Россиян зазывают на войну с Украиной объявлениями в детских садах, церквях и автобусах. ФОТОрепортаж

В РФ продолжается кампания по скрытой мобилизации. Тем, кто подпишет контракт, обещают большое жалованье и общественное уважение.

Фото листовок, с помощью которых россиян призывают на войну, публикует российское оппозиционное издание "Грани", сообщает Цензор.НЕТ.

В Новосибирской области призыв подписывать контракт разместили на стенде в детском саду "Золотой ключик". Заведующая говорит, что не знает, кто повесил эту листовку.

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В Екатеринбурге контракт с армией РФ рекламируют на автобусных остановках, в Новосибирске - в вагонах метро.

В Ярославле рекламу напечатали прямо на платежках за жилищно-коммунальные услуги.

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В Ленинградской области к скрытой мобилизации присоединилась Русская православная церковь.

В большинстве своем россиян заманивают на войну высокими заработками. Правда, предлагаемая сумма отличается в зависимости от региона. Так, в Великом Новгороде обещают от 1 млн. рублей за полгода. В Ульяновске платить собираются от 220 тыс. рублей в месяц.

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В Екатеринбурге на билбордах - реклама частной военной компании "Вагнера".

Москвичей заманивают на войну якобы необходимостью поддержать детей Донбасса. Но обещают им, что у российских военных "все получится" - вплоть до покорения Луны.





Органически на этом фоне выглядит реклама "Партии мертвых" – художественно-политического проекта, участники которого устраивают антивоенные перформансы и пикеты.