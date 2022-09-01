Министр обороны Швеции Хультквист подтвердил новости о новом пакете военной помощи для Украины, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Швеции Петер Хультквист подтвердил новости о новом пакете военной помощи из Швеции, важные инструменты будут отправлены военным на передовую,
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Отличные новости о новом пакете военной помощи из Швеции, которые мой друг и коллега, министр обороны Швеции Петер Хультквист, подтвердил сегодня во время видеоконференции. Некоторые важные и ценные инструменты будут предоставлены нашим войскам на передовой. Дорогая Швеция, ты помогаешь нам… как это делают старые друзья!" - написал Резников.
Топ комментарии
+11 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий01.09.2022 21:26
+8 Валдис Унар
показать весь комментарий01.09.2022 21:34
+7 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий01.09.2022 21:49
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий01.09.2022 21:26 Ответить Мне нравится 11
Валдис Унар
показать весь комментарий01.09.2022 21:31 Ответить Мне нравится 1
Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий01.09.2022 21:49 Ответить Мне нравится 7
Roman Podyu 5027fa4e
показать весь комментарий01.09.2022 22:21 Ответить Мне нравится 5
Beer Bear
показать весь комментарий01.09.2022 22:18 Ответить Мне нравится 4
Валдис Унар
показать весь комментарий01.09.2022 21:34 Ответить Мне нравится 8
Кіт Семен
показать весь комментарий01.09.2022 21:45 Ответить Мне нравится 5
Чайка Київ
показать весь комментарий01.09.2022 22:11 Ответить Мне нравится 1
Яр Холодний
показать весь комментарий01.09.2022 22:20 Ответить Мне нравится 2
Павел Иващенко
показать весь комментарий01.09.2022 22:38 Ответить Мне нравится 1
Жива1008ом альфа омега зеро 71aef17d
показать весь комментарий02.09.2022 03:48 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...