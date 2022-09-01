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Министр обороны Швеции Хультквист подтвердил новости о новом пакете военной помощи для Украины, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Министр обороны Швеции Петер Хультквист подтвердил новости о новом пакете военной помощи из Швеции, важные инструменты будут отправлены военным на передовую,

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Отличные новости о новом пакете военной помощи из Швеции, которые мой друг и коллега, министр обороны Швеции Петер Хультквист, подтвердил сегодня во время видеоконференции. Некоторые важные и ценные инструменты будут предоставлены нашим войскам на передовой. Дорогая Швеция, ты помогаешь нам… как это делают старые друзья!" - написал Резников.

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Топ комментарии
+11
Archers! И побольше! please....
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01.09.2022 21:26
+8
Спс Швеции за AT4,RBS70,Carl Gustaf и многое другое.
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01.09.2022 21:34
+7
Сколько смогут - все згодится, лишним не будет. Просто я большой фанат этих Шведских САУшек.
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01.09.2022 21:49
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Archers! И побольше! please....
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01.09.2022 21:26 Ответить
Всего 24 в ВС Швеции, сколько смогут дать?), вот именно.
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01.09.2022 21:31 Ответить
Сколько смогут - все згодится, лишним не будет. Просто я большой фанат этих Шведских САУшек.
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01.09.2022 21:49 Ответить
Лучники на сегодняшний день лучшие САУ. Не буду приводить характеристики. Лучше французов однозначно. Ждем.
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01.09.2022 22:21 Ответить
Пусть 23 дадут,одной им хватит,они уже под защитой НАТО
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01.09.2022 22:18 Ответить
Спс Швеции за AT4,RBS70,Carl Gustaf и многое другое.
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01.09.2022 21:34 Ответить
так дійсно Арчіра б і побільше. і снарядів до нього побільше
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01.09.2022 21:45 Ответить
Дякуємо.
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01.09.2022 22:11 Ответить
У час Північної війни Петро І контрабандою закупав у шведів до третини озброєння для війни з її армією! Ми отримуємо якісне шведське озброєння "просто так" "Свенске" - надійність!!!
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01.09.2022 22:20 Ответить
Головне, щоб дерьмак не долучився до розподiлу цiеi допомоги...
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01.09.2022 22:38 Ответить
на испытания 10 39E/F Gripen мы их проверим в боевых условиях ..
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02.09.2022 03:48 Ответить
 
 