Ночной удар оккупантов по Харькову: прилет в Холодногорском районе, повреждены инфраструктурные объекты (обновлены). ФОТО

Рашисты снова обстреляли Харьков.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью был прилет в Холодногорском районе города. Предварительно без жертв, пострадали четыре автомобиля. Утром спасатели будут проверять прилегающую к месту прилета территорию", - отметил он.

Позже Терехов уточнил, что в результате утреннего обследования территории в Холодногорском районе полиция говорит о прилете ракеты С-300.

"Помимо четырех автомобилей повреждены два инфраструктурных объекта. О жертвах информации нет", - информирует глава города.

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