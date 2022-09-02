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Очередная адская ночь для оккупантов в Мелитополе. ВСУ ювелирно попали в склад боеприпасов в районе аэродрома, - Федоров. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

Наши вооруженные силы устроили оккупантам очередную адскую ночь в Мелитополе.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одна адская ночь для оккупантов в Мелитополе и ювелирная работа наших ВСУ! По предварительным данным, попадание сразу по двум вражеским локациям. Первая - склад боеприпасов в районе аэродрома, который оккупанты уже в очередной раз безуспешно пытаются восстановить. Попали настолько точно, что детонировало еще несколько часов после взрыва", - отмечает он.

По второй локации, по словам Федорова, уточняется информация.

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Смерть рашистам!
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02.09.2022 07:00 Ответить
Вчора ввечері влаштували бавовну в трьох містах. Слава ЗСУ!
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02.09.2022 07:52 Ответить
У Мелітополі сьогодні добре бУхало. А не бухалО.
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02.09.2022 08:35 Ответить
БухалО накануне.
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02.09.2022 13:00 Ответить
БухАло
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02.09.2022 14:07 Ответить
Героям слава !!!
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02.09.2022 11:04 Ответить
 
 