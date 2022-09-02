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На Юге ликвидированы 102 рашиста и уничтожены 5 вражеских складов боеприпасов, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон,херсонщина

В операционной зоне Южнобугского направления обстановка стабильно сложная, но контролируемая. Продолжается уничтожение вражеских запасов и резервов, поражение пунктов управления и контроль транспортных путей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Південь".

Как отмечается, вражеское войско в основном деморализовано, однако отчаянно сопротивляется.

"Пытаясь удержать оборону на суше, враг продолжает артиллерийско-минометные обстрелы, а также авиационные и ракетные удары по нашим позициям, по мирным населенным пунктам, по местным жителям. Трижды в течение дня истребителями и штурмовиком нанесены ракетные удары по нашим позициям в Бериславском районе, без потерь. Одному из штурмовиков нанесено поражение. Результаты доразведываются", - отмечают в ОК "Південь".

Враг осуществил бомбардировку фугасными пятисоткилограммовыми авиабомбами Николаевского района, где ранен один гражданский.

Также сообщается, что враг продолжал атаковать Николаевщину, выпустив ракету воздушного базирования из истребителя Су-35 по Березнеговатской громаде. Силы противовоздушной обороны сработали отлично, ракета уничтожена.

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"Нашей авиацией нанесено 18 ударов по командным и опорным пунктам, по складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и по логистически-транспортным мощностям. Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработан ряд огневых задач по 9 пунктам управления, по 2 паромным переправам, по 2 средствам противовоздушной обороны и скоплению врага", - говорится в сообщении.

Продолжается огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами.

"Установлено, что по итогам боевого дня вражеские силы уменьшились на 102 рашиста, 6 танков, гаубицу "Мста-Б", реактивную систему залпового огня "Град", мобильный 120-ти мм миномет, 8 единиц авто-бронетехники. Уничтожены 5 складов боеприпасов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах. Поражен пункт управления беспилотниками в районе Правдино и паромная переправа возле Казацкого", - добавляют в ОК "Юг".

В Черном море корабельная группировка изменений состава и задач не претерпела. Наготове по-прежнему 3 носителя ракет типа "Калибр", 1 из которых подводный. Суммарный залп составляет 20 ракет.
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