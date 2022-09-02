Общие боевые потери РФ с начала войны - около 48,7 тыс. человек, 234 самолета, 205 вертолетов, 2009 танков и 4366 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 2 сентября потери личного состава противника составляют около 48 700 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.09 ориентировочно составляют:

личного состава – около 48700 (+350) человек ликвидировано,

танков - 2009 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 4366 (+21) ед,

артиллерийских систем - 1126 (+11) ед,

РСЗО - 289 (+2) ед,

средств ПВО - 153 (+0) ед,

самолетов - 234 (+0) ед,

вертолетов - 205 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 853 (+2),

крылатых ракет - 198 (+2),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3247 (+8) ед,

специальной техники - 105 (+1).

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"Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.