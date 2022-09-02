Россиян зазывают на войну с Украиной объявлениями в детских садах, церквях и автобусах. ФОТОрепортаж
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В РФ продолжается кампания по скрытой мобилизации. Тем, кто подпишет контракт, обещают большое жалованье и общественное уважение.
Фото листовок, с помощью которых россиян призывают на войну, публикует российское оппозиционное издание "Грани", сообщает Цензор.НЕТ.
В Новосибирской области призыв подписывать контракт разместили на стенде в детском саду "Золотой ключик". Заведующая говорит, что не знает, кто повесил эту листовку.
В Екатеринбурге контракт с армией РФ рекламируют на автобусных остановках, в Новосибирске - в вагонах метро.
В Ярославле рекламу напечатали прямо на платежках за жилищно-коммунальные услуги.
В Ленинградской области к скрытой мобилизации присоединилась Русская православная церковь.
В большинстве своем россиян заманивают на войну высокими заработками. Правда, предлагаемая сумма отличается в зависимости от региона. Так, в Великом Новгороде обещают от 1 млн. рублей за полгода. В Ульяновске платить собираются от 220 тыс. рублей в месяц.
В Екатеринбурге на билбордах - реклама частной военной компании "Вагнера".
Москвичей заманивают на войну якобы необходимостью поддержать детей Донбасса. Но обещают им, что у российских военных "все получится" - вплоть до покорения Луны.
Органически на этом фоне выглядит реклама "Партии мертвых" – художественно-политического проекта, участники которого устраивают антивоенные перформансы и пикеты.
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Тож тепер змішайся з нею
поймите это украинцы и называйте вещи своими
хохлам - пофиг!
если до сих пор готовы верить и подчиняться старому педофилу, рассказывающему на всю срану-говень... детям про резиновые попки (!!!) как о трудолюбии (???)... это ж уже не маразм и не клиника... это пи***ц..
Это означает, что и нам необходимо мобилизовать силы, готовить укрепления, готовить боеспособные подразделения. Создавать нормальную тероборону на местах во всех городах и селах. Одевать, содержать, а не так, как было в марте-апреле и тогда будет толк от этих полгода. Тогда вся Украина станет крепостью.
Где деньги взять? С этого будивництва дорог хотя бы.
За это "будивництво" Зеленскому нужно морду бить! Вокруг столько проблем, а он херней заняся.
а министр культуры Ткаченко , вместо того , чтобы ознакамливать мир с культурой Киевской Руси , занимается подделкой закона о медиа ДЛЯ «хороших» русских
будущеепутинский рай в чёрном мешке.
Кремлю лднр дуже зручний плацдарм для повномасштабної війни.
В появі лднр москві допоміг януковощ. А хто винуватий що до влади в 2010 році прийшов януковощ? Ющенко й Тимошенко.
Народ на майдані привів їх до влади ради країни й себе. А вони прийшовши до влади стали працювати на олігархів. Зрадники.
"Героїв" треба знати.