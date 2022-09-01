В Херсоне предателями стали трое директоров школ и 10 заведующих детскими садиками, - мэрия
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В Херсоне коллаборантами стали трое директоров школ и десять руководителей детсадов, но среди педагогов этих учреждений есть те, которые категорически не согласны сотрудничать с оккупантами.
Об этом Укринформу рассказала временно исполняющая полномочия Херсонского городского головы Галина Луговая, передает Цензор.НЕТ.
"171 образовательное учреждение в Херсоне. На сегодня у нас пошли на сотрудничество три директора школы, но это не говорит о педагогическом составе учреждений – учителя оказывают сопротивление даже в тех школах, где директора согласились на сотрудничество с врагом. И десять заведующих детских садов, которые согласились на сотрудничество (с врагом – ред.), но и здесь среди педагогических работников есть те, которые категорически не согласны сотрудничать с оккупантами", - говорит Луговая.
Она пояснила, что учителя, не сотрудничающие с оккупантами и находящиеся дома – "на простое", получают заработную плату. Соответственно, у захватчиков дефицит учителей, кадров катастрофический. "У них один их "директор" будет "возглавлять", например, три школы – №7, 36 и 32", – говорит Луговая.
Что касается организации обучения школьников в украинской школе, то, как сообщила Луговая, все вопросы согласовываются с родителями учеников. При этом дети, которые сейчас находятся на захваченной территории, учитывая фактор безопасности, перешли именно на семейную форму обучения, отметила Луговая.
Дистанционная форма предлагается тем участникам учебного процесса, которые выехали из оккупации в другие области страны – эту форму обучения организовали 35 директоров школ, которые находятся на подконтрольной территории.
Пожалуйста, подождите...
А те, що з 171 освітнього закладу в Херсоні знайшлось 13 зрадників (8%) Ви важаєте ватним...
Треба думати, а потім писати ....
подоляк на днях написав, чому не підірвали...дивна позиція...але не більш дивна ніж економія 7млрд на непідготовці до вторгнення ізагалі..
ну приедут к тебе в квартиру - дай им з.п. такую же шо была.
а чо так? а чо нет? а чо Херсон..... скажем так, отрицательно защитили? фошист блин.
- Что ты Сарочка, конечно же нет. Гитлер был бесноватый, а не е@анутый.
у совка войск было столько наготове шо вермахт 4млн. дидов пленными взял к октябрю бл..
а техники - больше чем у всего мира, включая ту же Германию, т.е. Третий Рейх.
дебилы так "срав.нивают"
А тепер через них ці люди стоять перед вибором або жити по правилам окупантів, або смерть. Засуджувати за те, що вони не вибрали смерть? Ні, на це мають право лише ті, хто були у такій ситуації і не здались.
Але якщо Україна не звільнить ці території, то за рік там вже будуть роздавати паспорти. І тут вже ваше питання стане відкритим. Це питання часу.
Ермак наверно?
Люди в складному становищі, на одному патріотизмі та вірі в деокупацію протриматися неможливо.
Ця тема чим далі тим більше буде загострюватися на окупованих територіях, це поки лише квіточки.
Буде дуже погано, якщо людей з Херс. та Зап. областей згодом почнуть називати зрадниками, як вже було з донбасцями.
Це буде на руку кремлю і ще більше розколить народ.
В любом случае по кацапским законам человек до 14 лет неподсуден. Включая и убийство. В чем проблема любому ученику достать нож и на глазах у всех зарезать директора или учителя? В том числе и в Белгороде и Ростове, когда там будут вести пропаганду и там же вполне могут быть сироты или беженцы в таком возрасте. Убивайте, убивайте, убивайте предателей. При помощи ваших детей, которым хуже уже не станет. Человек в 12-13 лет вполне способен физически зарезать даже взрослого мужика, если напасть неожиданно и бить крепко. Между прочим, ватные беженцы тоже имеются и их можно за деньги зарядить на такую акцию своим ребенком. На России непосредственно, где они сейчас находятся. Выступил в актовом зале какой-то подонок - сдох через полчаса в коридоре. И никто не прячется, ведь сделать ничего нельзя.
оно то хорошо махать пальцами по клавиатуре. ничего мол не сделают, ага. только человеком будет тот кто зарезал - относительно.
на "простое", можно потерять работу.