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Новости Война в Украине Война
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война (46486) МАГАТЭ (256) Запорожская АЭС (540) Рафаэль Гросси (102) атака на ЗАЭС (67)

"Это был цирк", - работник ЗАЭС рассказал, как российские оккупанты приняли миссию МАГАТЭ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

магате

Инспекторы миссии МАГАТЭ передвигались по станции и общались с сотрудниками ЗАЭС в присутствии российских военных и работников "Росатома".

Об этом Суспільному на условиях анонимности сказал сотрудник ЗАЭС, передает Цензор.НЕТ.

"Они водили Гросси и инспекторов по своему маршруту, показывали "карты прилетов" и привели к ним местных коллаборантов с заявлениями от "неравнодушных граждан" о необходимости прекращения обстрелов. Это был цирк", - рассказал сотрудник ЗАЭС.

По его словам, россияне убеждали представителей миссии, что на станции войска радиологической, химической и биологической защиты, а не боевые подразделения российской армии, а ЗАЭС обстреливают ВСУ.

Читайте также: Члены миссии МАГАТЭ будут находиться на ЗАЭС 3-4 дня, Украина рассчитывает на рекомендации по демилитаризации станции, - Галущенко

После того, как глава миссии Рафаэль Гросси и большинство членов делегации покинули станцию, часть представителей МАГАТЭ осталась в Энергодаре, они будут жить в гостинице и инспектировать работу станции в течение нескольких дней.
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Топ комментарии
+97
Цирк был 21.04.2019. Но дебилы продолжают в него ходить...
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01.09.2022 23:04
+57
легше стане, коли ви всі, 73/43%зебіли дасте собі звіт, що ви наробили і обов'язково покаєтесь. Тоді хоч якась надія буде, що ху#ні такої (хоча би половина з вас) більше не зробите.
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01.09.2022 23:40
+24
Не покаються вони . Сьогодні з двома такими спілкувався , добила мене фраза : "добре що вас порохоботів тільки 15 % , а то б Україну ще у 2014 здали " (( ці засранці і досі свято вірять що ними обраний пісюнограй - месія , а вони при ньому янголи спасителі (( Безкінечну мантру про бізнес на крові зумів зупинити лише відповіддю що і єрмачиного брата убив (( .
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02.09.2022 00:10
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У тій місії, сподіваюсь, є військові, які можуть визначити, хто туди стріляє.
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01.09.2022 23:04 Ответить
Це якщо їм ДОЗВОЛЯТЬ визначити. А їм показали результат, сказали - стріляло ЗСУ і не дали нічого не поміряти, ні порахувати.
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01.09.2022 23:30 Ответить
Миссия МАГАТЭ не политическая и не военная. Это сугубо технические специалисты. Их задача по протоколу оценить техническое состояние станции и есть ли угроза ядерного инцидента. Нарушается ли ТБ от присутствия техники и военных. И все. Кто стрелял, откуда стрелял, жалобы местных колаборантов и прочие танцы с бубном им похеру. Они не будут делать политических или военных заявлений - это абсолютно не их задача.
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02.09.2022 04:46 Ответить
Цирк был 21.04.2019. Но дебилы продолжают в него ходить...
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01.09.2022 23:04 Ответить
Как же вы задрали ныть - под каждой новостью одно и то же. С зелибобусом все понятно, но что можно изменить на текущий момент? Или от подобных вычетов легче кому-то должно стать?
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01.09.2022 23:19 Ответить
легше стане, коли ви всі, 73/43%зебіли дасте собі звіт, що ви наробили і обов'язково покаєтесь. Тоді хоч якась надія буде, що ху#ні такої (хоча би половина з вас) більше не зробите.
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01.09.2022 23:40 Ответить
А ты, смотрю, ловкач зебилов вычислять. Но тут, увы, промахнулся. Обтекай.
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01.09.2022 23:46 Ответить
Не набагато - 73,22/44,97. Через таке не обтікають. Обтікають ті, хто так проголосував. Ще й як! Але щоки, все одно, намагаються надувати.
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02.09.2022 05:52 Ответить
Это о дутом "росте" сверх 73%. Если человек в пятый раз приходит в киоск и снова покупает пирожок с Г, то в таком случае дело не в продавце пирожков. Просто покупатель - говноед.
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02.09.2022 09:48 Ответить
Не покаються вони . Сьогодні з двома такими спілкувався , добила мене фраза : "добре що вас порохоботів тільки 15 % , а то б Україну ще у 2014 здали " (( ці засранці і досі свято вірять що ними обраний пісюнограй - месія , а вони при ньому янголи спасителі (( Безкінечну мантру про бізнес на крові зумів зупинити лише відповіддю що і єрмачиного брата убив (( .
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02.09.2022 00:10 Ответить
Я никого не защищаю и не оправдываю. И на выборы не ходил. Но чисто логически, тот кто пишет "зебіли", вместо фанаты Зеленского дебилы - человек не зрелый, у него занудный юмор, и это прям указывает на то что подобный человек не обладает умственными способностями которые позволяют чётко разбираться в политике, и тому как сделать для общества лучше. Следовательно, цена подобным якобы экспертным высказываниям, не стоит ничего. Это как детский лепет! По комменту "зебіли", сразу же вычисляется электорат подобный по интеллект у типичной русне, только с нашей украинской прошивкой. И таких здесь много!
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02.09.2022 03:02 Ответить
Кого ти можеш захищати, чи виправдовувати, якщо ти сам обісрався? Не ходив на вибори - тепер політика займається тобою. У грубій, збоченій формі.
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02.09.2022 05:56 Ответить
Можно направить своё умение комментировать в более полезное русло. Например против русни в вк.
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02.09.2022 18:31 Ответить
Якось мені облом у тому гівні колупатися, та й користі не бачу.
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02.09.2022 19:30 Ответить
Ты же уже тратишь тут время, что бы печатать что то в интернете. А там можно по нервировать русню. Особенно ту у которой кто то сдох в Украине.))) Посылать мелким руснятам фотки их долхлых папаш, это тяжелый психологический удар.))) Вот и польза. Как майор Чернобаев. Только в текстовом формате, а не телефонном.
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02.09.2022 19:46 Ответить
По-перше - на Цензор я заходжу, в першу чергу, за новинами, коментарі - то побіжне. По-друге - на ВК то вже буде, наче робота, для того треба мати час.
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02.09.2022 20:03 Ответить
А шо таке "вк"?
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07.09.2022 11:27 Ответить
Вумний аж страшно. Ти ще гірше зебіла. В зебіла є якесь переконання , а ти себе ставиш вище за суспільство , насправді в тебе ні логіки якою ти хвалишся ні розуму. По твоїй логіці , якщо горить будинок і треба хватати відро і бігти по воду , то ти не будеш брати бо одне диряве а друге без ручки . Тобі як високовчену інтелектуалу не під силу рішити цю логічну задачу.
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02.09.2022 06:46 Ответить
Цікаве порівняння: діряве та без ручки. От тільки ще цікавіше, де тут Зеленський, а де Порошенко? За язик вас ніхто не тягнув. Коли вже відра в Україні будуть нормальні? Коли вже ви, обидва табори, перестанете робити з президента сакральну особу, завжди правильну та непогрішиму?
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02.09.2022 08:46 Ответить
То есть те кто обзывает без разбору всех "зебілами", мають розум. А когда мне это не понравилось, и я вытянул из спама коммент того - про кого написали что он "зебіл". Я ставлю себе "вище за суспільство" - логично))) Вот это да! А я не маю "логіки". Все кто не согласен с детскими выражениями обитателей "Цензор нет" не мають - "ні логіки якою ти хвалишся ні розуму". 1984 - "Любое инакомыслие почитается за преступление." Это же русня, только наша версия!
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02.09.2022 18:40 Ответить
Но чисто логически, тот кто пишет "зебіли", вместо фанаты Зеленского дебилы - человек не зрелый, у него занудный юмор

Це не має ніякого відношення до гумору. Так просто коротше. Навіщо писати 3 довгих слова, якщо можна написати одне коротке - і усі зрозуміють про що мається. Значення теж саме. Чи Ви вважаєте, що ні?
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02.09.2022 11:17 Ответить
Нажаль зараз у головзебіла рейтинг зашкалює(
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02.09.2022 05:41 Ответить
Єдині новини виконують свою роль(
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02.09.2022 05:42 Ответить
Я вважаю що хто обкалякався - той і повинен за собою прибирати , а не шукати хто б це за нього зробив.Це добре якщо комусь дійшло , а скільки тих хото стоїть до кінця. 73% по моєму зменшились десь до 70%. Тільки і чуєш: тільки би не Порох , а що Порох був би краще , його весь світ признає , він себе ще покаже , треба ж по чомусь їздити ( це про дороги). Це не виправити і нема сподівань.
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02.09.2022 06:38 Ответить
100%
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02.09.2022 11:19 Ответить
Первый пошёл...
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02.09.2022 07:43 Ответить
А пыточные подвалы показали МАГАТЕ ?
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01.09.2022 23:04 Ответить
Це не питання МАГАТЕ.
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02.09.2022 05:58 Ответить
що цікаво, що і "циркачів " із МАГАТЕ , куйло прикупив і масовку теж.
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01.09.2022 23:09 Ответить
Ти ще не бачив зеленого цирку.
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01.09.2022 23:13 Ответить
Одно хорошо в этой миссии - даже отмороженные россияне чего то бояться. Вопрос чего?
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01.09.2022 23:17 Ответить
быстрого загара и кровью харкаться через часов 12-14..и умереть в муках на 3-5 сутки... имею ввиду не дай Бог бабах на реакторе (рах) кизда будет всем и сразу...
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01.09.2022 23:21 Ответить
може бачили тих кротів, що у Чорнобилі рили окопи??
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01.09.2022 23:41 Ответить
Кроти рили окопи у рижому лісі і зараз працюють на аптеку.
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01.09.2022 23:44 Ответить
то ті, що вижили
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01.09.2022 23:46 Ответить
Вони всі вже здохли - в Білорусіі 😠
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01.09.2022 23:45 Ответить
**** опять касапское их там нет. ху.ло сдохни со своим выплядким стадом.
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01.09.2022 23:17 Ответить
ущербные воришки в лице путина - украл и выдает за свое...
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01.09.2022 23:38 Ответить
Что там запишет в своих формулярах МАГАТЕ - всем плевать.
Борис Джонсон внятно сказал, что любая авария будет расценена
как ядерная атака на Европу.
И Россия и путин лично лично сразу получат ответку.
Вот почему сегодня нет авиатревог.
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01.09.2022 23:42 Ответить
Навіть боюся запитати що таке авіатривога якої немає , бо повітряних тривог щодня оголошують неміряно .
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02.09.2022 00:14 Ответить
Чергове ОБСЄ.
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01.09.2022 23:42 Ответить
Хоть би один ЧЛЕН МАГАТЕ , запитав у кацапів , що вони роблять на
територіі Украіни та на ЗАЕС ?

Якого чорта лисого , це бидло путінське туди припхалося ?
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01.09.2022 23:44 Ответить
оце у всіх таке питання - але тим членам здається це нормою
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01.09.2022 23:47 Ответить
Ну от якщо чесно, до чого МАГАТЕ до цих питань? У них інші цілі.
на ваші питання, кінь лавровий вже неодноразово відповідав.
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02.09.2022 00:04 Ответить
А чого можна очікувати від МАГАТЕ,організації,яка нічого не вирішує.
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01.09.2022 23:48 Ответить
Вони і звіт зроблять для проформи.
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01.09.2022 23:55 Ответить
МАГАТЕ, як фахова організація, зробить свій ФАХОВИЙ звіт, на основі якого міжнародна спільнота прийматиме рішення. Навіть, якщо у Радбезі ООН немита заветує резолюцію, G7 та НАТО можуть вжити своїх заходів. Прецеденти були.
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02.09.2022 06:04 Ответить
Місто наше, станція наша - хочемо закриємо, хочемо обстріляємо, хочемо розберемо до рівно місця. Питання тільки до москалів - що вони роблять на чужій станціі в чужій краіні ? Тільки так повинно стояти питання - бо потихиньку позпочинається легітимизація свинособачоі присутності: якісь засідання оон на вимогу рф, спєциалисти раzzатама, зашчита апєкта.....
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02.09.2022 05:50 Ответить
Ну, ви ж, начебто, адвокат? Хіба це питання МАГАТЕ?
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02.09.2022 06:06 Ответить
У моєму дописі МАГАТЕ навіть не згадується
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02.09.2022 06:54 Ответить
Ну, хіба що. А " хочемо обстріляємо, хочемо розберемо до рівно місця" - це, певно, від знання міжнародного права?
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02.09.2022 07:01 Ответить
Рассуждаете Вы верно, но примитивно.
Да - станция украинская.

Да - москалям там делать нечего.
Но они там и просто чьё-то негодование их не заставит покинуть станцию.
Вспоминается уже крылатая фраза - Путин должен уйти, так мы и победим.
Да, должен уйти, но не уходит и если в победе делать ставку на то, что хочется, чтобы кто-то сдался, то победы не будет. К сдаче/уходу принуждают, только так и никак иначе. Простого желания недостаточно.

Путь к победе будет нелегким и его придётся пройти !!!
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02.09.2022 06:56 Ответить
Как я понимаю, в данный момент на станции сейчас есть 3-и группы людей:
террористы - русские

заложники - украинцы
переговорщики - МАГАТЭ

А теперь, абстрагируясь от деталей, представьте как террористы говорят переговорщикам - пойдите погулять по объекту с заложниками, а мы пока в столовой посидим.
Ну нужно же быть последовательными в своих словах и действиях, а не ждать чудес.
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02.09.2022 06:18 Ответить
МАГАТЕ - не переговорники. Це міжнародні фахівці, які зроблять обстеження й дадуть оцінку стану ядерної безпеки для ООН. Інших функцій у них нема.
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02.09.2022 07:04 Ответить
Это было условное обозначение, обобщенное
Пусть будет посредник, называйте их как угодно, сути это не изменит.
С тем, что русские - террористы, Вы же не спорите.
Украинцы на станции - заложники.
Так с какой радости кто-то ждал, что террористы кому-то позволят гулять по станции и что-то обсуждать с заложниками ?
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02.09.2022 08:23 Ответить
рюзке ядерные шантажисты на ЗАЭС должны сдохнуть и это может сделать 160 SOAP USAF
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02.09.2022 07:07 Ответить
Головне які висновки зробить МАГАТЕ. Ми вже бачили спостерегочів ООН, які бухали разом з сепарами на сепарському весіллі. Можливо ці кращі?
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02.09.2022 07:36 Ответить
Вся деятельность кровавого узурпатора Путина и его разбойников и есть кровавый цирк и кровавые цирковые представления. Кстати вчера при показательных обстрелах для МАГАТЕ российско-фашисткими захватчиками оккупированного ими же г. Энергодара погибли совершенно реальные люди и эти жертвы на совести Путина и его разбойников.
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02.09.2022 10:05 Ответить
 
 