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Военные учения РФ "прописаны" и не помогли проводить широкомасштабные, сложные операции россиян в Украине, - Британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

навчання,росіяни

Военные действия России в Украине показали, что российские военно-стратегические учения, такие как Восток-2022, не смогли помочь россиянам проводить широкомасштабные, сложные операции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о войне в Украине за 28 августа.

"Несмотря на войну в Украине, 1 сентября российские военные начали ежегодные совместные стратегические учения "Восток – 2022". Россия публично заявляла, что в них примет участие 50 000 военных, однако вряд ли в этом году будет активно задействовано более 15 000 военнослужащих. Это близко 20% сил, принимавших участие в последних учениях "Восход" в 2018 году", - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что военные действия России в Украине показали, что российские военно-стратегические учения "Восток" не смогли помочь россиянам проводить широкомасштабные, сложные операции.

"Подобные мероприятия имеют "прописанный" сценарий, не поощряют инициативу и направлены прежде всего на то, чтобы произвести впечатление на российских лидеров и международную аудиторию", - подчеркнули в разведке Великобритании.

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на паРаші, геть як у іздохшому совку, все "прописане", від життя рабів, до військових навчань.
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02.09.2022 10:09 Ответить
вот ответьте мне был в армии СССР ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ НОРМАТИВ ПРОБЕЖАТЬ В ПОЛНОЙ АММУНИЦИИ 40 КГ С ПРОТИВОГАЗОМ НА ЛИЦЕ 3 КМ МАКСИМАЛЬНЫМ КРОСССОМ как это помогало в случае ядерного удара решать проблемы.... но норматив был и все искали выход например спичечный коробок между маской противогаза и щекой а иначе после кросса если не захлебнулся было и такое собсственным потом выливаешь 2 литра свого пота жидкости..садизм который убивал сразу наповал амеркианцев и солдат НАТО всегда был вопрос..... а нафига.... если в случае ядерного удара те кто выжил.... их задача осторожно неспеша выбираться из зоны поражения ведь когда бежите то можно забежать на пятно где радиация будет сразу смертельной... только после трагедии аварии на ЧАЭС стала понятна природа радиации и ее покрытие на земле неоднородно можно стоять праткически в чистоте а черем 50 см попасть в радиацию в 500000 раз выше нормы...
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02.09.2022 10:16 Ответить
26 років прослужив у армії З них половину - при СРСР (строкова, училище і кадрова) Ні разу так не тільки не бігав, а навіть не чув про такий "норматив" Ти про марсіанську армію пишеш?
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02.09.2022 12:04 Ответить
А при -20 провести дезактивацию техники когда щетки примерзают к броне.
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02.09.2022 10:22 Ответить
Киев за три дня и 6 месяцев взят, поселок Пески под Донецкои по факту разрушен под ноль.. аж за три дня и 8 лет... Авдеевку крысы кремля штурмуют уже девятый год...
Вторая армия мира грите??🤣🤣🦍🦍🦍ню ню...
Интересно сколько быдло путлера простоит против войск НАТО? Сутки или неделю?
Покойный Немцов говорил, сутки и три часа...
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02.09.2022 11:44 Ответить
Военные действия России в Украине показали, что на россии солдат нет, есть только мародеры, убийцы и насильники
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02.09.2022 11:56 Ответить
на расєє так завжди було,
понти дорожче грошей і всього іншого
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02.09.2022 18:32 Ответить
 
 