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Петербургские чиновники приходили в приют предлагать бездомным подписать контракт на военную службу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

армия,рф,зс

Петербургские чиновники пришли в шелтер фонда "Ночлежка", чтобы предложить бездомным подписать контракт на военную службу.

Об этом рассказали в благотворительной организации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону".

"Предлагал разложить листовки о том, что зовут людей на службу по контракту. Дежурный раскладывать листовки не разрешил, отправил к руководству. Но к руководству никто не пришел", - сказал представитель "Ночлежки".

Как отмечается, визит чиновников был 17 августа. Не позволив поговорить с бездомными, дежурный приюта попросил чиновников обратиться к руководству фонда.

После этого чиновники написали на электронную почту организации, чтобы раздать листовки о службе в армии бездомным.

Администрация Фрунзенского района Петербурга подтвердила, что ее представители приходили в шелтер. Чиновники говорят, что руководство не давало распоряжений идти в "Ночлежку" – это личная инициатива сотрудников администрации. А главная цель визита – "донести информацию о службе по контракту до всех, кто может".

По словам пиарспециалиста "Ночлежки" Татьяны Баженовой, фонд не может быть посредником при распространении листовок, призывающих подписать контракт на военную службу.
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Топ комментарии
+13
esho armiji bomzhei tolko nehvatalo.....

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02.09.2022 09:27
+13
петербургские бомжи... звучит уже аристократично))))
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02.09.2022 09:33
+12
Бомжармия "асвабадителей".
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02.09.2022 09:28
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esho armiji bomzhei tolko nehvatalo.....

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02.09.2022 09:27 Ответить
Бомжармия "асвабадителей".
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02.09.2022 09:28 Ответить
СОБр-Сборный Отряд Бомжей разных.
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02.09.2022 10:30 Ответить
Відавайте листовку и сразу черный пакет, так на всякий случай и буклетик продукции автоваза.
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02.09.2022 09:29 Ответить
Выгребают все что можно. Люмпены закончились, остались бомжи)))
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02.09.2022 09:31 Ответить
До мажорів ще не добрались.
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02.09.2022 09:38 Ответить
пітерські бомжі почувають себе краще ніж вчителі з глубинки , нафіга їм іти воювати
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02.09.2022 09:32 Ответить
Сіфон і Борода були в шоці!
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02.09.2022 09:33 Ответить
петербургские бомжи... звучит уже аристократично))))
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02.09.2022 09:33 Ответить
Можно з цього поржати але боюсь,що з тією "мобілізаційною політикою",а саме постійні розмови про можливість уклоністам втекти з країни,у нас буде теж саме.
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02.09.2022 09:35 Ответить
Ми з лютого місяця називали їхЮ між іншим - "армією бомжів"...
Так шо це не те шоб "новина"...))
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02.09.2022 09:37 Ответить
Это у них роботы федоры импортозамещенные аналовнетные.
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02.09.2022 09:44 Ответить
"... МЫ ЕЩЕ НЕ НАЧИНАЛИ"(с)

Ага-ага, "не начинали".
І виникає питання, якщо "не начинали", то чому вояків по нічліжках та зонах набирають.
І питання №2.
Якщо так критично не вистачає живої сили, що чиновники бомжів уже агітують воювати, то чому б не послати на війну самих чиновників.
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02.09.2022 09:46 Ответить
З бомжами не починали.
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02.09.2022 10:57 Ответить
пролєтарії скінчилися, зеки скінчилися, як скінчаться бомжі - настане черга челяді імператора. ось тільки тоді на паРаші помітять, що спєцаперація ідьот нє па плану.
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02.09.2022 10:03 Ответить
-Идите нах.р. Слава Украине!
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02.09.2022 10:04 Ответить
А воно їм потрібно?
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02.09.2022 10:06 Ответить
Бомжи просто живут в лучших условиях, чем Куйловская "армия".
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02.09.2022 10:06 Ответить
Ммммяяяясооо, надо больше ммяяясссааа.
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02.09.2022 10:15 Ответить
А с дурдома ещё не набирают, хотя вся рабсея дурдом.
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02.09.2022 10:55 Ответить
Еще и хосписи есть для умераюших! Может ктото из них хочеть отдать долг этой "родине"?
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02.09.2022 11:44 Ответить
Вже час "ленинградскую русскую интеллигенцию" під ружжо ставити, без неї ні як
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02.09.2022 13:12 Ответить
то сам х@йло хай йде із своїми замами
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02.09.2022 18:35 Ответить
 
 