Вопрос о внесении исторического центра Одессы в список ЮНЕСКО будет решен в течение нескольких дней, - Ткаченко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вопрос о внесении исторического центра Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО будет решен в течение нескольких дней.
Об этом сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на брифинге с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом, который состоялся по результатам их встречи в Национальном музее Украины во Второй мировой войне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Досье объекта на финальном этапе. Я рад, что мы получили уверения от руководства ЮНЕСКО, что наше представление будет рассмотрено немедленно. Я думаю, что даже не в этом месяце, а буквально на днях этот вопрос будет решен", - сказал он.
По словам Ткаченко, к разработке досье культурного объекта были привлечены украинские эксперты и их итальянские коллеги, одновременно инициативу Украины поддержали в ЮНЕСКО, в частности, генеральный директор Одри Азуле.
Руководитель МКИП подчеркнул, что внесение исторического центра Одессы в перечень ЮНЕСКО является символическим шагом, призванным напомнить России, что мир с Украиной.
"Безусловно, это не закрытое небо, которое мы хотели в первую очередь, но это в определенной степени сигнал от мирового сообщества, что украинские культурные объекты будут защищены. Россияне воюют против нашей идентичности, и этот шаг показывает, что с нами мир", - подчеркнул он.
О своей широкой поддержке Украины в "одесском вопросе" заявил вице-президент Схинас, отметив, что город основали его соотечественники - греки.
Пожалуйста, подождите...
і що - раді цього їй памьятнк ставити ? На пьедестал треба поставити Кельтів
Leonid Buryak 79d9472f
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 24.08.2022
Так шо нехай іі зносять з того пьедісталу
А КАТЬКУ НА СВАЛКУ
На территории современной Одессы существовало поселение еще во II столетии, и называлось оно Гавань-Истриан. В этом веке данное место было найдено, когда по указанию римского императора Адриана было изучено Черноморское побережье.
Намного ранее - примерно в VI столетии до н. э. - на этой территории была греческая колония, называемая Istrian, а также гавань, которая позднее стала портом Skopeli. Некоторые древние предметы той поры находятся и до сих пор - например, во время строительных работ. Их изучение дает повод полагать, что они принадлежат как раз периоду, когда Черноморское побережье было греческим.
В частности, важные артефакты были найдены в 2008 году во время реконструкции Приморского бульвара. Тогда здесь обнаружились остатки древнегреческого поселения, о чем свидетельствует наличие алтаря бога Зевса, старинных монет, осколков амфор, керамических изделий. Было принято решение никуда не перемещать находки, а создать филиал Археологического музея непосредственно около этого места, накрыв его стеклянным куполом.
https://od-news.com/2022/02/18/odessa-kak-zastenchivaya-ledi-skryvaet-svoj-vozrast-osnovnye-versii-togo-skolko-ej-let/
http://adsl.kirov.ru/projects/articles/2012/03/12/kelty-v-ukraine/
шо і потрібно було доказати
Про@бали. Як окупували скіфське золото і музей Куїнджі #шоубісики
https://youtu.be/5d1OsQH9wwU
23 авг. 2022 г. Як (не)готувалися до війни наші музеї та міністр культури Олександр Ткаченко? Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує, як так сталося, що Ткаченко не чув нічого про війну аж до ранку 24 лютого, а росіяни окупували скіфське золото та музей Архипа Куїнджі
28.08.2022 12:35
Но есть моменты, которые требуют профессионализма - ЦЕНТР ОДЕССЫ стоит на сплошных старых катакомбах - там 20 этажей построить нереально
Катакомбы под старой Одессой везде - там фундаменты под 20 этажные дома сделать нереально.
классический пример - многоэтажный паркинг в скале прямо перед зданием Монте Карло
Его недавно сделали по каким то эскизам.
Собрать в кучу где нибудь в стороне, как памятники ленину и пусть туда ездят совкодрочелы и новоотсосовцы.