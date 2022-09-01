В течение 1 сентября российские оккупанты обстреляли пять громад Сумщины, зафиксировано более 100 взрывов, - ОВА
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В течение дня оккупанты обстреляли пять громад Сумщины, зафиксировано более 100 "прилетов".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил голова Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
По его словам, сегодня россияне совершили 7 обстрелов 5 громад области – Краснопольской, Новослободской, Зноб-Новгородской, Эсманской и Кириковской.
"Зафиксировано более 100 прилетов. Били из ствольной артиллерии, минометов и РСЗО. К счастью, без жертв. Но есть разрушения", - рассказал глава ОВА.
Живицкий добавил, что в результате обстрела Краснопольской громады повреждены два автомобиля, гараж и жилой дом в селе Майское.
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показать весь комментарий02.09.2022 08:25 Ответить Мне нравится 0
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