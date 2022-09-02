РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4306 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
12 633 21
армия РФ (15308) война (46506) Генштаб ВС (4244) ликвидация (1915) уничтожение (3784) техника (1540) потери (3855)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 48,7 тыс. человек, 234 самолета, 205 вертолетов, 2009 танков и 4366 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 2 сентября потери личного состава противника составляют около 48 700 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.09 ориентировочно составляют:

личного состава – около 48700 (+350) человек ликвидировано,

танков - 2009 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 4366 (+21) ед,

артиллерийских систем - 1126 (+11) ед,

РСЗО - 289 (+2) ед,

средств ПВО - 153 (+0) ед,

самолетов - 234 (+0) ед,

вертолетов - 205 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 853 (+2),

крылатых ракет  - 198 (+2),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3247 (+8) ед,

специальной техники - 105 (+1).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Харьков. Кладбище №18. Ряды флагов над могилами украинских воинов. ФОТО дня

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 48,7 тыс. человек, 234 самолета, 205 вертолетов, 2009 танков и 4366 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Танчики перевалили за 2 тысячи!
Браво! Бис!
показать весь комментарий
02.09.2022 09:18
+7
Ще 1000 танків і вони видихнуться повністю. Особового складу має бути знищено 100000. Далі росія не потягне. Навіть оборонятися буде важко їй. Літаків треба добити до 300 і це буде вже критичний показник, а гелікоптери до 275 або хоча б до 250. Україна має витримати удари 5000 крилатих і балістичних ракет. Бронетехніки має бути знищено 7500. Далі армія рф стане схожою на наполеонівську після Москви. Думаю до квітня 2023 року так і буде. Досягнемо таких показників.
показать весь комментарий
02.09.2022 09:21
+7
УРА! Є 2000 ЛАЙНОТАНКІВ! СЛАВА ЗСУ!!!
показать весь комментарий
02.09.2022 10:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Танчики перевалили за 2 тысячи!
Браво! Бис!
показать весь комментарий
02.09.2022 09:18 Ответить
Це половина всіх танків які є в ЄС.
показать весь комментарий
02.09.2022 09:24 Ответить
а що, в касапів закінчились С-30 та С-400 ??? Жодної не накрили...
Та й гармат з градами мало...

Чи, може, в Генштабу закінчились розвіддані?
Можливо, з Міноборони до Генштабу не передали знімки з Притулиного супутника?
показать весь комментарий
02.09.2022 09:19 Ответить
ЗеКодломойская хнида..у тебя ус отклонялся с барадой... за Херсон и Запорожскую область тебя отправят у буцыгарню...
показать весь комментарий
02.09.2022 09:32 Ответить
Ще скажи "чо ми не ******* іскандери і сармати?"
показать весь комментарий
02.09.2022 09:36 Ответить
Так товсто, що аж тонко, норм прикольнувся.
показать весь комментарий
02.09.2022 10:07 Ответить
Ще 1000 танків і вони видихнуться повністю. Особового складу має бути знищено 100000. Далі росія не потягне. Навіть оборонятися буде важко їй. Літаків треба добити до 300 і це буде вже критичний показник, а гелікоптери до 275 або хоча б до 250. Україна має витримати удари 5000 крилатих і балістичних ракет. Бронетехніки має бути знищено 7500. Далі армія рф стане схожою на наполеонівську після Москви. Думаю до квітня 2023 року так і буде. Досягнемо таких показників.
показать весь комментарий
02.09.2022 09:21 Ответить
Пика своих ресурсных возможностей, орки достигнут во второй половине 2023 г. После чего, эшелонов будет все меньше и меньше. Если наши западные "помогаторы" не подведут с поставками техники и боеприпасов, то осенью 2023 г. можем перейти в настоящее (а не имитационное) контрнаступление и до зимы выйти на рубежи 23.02.22. Дальше все будет зависеть от 2-х факторов: 1. Применение тактического ЯО, 2. Позиция Запада.
показать весь комментарий
02.09.2022 11:11 Ответить
Непогано помахали шаблюками.
показать весь комментарий
02.09.2022 09:30 Ответить
ТАНЧИКИ - ЮБІЛЄЙ!
показать весь комментарий
02.09.2022 09:53 Ответить
С ЮБИЛЕЕМ роSSийских танкистов! Крепкого здоровья всем экипажам!
Кто следующий будет на корпоративе у Кобзона - личный состав или РСЗО?
показать весь комментарий
02.09.2022 10:00 Ответить
Кількість демілітаризованих орків (+350) визиває натхнення. Цікаво, це лугандонські мобіки здебільшого, чи й кацапська наволоч?
показать весь комментарий
02.09.2022 10:01 Ответить
Якщо здебільшого на Донецькому та Курахівському напрямках, то мабуть таки лугандонів косять. Кацапи це за втрати навіть не рахують.
показать весь комментарий
02.09.2022 10:05 Ответить
по технике надо смотреть. если ее много, как сейчас - то чистокровные кацапы, а если мало - трошки зеков и всяких с ордло
показать весь комментарий
02.09.2022 10:19 Ответить
УРА! Є 2000 ЛАЙНОТАНКІВ! СЛАВА ЗСУ!!!
показать весь комментарий
02.09.2022 10:08 Ответить
"Стугне" слава!
показать весь комментарий
02.09.2022 12:57 Ответить
Так держать ВСУ!Уничтожить танков,а это по к-ву на 2,5 полноценных ТА, уметь надо.Молодцы!
показать весь комментарий
02.09.2022 13:02 Ответить
СЛАВА ЗСУ !!!
показать весь комментарий
02.09.2022 22:59 Ответить
і
показать весь комментарий
03.09.2022 07:56 Ответить
 
 