девальвирует до 50 грн.

По расчетам Минэкономики, ВВП Украины в следующем году должно вырасти на 4,6%. При этом по итогам 2022 года оно сократится на 33,2%.

В правительстве также ожидают, что цены на следующий год будут продолжать стремительно расти. В часности, заложенная в макропрогнозе инфляция по итогам 2023 года должна составить 30,6% (по состоянию на июнь она составляла 22,2%). Уровень безработицы, по расчетам Минэкономики, должен составить 28,2%, а средняя зарплата – 18508 грн.

Отметим, что на базе подготовленного Минэкономики макропрогноза Министерство финансов должно составить бюджет на следующий год. Согласно Бюджетному кодексу, текст бюджета правительство должно внести в парламент не позднее 15 сентября.

Как правило, макропрогнозы правительства сбываются достаточно редко. Макропрогноз требуется исключительно для расчета будущих доходов и расходов в бюджете.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+61
показать весь комментарий
01.09.2022 20:25
+42
Це вже хуже уже не будет, чи буде ще гірше? Дякую мудрим виборцям за Бенесуелу

показать весь комментарий
01.09.2022 20:24
+30
Нам казали буде долар 45 при Зеленському, буде війна
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q
показать весь комментарий
01.09.2022 20:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це вже хуже уже не будет, чи буде ще гірше? Дякую мудрим виборцям за Бенесуелу

показать весь комментарий
01.09.2022 20:24 Ответить
показать весь комментарий
01.09.2022 20:25 Ответить
До речі, так не варто, зелені довбні таких жартів не розуміють, а все сприймають так, як їм вигідно. Так що з прізвищами плутати таки не варто...
показать весь комментарий
01.09.2022 20:30 Ответить
да, когда Порох растомаживал броневики, что б загнать в Украину, эти долбни гнали по фейсбуку - что он их выгнал в Польшу из Украины, что бы спрятать от ВСУ
показать весь комментарий
01.09.2022 20:38 Ответить
Дурнуваті зебіли навіть не знають, що реформаторська вілла нашого найпатріотичеішоно з патріотів потужно знаходиться в іспанській Марбел'ї поруч з віллою *****, який його люто ненавидить, а не в якійсь там ссяній Італії
показать весь комментарий
01.09.2022 20:39 Ответить
То котра з віл, перепрошую? Їх там знаєте скільки, курва...
показать весь комментарий
01.09.2022 20:41 Ответить
Так в Марбел'ї ж
показать весь комментарий
01.09.2022 20:49 Ответить
так ще ж в Ізраїлі вілла, в Італії вілла, в Лондоні пентхауз... тут хрен розберешся скільки їх в того голобородька... Воно ж то небарига!
показать весь комментарий
01.09.2022 20:54 Ответить
АУ КМУ еврейско маланский АУ Вовочка ты что обрезанное чмо вытворяешь оця как раз для роста курса валют нет ниркаких данных сокращение а то и обнуление промышленности в связи с войной выезд за бугор от 3 до 5 млн. граждан внутренние переселения порядка 6 млн. людей сокращение рабочих мест 1 млн армия под ружьем и у вас ублюдков рост доллара.... а НЕ ВОРОВАТЬ ИЗ КАЗНЫ МАЛАНСКИЕ УБЛЮДКИ НЕ ПРОБЫВАЛИ????? сейчас Бубочка с Ермаком проталкивают аферу регулятора по свету типа от державы поставив туда ушлебка вора и который будет торговать воздухом....... Вова вас что Хармасом ****** по кварталу в Киеве правительственному и поменять заодно не только ***** и внутреннюю власть??? Вова вообще война предполагает полное замораживание всего цен тарифов на продукты введение продовольственных карточек на критические товары еду лекарства транспорт бесплатный топливо по талонам и нормативу... а нашей "лыдве" у власти е**ать на войну главное е**ло набить гешефтом смотрите маланцы вас также могут переварить и не заметить пройдете по графе ДРГ вражеская результат ликвидированы!!!!!
показать весь комментарий
01.09.2022 20:37 Ответить
НЕ ВОРОВАТЬ ИЗ КАЗНЫ МАЛАНСКИЕ УБЛЮДКИ НЕ ПРОБЫВАЛИ!
показать весь комментарий
01.09.2022 20:51 Ответить
показать весь комментарий
01.09.2022 20:28 Ответить
Не потрібно дякувати. Це ще не кінець, а тільки початок. Нарід 73% думає, що воно якось розсмокчеться само по собі, що завтра знову прийдуть Яценюк, Порошенко з командою, вичистять все лайно і налагодять ріст економіки, зарплат..., а вони знову по-приколу виберуть "да какая разница". Ні, дорогенькі вівці і барани, цього вже не буде, бо після них тільки потоп, а ще попробуй вигнати цих малоросів із теплих, бункерних кабінетів.
показать весь комментарий
01.09.2022 21:12 Ответить
шей бухе чи обдовбане
показать весь комментарий
01.09.2022 22:09 Ответить
Нам казали буде долар 45 при Зеленському, буде війна
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q
показать весь комментарий
01.09.2022 20:25 Ответить
во все плохие новости от зелени не особо надо верить. Просто будет хуже
показать весь комментарий
01.09.2022 20:28 Ответить
тану! хужєнєбудєт!
показать весь комментарий
01.09.2022 20:42 Ответить
Повернемо Петра Олексійович і буде долар по десять це забагато
показать весь комментарий
01.09.2022 20:43 Ответить
Для початку зебілам розум до голови повернути треба. Але то, на жаль, неможливо, то в них невиліковно...
показать весь комментарий
01.09.2022 20:46 Ответить
А потім буде сотка і в честь цього зроблять новий дизайн сотки?
показать весь комментарий
01.09.2022 20:26 Ответить
я такою сраку не витру-гидко сраці
показать весь комментарий
01.09.2022 20:29 Ответить
з такою інфляцією то цієї сотки ще пару нулів треба домалювати
показать весь комментарий
01.09.2022 21:00 Ответить
а где надпись "не лох"?
показать весь комментарий
01.09.2022 21:21 Ответить
Зашибісь. Пенсії 40 баксів, зарплати в кращому випадку 150-200. Прівєт аля 90-ті
показать весь комментарий
01.09.2022 20:27 Ответить
это последствие голосование по приколу 21:04:2019 года
показать весь комментарий
01.09.2022 20:30 Ответить
Ні, це ще не наслідки, це тільки початок. За наслідки і страшно подумати, не те, що написати. Вумний наріт 73% знає що робить.
показать весь комментарий
01.09.2022 21:17 Ответить
так було вже яснопонятно коли з'явились тисячні купюри з номерами один за одним..

було ручне стримування інфляції..той прогноз я вважаю оптимістичним..

з нового року скоріш буде галопуюча інфляція і буханець хдіба буде коштувати кульок грошей..
показать весь комментарий
01.09.2022 20:32 Ответить
Зелень наштампувала пустих фанатиків.
показать весь комментарий
01.09.2022 20:27 Ответить
https://twitter.com/i/status/1550792884139577344
показать весь комментарий
01.09.2022 20:27 Ответить
Якби нам трішки більше допомагали наші партнери,то все було б добре.Але вони не довіряють тут нікому
показать весь комментарий
01.09.2022 20:28 Ответить
сколько вору не помогай, ему все мало...
показать весь комментарий
01.09.2022 20:35 Ответить
кінець епохи бідності
показать весь комментарий
01.09.2022 20:28 Ответить
А як гундосий покидьок волав на стадіоні "пачіму долар не па 8?!", тепер при цьому зраднику і крадію долар по 50, і на жаль це не межа..
показать весь комментарий
01.09.2022 20:28 Ответить
Будемо справедливими: тоді не було повномасштабної війни.
показать весь комментарий
01.09.2022 20:33 Ответить
Ну так за їх словами вони 3 роки "готувалися", ось і результати... Зрозуміло до чого вони "готувалися"...
показать весь комментарий
01.09.2022 20:38 Ответить
Так, курва, тому й війна!
показать весь комментарий
01.09.2022 20:43 Ответить
будемо ще більше справедливими, що тоді так все робилося, щоб не було повномасштабної війни і якби в другому турі вибрали не Оце, то війни точно не було.
показать весь комментарий
01.09.2022 21:20 Ответить
та боюсь, що це буде початок..

зате Лєнка скумбрією по 8 забезпече
показать весь комментарий
01.09.2022 20:34 Ответить
кожні 2-3-4 дні хтось повідомляє що надає Україні додаткові гроші, виділяє мільйони десятки мільйонів, навіть сотні мільйонів... і де ж воно розсмоктується в цьому зеленому болоті???
показать весь комментарий
01.09.2022 20:29 Ответить
на оманових болотах квітне
показать весь комментарий
01.09.2022 20:36 Ответить
Ти в курсі, скільки один Хаймарс коштує?
показать весь комментарий
01.09.2022 21:15 Ответить
а ти в курсі, що депутатам підвищили зарплатню в два рази... і їхнім помічникам-водіям-масажистам теж? і це "чисто" зарплатню, а є ще надбавки-прибавки-бонуси і фокуси, та гроші на відшкодування аренди... і це тільки про депутан згадав...а є ще й офхіс преЗЕ зі своєю ******** помічників і завгоспів, та судді-прокурори-міністри і інші...еквілібристи... і це при такому порожньому бюджету і гострому браку коштів...
і ти будеш питати про Хаймерси... тож може щоби купити Хаймерс треба десь зекономити на захребетниках ?? бо прийшли голі-босі а тепер кожен має маєток...і на лісапеті тільки преЗЕ їздив...і то в кіно..
показать весь комментарий
01.09.2022 21:26 Ответить
піда рас,хаймарси не входять в фін допомогу,не ***** курво
показать весь комментарий
01.09.2022 22:12 Ответить
Ух, заживьом!
Ну уж точьно хуже нє будєт!
показать весь комментарий
01.09.2022 20:31 Ответить
А все начиналось с подорожания лука, лук подорожал на гривну. Не забудем, не простим
показать весь комментарий
01.09.2022 20:31 Ответить
Ну хоч тепер то ті злидні наїдяться того лука.
показать весь комментарий
01.09.2022 20:35 Ответить
то для буратін
показать весь комментарий
01.09.2022 20:37 Ответить
От бл своевременная новость.
показать весь комментарий
01.09.2022 20:35 Ответить
І щооо, даже "велике крадівництво" не допоможе? То може народ для влади влаштує "велике повернення"?!!
показать весь комментарий
01.09.2022 20:41 Ответить
и шмурдяк с щеневтик будут у власти?
показать весь комментарий
01.09.2022 20:42 Ответить
и о хорошем!
///
Американський мільярдер Баффет приїхав на Рівненщину та попрацював комбайнером: фото



Американський мільярдер прибув на Рівненщину заздалегідь, проте його поїдку не афішували через питання безпеки. Бізнесмен на Рівненщині з місцевими фермерами попрацювали на комбайнах, зібрали пшеницю та завершили ранні жнива обрядом обжинок.
Також Баффет передав українським аграріям техніку, яка базуватиметься у Рівненській області, а саме: 50 комбайнів, 49 тракторів та різноманітне с/г приладдя.
показать весь комментарий
01.09.2022 20:43 Ответить
Смілий дядько
показать весь комментарий
01.09.2022 20:46 Ответить
вся торговля после привязки к такому курсу накроется тазиком Гетьманцеву привет
показать весь комментарий
01.09.2022 20:45 Ответить
Гетманцев скоріш за все привязав гривню до рубля, так принято у Зе влади, бо це ж "братські" народи.
показать весь комментарий
01.09.2022 21:31 Ответить
Як же не вистачає найкращого банкіра Всесвіту, включаючи Бровари та Уругвай Лєрки-Аблігаціі Сатановської та її шефа. Вони могли без усякого повномасштабного вторгнення обесцінити гривню втричі і видати це за чергову перемогу
показать весь комментарий
01.09.2022 20:48 Ответить
Зебіл, ти навіть не уявляєш який ти жалюгідний.
показать весь комментарий
01.09.2022 20:53 Ответить
Особливо після таких вражаючих контраргументів. Порошенко забезпечена перемога, а зебіли майбутнього просто вимруть від безсилля та контраверсійної логіки
показать весь комментарий
01.09.2022 21:01 Ответить
Зебіли не мамонти, зебіли не вимруть!

показать весь комментарий
01.09.2022 21:08 Ответить
А ще цей зрадник свого сина одружив під час війни на росіянці, доньці російського топ чиновника. Звісно, що цей факт зєбілам невідомий
показать весь комментарий
01.09.2022 21:12 Ответить
І брата свого вбив!
показать весь комментарий
01.09.2022 21:15 Ответить
То його Мєркєль змусила
показать весь комментарий
01.09.2022 21:17 Ответить
Зебіл, ти мало того що жалюгідний, так ще й нудний до того ж. З тобою не цікаво. Ходи здорове, хай щастить.
показать весь комментарий
01.09.2022 21:23 Ответить
Тільки тупи зебіли й досі вважають що Гонтарєва чи Порошенко , у 2014 році обезцінили гривню своїм вольовим рішенням . .
показать весь комментарий
01.09.2022 21:01 Ответить
Повністю згоден. Винні д'єрьмак з каломойшею. Якби не вони, то Петро Олексійович легко виконав би свою передвиборчу обіцянку про долар по десять це забагато
показать весь комментарий
01.09.2022 21:04 Ответить
Зарегився 2 серпня 2022 і тіпа свой пацан на форумі, так Зе філ ?
показать весь комментарий
01.09.2022 21:29 Ответить
краще позвіть *******, тобись мендель з Херсону, вона вам всім підійме і опустить тільки одним постом в фейсбуці. А до Гонтаревої вам всім зебіли, як до Сонця рачки.
показать весь комментарий
01.09.2022 21:24 Ответить
а ну розкажи чого це гривня впала в три рази в 14му,а ****** рване,не тому що третина ввп відвалилось,не тому що казана завдяки янику була порожня,і штучно тримати курс стало нічим,а тому що так захотів Порох і Гонтарєва? ***** ти опущенне...
показать весь комментарий
01.09.2022 22:16 Ответить
Може це все тому, що повномасштабна війна вже йде пів року?
показать весь комментарий
01.09.2022 21:18 Ответить
може тому що ти ******* сраколизна,ту війну накликала?
показать весь комментарий
01.09.2022 22:17 Ответить
НУ ШО НАГОЛОСУВАЛИ ? ... 😁

показать весь комментарий
01.09.2022 21:27 Ответить
Складається таке враження, що єлдак з одного боку добиває Україну, а Боневтік і гетьманцев з середини. Не добив Беня, коли бажав завалити всю банківську систему, вкравши з банка 5,5 млрд доларів США, то ці за зиму зроблять свою справу.
показать весь комментарий
01.09.2022 21:28 Ответить
ЧОМУ НІ ?
БО ЗАСТАВОЮ БУДЕ ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ
показать весь комментарий
01.09.2022 21:33 Ответить
У КабМіні такі дурні зібрались, що такий курс долара буде вже чрез місяць. Вони самі не знають що вони там роблять.
показать весь комментарий
01.09.2022 21:28 Ответить
показать весь комментарий
01.09.2022 21:46 Ответить
це той хто казав не показувати курс валюти
а зараз патякає що всьо ****@ець
показать весь комментарий
01.09.2022 22:16 Ответить
Стали круто жить, зарабатывать, к этому курсу пойдет по пи*де наша жизнь, выживание , существование . Не считая войны , с кацапской падалью. Это еще мягко сказано 50, то есть , намек на 80.
показать весь комментарий
01.09.2022 23:07 Ответить
Зебілятко, в 2019 році ще один зебіл йшов на вибори з гаслом Кінець епохи бідності і де цей кінець????
показать весь комментарий
02.09.2022 05:37 Ответить
не пора ли как-то зелю приуменьшить количество дебильных видосиков и перейти к серьезной работе... начать со шмугаля и по нисходящей... хотя... дебил спросит дебила о дебиле у дебила...
показать весь комментарий
02.09.2022 06:45 Ответить
 
 