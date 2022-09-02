Путин хочет создать новые силы для осеннего и зимнего наступления на Украину, - ISW

Руководство РФ намерено создать новые силы для усиления наступления на Украину осенью и зимой.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению экспертов, заявление Путина о планах ликвидировать в Украине "антироссийский анклав" говорит о том, что российский президент не отказался от своих максималистских намерений захватить всю страну.

"Заявление Путина об "антироссийской" риторике, которая должна быть побеждена в военном отношении, чтобы защитить Россию, подтверждает его максималистские намерения в отношении Украины и, предположительно, направлено на то, чтобы создать информационные условия для призыва к дальнейшим усилиям России и создания сил осенью и зимой этого года", - отмечают в ISW.

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