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война (46506) Россия (91190) мобилизация (1599)

Россиян зазывают на войну с Украиной объявлениями в детских садах, церквях и автобусах. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В РФ продолжается кампания по скрытой мобилизации. Тем, кто подпишет контракт, обещают большое жалованье и общественное уважение.

Фото листовок, с помощью которых россиян призывают на войну, публикует российское оппозиционное издание "Грани", сообщает Цензор.НЕТ.

В Новосибирской области призыв подписывать контракт разместили на стенде в детском саду "Золотой ключик". Заведующая говорит, что не знает, кто повесил эту листовку.

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Россиян зазывают на войну с Украиной объявлениями в детских садах, церквях и автобусах 01

В Екатеринбурге контракт с армией РФ рекламируют на автобусных остановках, в Новосибирске - в вагонах метро.

Россиян зазывают на войну с Украиной объявлениями в детских садах, церквях и автобусах 02

Россиян зазывают на войну с Украиной объявлениями в детских садах, церквях и автобусах 03

В Ярославле рекламу напечатали прямо на платежках за жилищно-коммунальные услуги.

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Россиян зазывают на войну с Украиной объявлениями в детских садах, церквях и автобусах 04

В Ленинградской области к скрытой мобилизации присоединилась Русская православная церковь.

Россиян зазывают на войну с Украиной объявлениями в детских садах, церквях и автобусах 05

В большинстве своем россиян заманивают на войну высокими заработками. Правда, предлагаемая сумма отличается в зависимости от региона. Так, в Великом Новгороде обещают от 1 млн. рублей за полгода. В Ульяновске платить собираются от 220 тыс. рублей в месяц.

Читайте: Зеленский отменил указы о создании Трехсторонней контактной группы

Россиян зазывают на войну с Украиной объявлениями в детских садах, церквях и автобусах 06

Россиян зазывают на войну с Украиной объявлениями в детских садах, церквях и автобусах 07

В Екатеринбурге на билбордах - реклама частной военной компании "Вагнера".

Россиян зазывают на войну с Украиной объявлениями в детских садах, церквях и автобусах 08

Москвичей заманивают на войну якобы необходимостью поддержать детей Донбасса. Но обещают им, что у российских военных "все получится" - вплоть до покорения Луны.

Россиян зазывают на войну с Украиной объявлениями в детских садах, церквях и автобусах 09
Россиян зазывают на войну с Украиной объявлениями в детских садах, церквях и автобусах 10

Органически на этом фоне выглядит реклама "Партии мертвых" – художественно-политического проекта, участники которого устраивают антивоенные перформансы и пикеты.

Россиян зазывают на войну с Украиной объявлениями в детских садах, церквях и автобусах 11
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Топ комментарии
+41
Полностью сошедшие с ума твари на проклятой территории🤦
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02.09.2022 10:02
+35
На бігборді вагнеровців у урода по центру - пральна машина в руках?
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02.09.2022 10:04
+14
Та х@й их там разберешь.Один с шампуром,один с гитарой и один со стиралкой.Вот куда этих три кацапских ******** собрались?
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02.09.2022 10:26
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Полностью сошедшие с ума твари на проклятой территории🤦
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02.09.2022 10:02 Ответить
Земля проклятых зомби...
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02.09.2022 13:06 Ответить
Ти ж хотів землі цієї,
Тож тепер змішайся з нею
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02.09.2022 16:42 Ответить
На бігборді вагнеровців у урода по центру - пральна машина в руках?
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02.09.2022 10:04 Ответить
Та х@й их там разберешь.Один с шампуром,один с гитарой и один со стиралкой.Вот куда этих три кацапских ******** собрались?
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02.09.2022 10:26 Ответить
На шашлики.
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02.09.2022 10:31 Ответить
на перегной
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02.09.2022 10:47 Ответить
Гармонь для відспівувань.
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02.09.2022 10:30 Ответить
Дуже схоже...але це скоріше гармошка
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02.09.2022 13:21 Ответить
і ви думаєте ніщі які там ******** за 20к в місяць не погодяться поїхати в Україну і заробити 1000000млн деревних як їм кажуть? Таких там буде черга
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02.09.2022 10:06 Ответить
Залишилося вивісити при вході на цвинтарі, де масово прикидують землею цинки з "гєроямі"...
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02.09.2022 10:06 Ответить
справа в тому що правительство расеї ніколи за всю свою історію не рахувалося з втратами і не вважало народ за людей, вони готові хоч пів расеї згноїти тільки б перемогти у цій війні, відмінність зараз тільки у тому, що краніше рабів не питали і гнали на убой цілим стадом, а зараз часи уже інші і типу демократія і потрібно заманювати уже баранів грошима які не факт що вони получать, а грошей цих у рабсеян хоч жопой жуй
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02.09.2022 10:11 Ответить
Московия территория сатанизма !

поймите это украинцы и называйте вещи своими
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02.09.2022 10:07 Ответить
Украинцам это не надо объяснять !!!
хохлам - пофиг!
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02.09.2022 10:14 Ответить
детская дивизия орков
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02.09.2022 10:09 Ответить
Вот правильно написано что краткосрочная служба по контракту. Больше месяца никто не выживал
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02.09.2022 10:10 Ответить
Які вони кончені. Там дно є?
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02.09.2022 10:12 Ответить
не варто задавати це питання, усім уже все ясно, зараз стоїть питання як цю орду зупинити
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02.09.2022 10:14 Ответить
Питання у Вас правильне. Але у мене таке враження, що їх баби не рожают, а плодять як тараканів. Їх вбивають сотнями, а вони не закінчуються. Бодайби повиздихали!!!
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02.09.2022 10:21 Ответить
ну так їх там 140 млн, і тільки досить маленький відсоток живе більш менш нормально, в москві петербурзі і ще декількох містах, у інших зарплата 20к рублів, телевізор вдома, сортир на вулиці ось це і усе, і такими зомбі з промитими мозгами досить легко маніпулювати, а якщо ще пообіцяти їм золоті гори то вони поїдуть в Україну аж бігом, і за "родіну постоять" і своє скудне матеріальне становище покращити, для таких це суперваріант
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02.09.2022 10:25 Ответить
Згідно підрахунків кацапського поголовья за індексом споживання зерна, їх не більше ніж 90 млн. Або вони голодують, на рівні КНДР, або брешуть і домалювали собі в статистику 50 млн мертвих душ.
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02.09.2022 12:40 Ответить
конченные и зомбированный и примитивно мыслящие...
если до сих пор готовы верить и подчиняться старому педофилу, рассказывающему на всю срану-говень... детям про резиновые попки (!!!) как о трудолюбии (???)... это ж уже не маразм и не клиника... это пи***ц..
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02.09.2022 10:18 Ответить
чуть не блеванул от названия рашистских улиц. У них до сих пор там ВЛКСМ и 1пятилетка
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02.09.2022 10:13 Ответить
Видно кепські справи у кацапів коли розгорнули тотальну агітацію.
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02.09.2022 10:13 Ответить
так хочется увидеть полный список "детей дамбаса" погибших от "абстрелов" ВСУ, за которые решило встрячь население ********** и регулярные войска срусни...
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02.09.2022 10:13 Ответить
А нам нужно распространять среди орков что за сдачу в плен и принесенный автомат даем ящик водки. За танк два ящика водки. Рашисты за водку и самого ***** притащат
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02.09.2022 10:16 Ответить
какая характерная только для р грязь. пойдут себе на погибель
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02.09.2022 10:20 Ответить
Чорні пакети, та півлітрові баночки на чотирьох танкістів брати з собою
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02.09.2022 10:22 Ответить
Нічого, скоро раша буде повністю знищена, разом з їхнім православнутим ************
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02.09.2022 10:27 Ответить
Уйло Владимирович не зря вчера провозгласил новые цели. Под эти новые его бредни будут собирать новое войско к весне. Он на это и рассчитывает взять нас измором.
Это означает, что и нам необходимо мобилизовать силы, готовить укрепления, готовить боеспособные подразделения. Создавать нормальную тероборону на местах во всех городах и селах. Одевать, содержать, а не так, как было в марте-апреле и тогда будет толк от этих полгода. Тогда вся Украина станет крепостью.
Где деньги взять? С этого будивництва дорог хотя бы.
За это "будивництво" Зеленскому нужно морду бить! Вокруг столько проблем, а он херней заняся.
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02.09.2022 10:28 Ответить
Крім як херньой він більш нічим і не займався це факт!
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02.09.2022 11:01 Ответить
Кацапы вопят, что воюют за родину . А на самом деле ЖОПЫ ПЫТАЮТСЯ СВОИ СПАСТИ ( Админ сорри) , бо весь мир узнаёт, что эти БОЛОТНЫЕ ЗАМУХРЫШКИ УКРАЛИ У КИЕВА ИСТОРИЮ РУСИ и за это убивают украинцев ‼️‼️‼️

а министр культуры Ткаченко , вместо того , чтобы ознакамливать мир с культурой Киевской Руси , занимается подделкой закона о медиа ДЛЯ «хороших» русских
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02.09.2022 10:28 Ответить
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02.09.2022 10:29 Ответить
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02.09.2022 10:46 Ответить
путинисты, как всегда, утилитарно подошли к вопросу мобилизации. Избавиться от бомжей, зеков и пенсов. Облегчить нагрузку на бюджет и забросать ВСУ трупами. Плюс поддержка собственного автопрома.
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02.09.2022 10:30 Ответить
а фото про оркестр кобзона, это у среднего в руках стиралка?
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02.09.2022 10:31 Ответить
"Мое дело"- почти Cosa Nostra. Только босс у них *****.
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02.09.2022 10:38 Ответить
цю помийку не вилікувати вже, тільки ХЛОР і в утиль
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02.09.2022 10:45 Ответить
Военная служба по контракту в Вооружённых Силах России - надёжный шаг в будущее путинский рай в чёрном мешке.
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02.09.2022 10:51 Ответить
НАГАДУЮ ! І цей лепрозорій в ООН !
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02.09.2022 11:01 Ответить
"Москвичів заманюють на війну нібито необхідністю підтримати дітей Донбасу".

Кремлю лднр дуже зручний плацдарм для повномасштабної війни.
В появі лднр москві допоміг януковощ. А хто винуватий що до влади в 2010 році прийшов януковощ? Ющенко й Тимошенко.
Народ на майдані привів їх до влади ради країни й себе. А вони прийшовши до влади стали працювати на олігархів. Зрадники.
"Героїв" треба знати.
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02.09.2022 11:13 Ответить
Значит мало кто хочет идти воевать даже за бабки. Они смелые когда можно в детей пострелять или в тыл посидеть. Думали будет как с крымом. Поездят в камуфляже по улицам, обозначат присутствие, получат бабки и домой. А подставлять свою жопу даже за деньги мало желающих.
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02.09.2022 11:18 Ответить
Очень порадовал плакат с русским пейзажем как на Луне, на котором находится можно только в скафандре, а еще и украинский лозунг "Все у нас получится!"
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02.09.2022 12:46 Ответить
Росіян треба засипати дихлофосом, а самих войовничіх - хлоркою.
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02.09.2022 12:53 Ответить
Кацапня, в Україні здохнете всі. Навіть не сумнівайтесь. Welcome to Hell!
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02.09.2022 13:21 Ответить
це когось дивує?У нас не потрібно закликати бабьйо з маацковського патріарх.ходило хресною ходою під час війни,після були ракетні обстріли цього маршруту і далі скоти в рясах з нами що хочуть,то й роблять.Далі не українці при кориті вертають собі шансончики,і руzьке гавкання і все робиться в унісончик з парашею,Основне,які безстрашні,кладуть на нас,може пора на передову,відпрацьовувати медальки.
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02.09.2022 14:06 Ответить
Лілював від заголовку створюється ефект, що свинособаки вербують на війну лічінусів дошкільного віку
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02.09.2022 14:55 Ответить
 
 