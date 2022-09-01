Министр обороны Швеции Хультквист подтвердил новости о новом пакете военной помощи для Украины, - Резников

Министр обороны Швеции Петер Хультквист подтвердил новости о новом пакете военной помощи из Швеции, важные инструменты будут отправлены военным на передовую,

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Отличные новости о новом пакете военной помощи из Швеции, которые мой друг и коллега, министр обороны Швеции Петер Хультквист, подтвердил сегодня во время видеоконференции. Некоторые важные и ценные инструменты будут предоставлены нашим войскам на передовой. Дорогая Швеция, ты помогаешь нам… как это делают старые друзья!" - написал Резников.

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