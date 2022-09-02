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Ночной удар оккупантов по Харькову: прилет в Холодногорском районе, повреждены инфраструктурные объекты (обновлены). ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Рашисты снова обстреляли Харьков.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью был прилет в Холодногорском районе города. Предварительно без жертв, пострадали четыре автомобиля. Утром спасатели будут проверять прилегающую к месту прилета территорию", - отметил он.

Позже Терехов уточнил, что в результате утреннего обследования территории в Холодногорском районе полиция говорит о прилете ракеты С-300.

"Помимо четырех автомобилей повреждены два инфраструктурных объекта. О жертвах информации нет", - информирует глава города.

Ночной удар оккупантов по Харькову: прилет в Холодногорском районе, повреждены инфраструктурные объекты (обновлены) 01

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02.09.2022 10:44 Ответить
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02.09.2022 13:13 Ответить
 
 