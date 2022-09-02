ВСУ успешно отразили наступление противника на Бахмут, Опытное, Авдеевку и Красногоровку, - Генштаб

Начались сто девяносто первые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области и удержании оккупированных районов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также создание благоприятных условий восстановления наступления.

Враг наносит авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории нашего государства.

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

"На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершал обстрелы из минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Пушкари, Хреновка, Сеньковка Черниговской области и Суходол, Новая Слобода" – говорится в возведении.

Также сообщается, что на Слобожанском направлении противник ведет боевые действия в целях недопущения потери контроля над занятыми рубежами и логистическими маршрутами в Харьковской области. Пытаются найти слабые места в обороне наших войск и улучшить тактическое положение.

На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Питомник, Великие Проходы, Старый Салтов, Петровка, Победа, Дементиевка, Пришиб. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Шестаково, Байрак, Русские Тишки и Веселое.

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Также Генштаб информирует, что на Славянском направлении враг осуществлял огненное поражение военной и гражданской инфраструктуры с использованием танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Бражковка, Дибровно.

"На Донецком направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском и Новопавловском направлениях пытается улучшить тактическое положение, огневое поражение наших войск. Пытается сковывать действия подразделений Сил обороны и не допустить их переброса на другие направления.

На Краматорском направлении производил обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Григоровка, Донецкое, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Раздолевка, Веселое.

Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Верхнекаменское", - говорится в сообщении.

В Бахмутском направлении враг обстреливал из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Сухая Балка, Юрьевка, Бахмутское, Майорск, Зайцево, Соледар, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка.

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Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут, Яковловка.

"Подразделениями Сил обороны было отражено наступление противника в направлениях населенных пунктов Бахмутское и Бахмут, а также Веселая Долина и Майорск", - отмечают в Генштабе.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из имеющихся видов вооружения в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Веселое, Опытное, Водяное, Тоненькое, Первомайское, Карловка.

Наши войска успешно отразили наступление подразделений противника в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское и Невельское.

Также были отражены штурмовые действия врага, которые он пытался провести в направлениях населённых пунктов Авдеевка и Красногоровка.

По данным Генштаба, на Новопавловском направлении подразделения противника совершали обстрелы из минометов, танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Никольское, Пречистовка, Великая Новоселка, Богоявленко, Новомайорск, Нескучное. Активных наступательных действий враг не производил.

На Запорожском направлении активных наступательных действий вражеские подразделения не совершали.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивается на обороне занятых ранее рубежей и позиций.

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Осуществлял обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Александровка, Посад-Покровское, Прибугское, Новониколаевка, Любомировка, Новогригоровка, Киселевка, Первомайское, Кобзаре, Партизанское , Великое Артаково, Андреевка, Новоселовка, Шевченково, Ольгино, Миролюбовка, Любимовка и Петровка.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Лозовое, Сухой Пруд, Великое Артаково, Крещеновка.

"Враг был остановлен Силами обороны во время ведения наступательных действий в направлении населенного пункта Потёмкино", - говорится в сводке.

Также отмечается, что в Черноморской и Азовской морских зонах основные усилия противника сосредоточены на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению высокоточного оружия находятся носители крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".