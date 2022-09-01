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Новости Война в Украине
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Вопрос о внесении исторического центра Одессы в список ЮНЕСКО будет решен в течение нескольких дней, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одеса

Вопрос о внесении исторического центра Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО будет решен в течение нескольких дней.

Об этом сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на брифинге с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом, который состоялся по результатам их встречи в Национальном музее Украины во Второй мировой войне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Досье объекта на финальном этапе. Я рад, что мы получили уверения от руководства ЮНЕСКО, что наше представление будет рассмотрено немедленно. Я думаю, что даже не в этом месяце, а буквально на днях этот вопрос будет решен", - сказал он.

По словам Ткаченко, к разработке досье культурного объекта были привлечены украинские эксперты и их итальянские коллеги, одновременно инициативу Украины поддержали в ЮНЕСКО, в частности, генеральный директор Одри Азуле.

Читайте также: Украинский борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, - Ткаченко

Руководитель МКИП подчеркнул, что внесение исторического центра Одессы в перечень ЮНЕСКО является символическим шагом, призванным напомнить России, что мир с Украиной.

"Безусловно, это не закрытое небо, которое мы хотели в первую очередь, но это в определенной степени сигнал от мирового сообщества, что украинские культурные объекты будут защищены. Россияне воюют против нашей идентичности, и этот шаг показывает, что с нами мир", - подчеркнул он.

О своей широкой поддержке Украины в "одесском вопросе" заявил вице-президент Схинас, отметив, что город основали его соотечественники - греки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала войны в Украине разрушения получили более 150 культурных объектов, - ЮНЕСКО
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Топ комментарии
+14
ух ты , как быстро, этот вопрос висел в воздухе лет 5 , но как только катьку решили сносить сразу включили юнеско, вот вам и не подкупная организация.
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01.09.2022 22:42
+13
Министр пророссийской культуры в Украине пытается спасти Екатерину ( видимо кацапы бабок пообещали)
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01.09.2022 22:41
+10
Це місто заснували кельти 2500 тому назад,потом грекі, потом был Витос , потом турки со своей Хаджибеем ( лиман до сих пор так даётся), потім запорожці і тількі 200 років назад туда приперлась Катерина .

і що - раді цього їй памьятнк ставити ? На пьедестал треба поставити Кельтів
Leonid Buryak 79d9472f

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Реєстрація: 24.08.2022
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01.09.2022 22:51
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З катериною не внесуть , цим же новодєлом нашкодили історичному центрові правда ткаченко?
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01.09.2022 22:23 Ответить
Катерина - це репліка та не несе історичної цінності.
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01.09.2022 22:38 Ответить
А до катерины разве этого города не было ???
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01.09.2022 22:47 Ответить
ти дебіл
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02.09.2022 07:30 Ответить
Це місто заснували кельти 2500 тому назад,потом грекі, потом был Витос , потом турки со своей Хаджибеем ( лиман до сих пор так даётся), потім запорожці і тількі 200 років назад туда приперлась Катерина .

і що - раді цього їй памьятнк ставити ? На пьедестал треба поставити Кельтів
Leonid Buryak 79d9472f

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 24.08.2022
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01.09.2022 22:51 Ответить
Вот видите - Катерина просто сплагиатила у неандертальцев поселение
Так шо нехай іі зносять з того пьедісталу
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01.09.2022 23:11 Ответить
Де Рибас и лестницу можно не трогать
А КАТЬКУ НА СВАЛКУ
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01.09.2022 23:32 Ответить
Версия, берущая начало с VI столетия до н. э.: Одессе более 2500 лет

На территории современной Одессы существовало поселение еще во II столетии, и называлось оно Гавань-Истриан. В этом веке данное место было найдено, когда по указанию римского императора Адриана было изучено Черноморское побережье.

Намного ранее - примерно в VI столетии до н. э. - на этой территории была греческая колония, называемая Istrian, а также гавань, которая позднее стала портом Skopeli. Некоторые древние предметы той поры находятся и до сих пор - например, во время строительных работ. Их изучение дает повод полагать, что они принадлежат как раз периоду, когда Черноморское побережье было греческим.

В частности, важные артефакты были найдены в 2008 году во время реконструкции Приморского бульвара. Тогда здесь обнаружились остатки древнегреческого поселения, о чем свидетельствует наличие алтаря бога Зевса, старинных монет, осколков амфор, керамических изделий. Было принято решение никуда не перемещать находки, а создать филиал Археологического музея непосредственно около этого места, накрыв его стеклянным куполом.
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01.09.2022 23:14 Ответить
А где пожалуйста ?

https://od-news.com/2022/02/18/odessa-kak-zastenchivaya-ledi-skryvaet-svoj-vozrast-osnovnye-versii-togo-skolko-ej-let/
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01.09.2022 23:33 Ответить
Из источников доподлинно известно, что кельты побывали и в Северном Причерноморье. Так, например, в III веке до н. э. их племена угрожали греческой колонии Ольвия (близ современного Николаева).

http://adsl.kirov.ru/projects/articles/2012/03/12/kelty-v-ukraine/
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01.09.2022 23:36 Ответить
Катерина тільки сифіліс у своїй манді заснувала, більше нічого.
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01.09.2022 22:53 Ответить
про заснування в Гаджибеі ‼️‼️‼️

шо і потрібно було доказати
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01.09.2022 23:13 Ответить
Я в Одессе родилась
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01.09.2022 23:34 Ответить
Роддом на старопортофранковской улице
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01.09.2022 23:47 Ответить
У меня даже кошка из одесских дворян , но со словацким паспортом
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01.09.2022 23:50 Ответить
Ось тому площу треба назвати імені СТЕПАНА Бандери .
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02.09.2022 00:16 Ответить
Не слухай путлерТВ пропоганду- вони брешуть. Катька немає відношення до заснування міста.
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01.09.2022 22:58 Ответить
Министр пророссийской культуры в Украине пытается спасти Екатерину ( видимо кацапы бабок пообещали)
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01.09.2022 22:41 Ответить
‼️‼️‼️ПРО МІНІСТРА КУЛЬТУРИ ТКАЧЕНКО

Про@бали. Як окупували скіфське золото і музей Куїнджі #шоубісики

https://youtu.be/5d1OsQH9wwU

23 авг. 2022 г. Як (не)готувалися до війни наші музеї та міністр культури Олександр Ткаченко? Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує, як так сталося, що Ткаченко не чув нічого про війну аж до ранку 24 лютого, а росіяни окупували скіфське золото та музей Архипа Куїнджі

28.08.2022 12:35
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01.09.2022 22:43 Ответить
Труха с Лампочкой застроили центр Одессы уродливыми курьими ножками по 20 этажей и после этого мечтают куда-то попасть. Сначала надо всё это дерьмо снести вместе с их парашными "застройщиками", а потом о чём-то говорить...
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01.09.2022 22:41 Ответить
Труханова защищать не буду.

Но есть моменты, которые требуют профессионализма - ЦЕНТР ОДЕССЫ стоит на сплошных старых катакомбах - там 20 этажей построить нереально
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01.09.2022 22:46 Ответить
Та шо вы такое таки говорите. Мне это таки привиделось, и не только это...
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01.09.2022 22:59 Ответить
Может в том месте нет катакомб
Катакомбы под старой Одессой везде - там фундаменты под 20 этажные дома сделать нереально.
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01.09.2022 23:08 Ответить
Иначе бы Одессу уже застроили как центр Нью-Йорка - одесситы могут
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01.09.2022 23:09 Ответить
Таки и там есть. Они сваи по 25 м в грунт забивают, так часть свай уходит вниз, пробивая катакомбы, и они следующую сверху забивают. А потом всё это дерьмо даёт усадку в 20 см и больше. Трещит всё, в т.ч. "евроремонты" лохов и стеклопакеты.
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02.09.2022 07:48 Ответить
Свайное поле на вапне ( известняк) - он от воды крошиться . Бетоном надо заливать все пустоты под землей - дорогое удовольствие
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02.09.2022 07:51 Ответить
София, под Одессой не только ракушняк (известняк), но и слежавшаяся за столетия суглинная порода. Но почва там неоднородная, чего эти "новые строители" во главе с Киваном не понимают, делая пробы не под каждой будущей сваей, а выборочно под всей площадкой. Поэтому покупать квартиры в таких "курьих ножках"- это не только слышать пердёж всех соседей по всем этажам и на 2 подъезда вокруг (то ещё удовольствие), но (возможно) оказаться под угрозой сильной усадки или даже обвала здания или его секции. В том же Нью-Йорке умные люди башни на граните строили, а не на глине с катакомбами.
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02.09.2022 09:56 Ответить
С грунтами ни Киеву , ни Одессе не повезло . Суглинок - тоже проблема. С гранитом повезло Нью-Йорку, Монако и Братиславе

классический пример - многоэтажный паркинг в скале прямо перед зданием Монте Карло
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02.09.2022 10:19 Ответить
ух ты , как быстро, этот вопрос висел в воздухе лет 5 , но как только катьку решили сносить сразу включили юнеско, вот вам и не подкупная организация.
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01.09.2022 22:42 Ответить
Через це нікчемне ****** (ще одне лайно в черзі таких же імпотентних бабложерних організацій) неможливо нормально проводити декомунізацію. Ватани та сєпари у владі на місцях посилаються на неї регулярно. Якщо на якійсь будівлі висить чергове комуняцьке рило, але будівлю пропхали в ці списки, то спробуй змусити їх легально це рило прибрати! І їм все одно, що комуняцьке рило приліпив якийсь Допа чи Труха вже у ХХІ столітті. Все - це ж список ******!
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01.09.2022 22:50 Ответить
Це гарна новина. Давно пора укоротити руки москальскiй агентурi у вишиванках. Думка, що Одесу заснували греки менi подобається. Насправді, Одесу заснували турки. Ім'я цим грекам та туркам Де Рібас, Де Воллан, Де Рішельє. Україна - це західна європейська країна, а не містечковий хутір. Слава Україні!
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01.09.2022 23:00 Ответить
Істріану(?), Хаджибею, Одесі, понад 6 тисяч років!!! касабня до Одеси, зовсім нічого спільного не мають!!! Та звізда іванівна - "каця№2", що вона для міста?
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01.09.2022 23:19 Ответить
Тільки згадка про цього малороса міністра антикультури викликає огиду.
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01.09.2022 23:32 Ответить
українські культурні об'єкти буде захищено .., памятник Катьке признают украинским объектом да ещё и культуры тоже украинской, да будут защищать. Поэтому зачищать площадь нужно до юнеско.
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01.09.2022 23:59 Ответить
Памятник Катьке - не считается исторической ценностью.
Его недавно сделали по каким то эскизам.
Собрать в кучу где нибудь в стороне, как памятники ленину и пусть туда ездят совкодрочелы и новоотсосовцы.
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02.09.2022 10:36 Ответить
 
 