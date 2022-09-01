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В Херсоне предателями стали трое директоров школ и 10 заведующих детскими садиками, - мэрия

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

В Херсоне коллаборантами стали трое директоров школ и десять руководителей детсадов, но среди педагогов этих учреждений есть те, которые категорически не согласны сотрудничать с оккупантами.

Об этом Укринформу рассказала временно исполняющая полномочия Херсонского городского головы Галина Луговая, передает Цензор.НЕТ.

"171 образовательное учреждение в Херсоне. На сегодня у нас пошли на сотрудничество три директора школы, но это не говорит о педагогическом составе учреждений – учителя оказывают сопротивление даже в тех школах, где директора согласились на сотрудничество с врагом. И десять заведующих детских садов, которые согласились на сотрудничество (с врагом – ред.), но и здесь среди педагогических работников есть те, которые категорически не согласны сотрудничать с оккупантами", - говорит Луговая.

Она пояснила, что учителя, не сотрудничающие с оккупантами и находящиеся дома – "на простое", получают заработную плату. Соответственно, у захватчиков дефицит учителей, кадров катастрофический. "У них один их "директор" будет "возглавлять", например, три школы – №7, 36 и 32", – говорит Луговая.

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Что касается организации обучения школьников в украинской школе, то, как сообщила Луговая, все вопросы согласовываются с родителями учеников. При этом дети, которые сейчас находятся на захваченной территории, учитывая фактор безопасности, перешли именно на семейную форму обучения, отметила Луговая.

Дистанционная форма предлагается тем участникам учебного процесса, которые выехали из оккупации в другие области страны – эту форму обучения организовали 35 директоров школ, которые находятся на подконтрольной территории.
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Топ комментарии
+21
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01.09.2022 21:26
+19
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01.09.2022 21:18
+15
почему "господа" ******** получают полковника, а предатели учителя
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01.09.2022 21:08
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а ви куда дивились коли призначали?в карман?? так вам і треба
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01.09.2022 21:08 Ответить
Подивіться на результати виборів останніх 20 років. Херсонщина завжди віддавала найбільше голосів за прозахідні та патриотичні сили у порівнянні з іншим регіонами Півдня та Сходу.

А те, що з 171 освітнього закладу в Херсоні знайшлось 13 зрадників (8%) Ви важаєте ватним...

Треба думати, а потім писати ....
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01.09.2022 22:36 Ответить
твою думка брехливий кацап іди розповідай в тундрі оленям.
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01.09.2022 22:56 Ответить
не варто називати колаборантами та зрадниками тих, для кого приїзд армії путіна через не підірвані мости був швидким і неочікуваним...
подоляк на днях написав, чому не підірвали...дивна позиція...але не більш дивна ніж економія 7млрд на непідготовці до вторгнення ізагалі..
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01.09.2022 22:25 Ответить
почему "господа" ******** получают полковника, а предатели учителя
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01.09.2022 21:08 Ответить
Тому, що ці "учітєля" проголосували за "господ" а потім пішли на співпрацю з окупантами?
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01.09.2022 22:42 Ответить
Я вам більше скажу, 90 відсотків директорів і вчителів сраколизи, які будуть працювати хоч на фашистів, хоч на рашиствів
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01.09.2022 21:16 Ответить
89,8 % вчителів та 93,4 % директорів.
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01.09.2022 21:26 Ответить
Підтримую. І усі вони сиділи у виборчих комісіях і завжди вибирали "кого треба".
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01.09.2022 22:56 Ответить
да и ты бы работал - че, им нельзя кормить детей своих?
ну приедут к тебе в квартиру - дай им з.п. такую же шо была.
а чо так? а чо нет? а чо Херсон..... скажем так, отрицательно защитили? фошист блин.
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01.09.2022 21:48 Ответить
не можна не погодитись...мости треба було підривати, готувати лінії оборони від наступу з криму...марченко про миколаїв відкрив очі на готовність
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01.09.2022 22:28 Ответить
Потому что директора или завы у нас вечные, сидят как диктаторы на своих креслах и носят взятки в управление, чтобы их старопердов не поперли. Такая авторитарная мерзота будет служить любой власти, даже фашистам.
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01.09.2022 23:15 Ответить
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01.09.2022 21:18 Ответить
Для осуждения тех людей нужно находиться там и каждого разбирать в отдельности. У нас и в тылу и в Минобороне хватает доброжелателей не успевают ловить.
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01.09.2022 21:18 Ответить
Що розбирати? Наведіть приклад.
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01.09.2022 21:27 Ответить
Не нужно оправдывать мразей, надеюсь их посадят, а не условку дадут
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01.09.2022 21:36 Ответить
А давай создадим расстрельную тройку как в нквд и не о чем говорить.
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01.09.2022 21:38 Ответить
Му-му, іди додому, тут водки та лаптєй не має.
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01.09.2022 22:42 Ответить
Ну так посади ,кто людей оркам сдал!
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01.09.2022 23:54 Ответить
- Роза Моисеевна, вы можете себе представить, чтобы Гитлер жаловался в международные организации, что СССР мешает ему проводить референдум о присоединении Харькова к Германии?
- Что ты Сарочка, конечно же нет. Гитлер был бесноватый, а не е@анутый.
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01.09.2022 21:23 Ответить
гавно тупое розочка эта.
у совка войск было столько наготове шо вермахт 4млн. дидов пленными взял к октябрю бл..
а техники - больше чем у всего мира, включая ту же Германию, т.е. Третий Рейх.
дебилы так "срав.нивают"
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01.09.2022 21:50 Ответить
А когда с министра культуры выгонят колобаранта Ткаченко ????
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01.09.2022 21:25 Ответить
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01.09.2022 21:26 Ответить
А Влад Цепеш був правий.
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01.09.2022 21:26 Ответить
ультраправый. злодеев и воров держал в узкой узде приговоров.
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01.09.2022 21:52 Ответить
Колаборантами та зрадниками є ті, через кого Херсон бездарно просрали як папуаси.

А тепер через них ці люди стоять перед вибором або жити по правилам окупантів, або смерть. Засуджувати за те, що вони не вибрали смерть? Ні, на це мають право лише ті, хто були у такій ситуації і не здались.
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01.09.2022 21:27 Ответить
Яка смерть? Значить це всі то живий в окупації - вибрали співпрацю з ордою?
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01.09.2022 21:31 Ответить
Всі, кому вони пропонували співпрацювати з державних органів. Цивільному населенню пощастило більше, поки що.

Але якщо Україна не звільнить ці території, то за рік там вже будуть роздавати паспорти. І тут вже ваше питання стане відкритим. Це питання часу.
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01.09.2022 21:42 Ответить
ну так говорю - кто захочет себе в квартиру принять этих людей и платить им - зато шоб не работали на врага.
Ермак наверно?
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01.09.2022 21:53 Ответить
Ти мене не зрозумів. Я ж їх і не засуджую, на відміну від багатьох таких самих диванних.
Люди в складному становищі, на одному патріотизмі та вірі в деокупацію протриматися неможливо.

Ця тема чим далі тим більше буде загострюватися на окупованих територіях, це поки лише квіточки.

Буде дуже погано, якщо людей з Херс. та Зап. областей згодом почнуть називати зрадниками, як вже було з донбасцями.
Це буде на руку кремлю і ще більше розколить народ.
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01.09.2022 22:36 Ответить
Валерiй Осадчий сказки не рассказывай....учителя зарплату получают на карту от Украины, есть хитрожопые которые согласились еще и на орков работать и тоже бабки получать, реально есть соседка такая, есть те кому пригрозили и они что б судьбу не испытывать выехали....многие просто не вышли на работу....
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01.09.2022 22:22 Ответить
То ти сам не пересмикуй. Директори шкіл та садочків - то не рядові вчителі, їм дурачків включати не вийде.
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01.09.2022 22:29 Ответить
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01.09.2022 21:43 Ответить
Тепер Зеленський їх медалями нагородить, як і своє сране шобло.
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01.09.2022 21:44 Ответить
А чего им такого? Это же так называемые учителя, гадюшник не хуже силовиков, еще оставшихся в совковых времен. И у нас на год сажают изменников (потенциально изменников, не хочу обвинять невиновного в измене, учитывая кто там ведет следствие и суд, могли бомжа взять или коррупционера вместо коррупции раскрутить на это дело ради палочки и премии за усердную работу), а не расстреливают.

В любом случае по кацапским законам человек до 14 лет неподсуден. Включая и убийство. В чем проблема любому ученику достать нож и на глазах у всех зарезать директора или учителя? В том числе и в Белгороде и Ростове, когда там будут вести пропаганду и там же вполне могут быть сироты или беженцы в таком возрасте. Убивайте, убивайте, убивайте предателей. При помощи ваших детей, которым хуже уже не станет. Человек в 12-13 лет вполне способен физически зарезать даже взрослого мужика, если напасть неожиданно и бить крепко. Между прочим, ватные беженцы тоже имеются и их можно за деньги зарядить на такую акцию своим ребенком. На России непосредственно, где они сейчас находятся. Выступил в актовом зале какой-то подонок - сдох через полчаса в коридоре. И никто не прячется, ведь сделать ничего нельзя.
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01.09.2022 21:47 Ответить
угу, на рашке любой шкет знает шо даже на малолетке зоне можно по одному слову главаря зоны стать тупо.... ну, нерукоподаваемым. вы бы сам зарезал? а как же сто заповедей типо - не режь, не бушуй, не воруй, не е..и гусей?
оно то хорошо махать пальцами по клавиатуре. ничего мол не сделают, ага. только человеком будет тот кто зарезал - относительно.
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01.09.2022 21:57 Ответить
До 14 лет неподсуден, єто правда, но ведь "специнтернаты" (или как там они правильно называются) никто не отменял.
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01.09.2022 22:07 Ответить
А що - тут про всіх написано? Тут про директорів та завідувачок.
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01.09.2022 22:36 Ответить
Тi хто не хотiв щоб щось прикладали до iхнiх голiв, уже давно виiхали з тимчасово окупованих територiй...
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02.09.2022 00:22 Ответить
Падаль прокацапленая. Голосовали точно за 95 квартал.
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01.09.2022 22:07 Ответить
Тут дуже багато голосували за хетьмана.. Якраз ті що пішли на співпрацю з рашистами голосували за самого самого шоколадного.
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01.09.2022 22:59 Ответить
Ни одна гнида не должна сбежать. Да им, собственно, и бежать некуда. Такую шушеру в кацапский рай не берут
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01.09.2022 22:40 Ответить
Надо просто ликвидировать директоров, эти предатели особенно опасны, детей чему научат.
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01.09.2022 23:18 Ответить
Які недалекоглядні педагоги. Ще й вірять в перемогу Росії. Їх покарають по статті або випадковість буде,як у інших таких.
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01.09.2022 23:24 Ответить
Более 500 российских учителей привезли в Мелитополь, им пообещали "бесплатное жилье", - мэр Федоров - ЦензорНет

на "простое", можно потерять работу.
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02.09.2022 00:34 Ответить
а может сначала надо спросить того, кто создал предпосылки к захвату Украины - а именно зеленского?
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02.09.2022 06:43 Ответить
 
 