"Это был цирк", - работник ЗАЭС рассказал, как российские оккупанты приняли миссию МАГАТЭ

Инспекторы миссии МАГАТЭ передвигались по станции и общались с сотрудниками ЗАЭС в присутствии российских военных и работников "Росатома".

Об этом Суспільному на условиях анонимности сказал сотрудник ЗАЭС, передает Цензор.НЕТ.

"Они водили Гросси и инспекторов по своему маршруту, показывали "карты прилетов" и привели к ним местных коллаборантов с заявлениями от "неравнодушных граждан" о необходимости прекращения обстрелов. Это был цирк", - рассказал сотрудник ЗАЭС.

По его словам, россияне убеждали представителей миссии, что на станции войска радиологической, химической и биологической защиты, а не боевые подразделения российской армии, а ЗАЭС обстреливают ВСУ.

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После того, как глава миссии Рафаэль Гросси и большинство членов делегации покинули станцию, часть представителей МАГАТЭ осталась в Энергодаре, они будут жить в гостинице и инспектировать работу станции в течение нескольких дней.