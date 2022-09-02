Петербургские чиновники приходили в приют предлагать бездомным подписать контракт на военную службу
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Петербургские чиновники пришли в шелтер фонда "Ночлежка", чтобы предложить бездомным подписать контракт на военную службу.
Об этом рассказали в благотворительной организации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону".
"Предлагал разложить листовки о том, что зовут людей на службу по контракту. Дежурный раскладывать листовки не разрешил, отправил к руководству. Но к руководству никто не пришел", - сказал представитель "Ночлежки".
Как отмечается, визит чиновников был 17 августа. Не позволив поговорить с бездомными, дежурный приюта попросил чиновников обратиться к руководству фонда.
После этого чиновники написали на электронную почту организации, чтобы раздать листовки о службе в армии бездомным.
Администрация Фрунзенского района Петербурга подтвердила, что ее представители приходили в шелтер. Чиновники говорят, что руководство не давало распоряжений идти в "Ночлежку" – это личная инициатива сотрудников администрации. А главная цель визита – "донести информацию о службе по контракту до всех, кто может".
По словам пиарспециалиста "Ночлежки" Татьяны Баженовой, фонд не может быть посредником при распространении листовок, призывающих подписать контракт на военную службу.
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Так шо це не те шоб "новина"...))
Ага-ага, "не начинали".
І виникає питання, якщо "не начинали", то чому вояків по нічліжках та зонах набирають.
І питання №2.
Якщо так критично не вистачає живої сили, що чиновники бомжів уже агітують воювати, то чому б не послати на війну самих чиновників.