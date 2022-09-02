Очередная адская ночь для оккупантов в Мелитополе. ВСУ ювелирно попали в склад боеприпасов в районе аэродрома, - Федоров. ВИДЕО

Наши вооруженные силы устроили оккупантам очередную адскую ночь в Мелитополе.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одна адская ночь для оккупантов в Мелитополе и ювелирная работа наших ВСУ! По предварительным данным, попадание сразу по двум вражеским локациям. Первая - склад боеприпасов в районе аэродрома, который оккупанты уже в очередной раз безуспешно пытаются восстановить. Попали настолько точно, что детонировало еще несколько часов после взрыва", - отмечает он.

По второй локации, по словам Федорова, уточняется информация.

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