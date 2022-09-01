Идентифицирован танкист 15-й "миротворческой" бригады ВС РФ Шматов, хваставшийся военными преступлениями на Харьковщине, - СМИ

Журналисты "Схем" верифицировали содержание аудиоперехвата СБУ и идентифицировали российского военнослужащего, который кичился пытками украинских военнопленных и обстрелами домов мирных жителей в Украине. Им оказался Станислав Шматов, танкист 15-й "миротворческой" бригады ВС России, уроженец Самарской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В мае СБУ опубликовала фрагмент перехваченного разговора неназванного российского военнослужащего с отцом, во время которого солдат хвастался обстрелами домов мирных жителей и захватом в плен и последующими пытками украинских военных.

"Сегодня мы ни***во так проявили себя. Мы, считай, деревню с трёх сторон окружили. Просто дома н***й выносили, стреляли по всему: по домам, по машинам, всё. Все дома, н***р, танками разъе***или и БТРами. Двоих пленных взяли. АК-47 у них отжали, винтовку отжали, СВД. Ухо одному отрезали", – делился впечатлениями с отцом военный РФ, который на момент разговора находился на территории Украины.

Солдат также рассказал, что они обстреливали украинское село из "Градов", минометов, установок "Бук", а также признался, что вместе с сослуживцами запугивал местных и отбирал у них продукты: "Сейчас вон пацаны на разведку сходили, принесли колбасы, майонеза, сала… По людям вон прошлись. А смысл им залуп***ся? У нас стволы. У нас танк, ёпта. Кто-нибудь что-нибудь залу***тся – минус дом. И живи, как хочешь, на улице", – говорилось в перехвате спецслужбы.

"Схемы" смогли идентифицировать этого российского солдата. Это 21-летний танкист Станислав Шматов из села Новотулка Хворостянского района Самарской области России. Он служит в 15-й отдельной мотострелковой бригаде Центрального военного округа. Эта бригада, как отмечено на сайте воинской части, выполняла так называемые "миротворческие задачи в зонах вооруженных конфликтов" Северной Осетии, Приднестровья и Абхазии.

Смотрите также: Идентифицированы трое военных РФ, которые пытали мужчину во время оккупации Киевщины, - СБУ. ВIДЕО

"Схемы" получили полные, ранее не опубликованные перехваченные разговоры военнослужащего Шматова, в которых солдат среди прочего подробно описывает местность. Благодаря этим записям, а также опираясь на технические данные трафиков – вышки сотовой связи, через которые проходило соединение телефона Шматова – журналисты выяснили, где именно находился солдат РФ, признавшийся в действиях, которые по нормам международного гуманитарного права принадлежат к военным преступлениям. Это село Пески-Радьковские, до сих пор находящиеся на временно оккупированной части территории Харьковщины. В местной громаде подтвердили сказанное российским солдатом в перехваченном СБУ разговоре: армейцы жестоко обращались с гражданским населением, некоторых брали в заложники.

Также в селе действительно попали в плен несколько украинских военнослужащих, согласно данным источников "Схем" в разведке. Их имена по соображениям безопасности в ведомстве не раскрывают.

Спутниковые фото, заказанные журналистами, а также видео, переданное редакции местными жителями, свидетельствуют о многочисленных разрушениях частных домов, местной школы и Дома учителей в селе Пески-Радьковские.

Отдельно благодаря данным трафика мобильного Станислава Шматова журналистам удалось установить движение его бригады по территории Украины. Сначала они вошли в Черниговскую область, где телефон с 3 по 31 марта ловил станции от села Бригинцы до города Нежин Черниговской области. Затем телефон временно исчез "с радаров". Согласно сообщениям Генштаба ВСУ в те дни, отдельные подразделения Вооруженных сил РФ осуществляли "частичный вывод", в частности, с территории Черниговской области, оставляя подбитую технику.

В следующий раз телефон танкиста Шматова появился в украинской сети в середине апреля, соединившись с вышкой, расположенной на границе трех областей – Донецкой, Луганской и Харьковской. И уже через несколько дней его разговор перехватила СБУ. После 15 апреля, то есть начала оккупации села Пески-Радьковские, мобильный телефон Шматова на 10 дней скрылся с радаров. А потом появился уже в соседней области – в Славянском районе Донетчины. После 1 мая путь военного в Украине вообще прервался, по крайней мере, телефон, по которому он говорил с родственниками и признавался в военных преступлениях, перестал появляться в украинской сети.

Смотрите также: Лейтенанту РФ заочно сообщено о подозрении в расстреле владельца и работника предприятия в Бучанском районе. ФОТО

"Схемам" удалось напрямую поговорить со Шматовым.

Военный сообщил, что 2 мая получил ранения в Украине, поэтому сейчас находится в России. При этом он пытался отрицать личную причастность к преступлениям, в которых признавался раньше родственникам: "Я там, как бы, был на своей волне, мне было по барабану вообще на всех", – отметил Шматов. Впоследствии он все же признался, что получал приказы стрелять в дома местных жителей. Узнав, что говорит с журналистом, танкист Шматов начал угрожать: "Это тебя е***ь вообще не должно, чей там голос на записи. Я приеду и тебе башку прострелю, н***й, если ты еще раз позвонишь кому-то из моей бригады или моих пацанов".



