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Очередная адская ночь для оккупантов в Мелитополе. ВСУ ювелирно попали в склад боеприпасов в районе аэродрома, - Федоров. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Наши вооруженные силы устроили оккупантам очередную адскую ночь в Мелитополе.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Еще одна адская ночь для оккупантов в Мелитополе и ювелирная работа наших ВСУ! По предварительным данным, попадание сразу по двум вражеским локациям. Первая - склад боеприпасов в районе аэродрома, который оккупанты уже в очередной раз безуспешно пытаются восстановить. Попали настолько точно, что детонировало еще несколько часов после взрыва", - отмечает он.
По второй локации, по словам Федорова, уточняется информация.
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