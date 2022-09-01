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Миссию МАГАТЭ сопровождали независимые СМИ, но российские оккупанты их не пустили, - Галущенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

магате

Миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию сопровождали представители независимых СМИ, но россияне их не пустили на оккупированную территорию.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы очень хотели, чтобы в этой миссии были независимые журналисты мировых и украинских медиа. И в колонне было два автобуса, в которых находились представители независимых СМИ. Потому что понимали, какие СМИ будут на месте и какую риторику они будут пропагандировать. Но к сожалению, когда колонна прошла последний украинский блокпост, россияне развернули эти два автобуса с независимыми СМИ", - сказал он.

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Галущенко отметил, что не может подтвердить пребывание независимых СМИ непосредственно во время миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. По его словам, если они там и были, то попали на территорию станции не с территории Украины.
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Топ комментарии
+7
Незалежні кацапські ЗМІ - це те саме, що "харошиє рускіє", всі при них чули, але ніхто не бачив. тому я їх всіх в гробу хотів би бачити, "хароших" в хороших, решта в поганих.
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01.09.2022 23:37
+4
Миссия с целью легализации происходящего
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02.09.2022 00:02
+3
Це профанація, а не місія.
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01.09.2022 23:50
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Незалежні кацапські ЗМІ - це те саме, що "харошиє рускіє", всі при них чули, але ніхто не бачив. тому я їх всіх в гробу хотів би бачити, "хароших" в хороших, решта в поганих.
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01.09.2022 23:37 Ответить
Украинские СМИ там были и иностранные
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01.09.2022 23:40 Ответить
Україньскі- це з динири та Криму? А закордонні то мабуть з Белорусі та Абхазії?
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02.09.2022 11:08 Ответить
Це профанація, а не місія.
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01.09.2022 23:50 Ответить
Миссия с целью легализации происходящего
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02.09.2022 00:02 Ответить
Саме так.
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02.09.2022 00:04 Ответить
Стоять так, наче хіп-хоп зібрались танцювати.
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01.09.2022 23:47 Ответить
Ви хотіли сказати, що Gangnam Style?
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01.09.2022 23:54 Ответить
Опа! Гангнам стайл теж підходить.
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02.09.2022 00:02 Ответить
..как спасти ЗАЭС от рюзке оккупантов,спецназ 160 SOAP USAF, тихо вырезать всех ...
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02.09.2022 07:04 Ответить
Спецназ предпринял попытку освободить станцию, возможно операция была спланирована гениально, но кто-сдал и позорный провал. Когда это кончится?
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02.09.2022 07:51 Ответить
..ядерный шантаж болот мацковии может прекратить только 160 SOAP USAF, тихо уничтожив тварей болот мацковии на ЗАЭС
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02.09.2022 08:30 Ответить
Перестань смотреть Ольгу ********* и прочее дерьмо...типа Шалавьев...
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02.09.2022 09:21 Ответить
 
 