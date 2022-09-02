"Это был цирк", - работник ЗАЭС рассказал, как российские оккупанты приняли миссию МАГАТЭ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Инспекторы миссии МАГАТЭ передвигались по станции и общались с сотрудниками ЗАЭС в присутствии российских военных и работников "Росатома".
Об этом Суспільному на условиях анонимности сказал сотрудник ЗАЭС, передает Цензор.НЕТ.
"Они водили Гросси и инспекторов по своему маршруту, показывали "карты прилетов" и привели к ним местных коллаборантов с заявлениями от "неравнодушных граждан" о необходимости прекращения обстрелов. Это был цирк", - рассказал сотрудник ЗАЭС.
По его словам, россияне убеждали представителей миссии, что на станции войска радиологической, химической и биологической защиты, а не боевые подразделения российской армии, а ЗАЭС обстреливают ВСУ.
После того, как глава миссии Рафаэль Гросси и большинство членов делегации покинули станцию, часть представителей МАГАТЭ осталась в Энергодаре, они будут жить в гостинице и инспектировать работу станции в течение нескольких дней.
Пожалуйста, подождите...
Це не має ніякого відношення до гумору. Так просто коротше. Навіщо писати 3 довгих слова, якщо можна написати одне коротке - і усі зрозуміють про що мається. Значення теж саме. Чи Ви вважаєте, що ні?
Борис Джонсон внятно сказал, что любая авария будет расценена
как ядерная атака на Европу.
И Россия и путин лично лично сразу получат ответку.
Вот почему сегодня нет авиатревог.
територіі Украіни та на ЗАЕС ?
Якого чорта лисого , це бидло путінське туди припхалося ?
на ваші питання, кінь лавровий вже неодноразово відповідав.
Да - станция украинская.
Да - москалям там делать нечего.
Но они там и просто чьё-то негодование их не заставит покинуть станцию.
Вспоминается уже крылатая фраза - Путин должен уйти, так мы и победим.
Да, должен уйти, но не уходит и если в победе делать ставку на то, что хочется, чтобы кто-то сдался, то победы не будет. К сдаче/уходу принуждают, только так и никак иначе. Простого желания недостаточно.
Путь к победе будет нелегким и его придётся пройти !!!
террористы - русские
заложники - украинцы
переговорщики - МАГАТЭ
А теперь, абстрагируясь от деталей, представьте как террористы говорят переговорщикам - пойдите погулять по объекту с заложниками, а мы пока в столовой посидим.
Ну нужно же быть последовательными в своих словах и действиях, а не ждать чудес.
Пусть будет посредник, называйте их как угодно, сути это не изменит.
С тем, что русские - террористы, Вы же не спорите.
Украинцы на станции - заложники.
Так с какой радости кто-то ждал, что террористы кому-то позволят гулять по станции и что-то обсуждать с заложниками ?