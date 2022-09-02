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Путин хочет создать новые силы для осеннего и зимнего наступления на Украину, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Руководство РФ намерено создать новые силы для усиления наступления на Украину осенью и зимой.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению экспертов, заявление Путина о планах ликвидировать в Украине "антироссийский анклав" говорит о том, что российский президент не отказался от своих максималистских намерений захватить всю страну.

"Заявление Путина об "антироссийской" риторике, которая должна быть побеждена в военном отношении, чтобы защитить Россию, подтверждает его максималистские намерения в отношении Украины и, предположительно, направлено на то, чтобы создать информационные условия для призыва к дальнейшим усилиям России и создания сил осенью и зимой этого года", - отмечают в ISW.

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Топ комментарии
+18
А що ця запупа лиса іншого може заявляти? Ну не скаже ж він: "Я все просрал, ибо я *****!"
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02.09.2022 11:53
+16
Коли здохне.
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02.09.2022 12:03
+11
Очевидно, що хутін ітиме до кінця. Не треба бути для цього інститутом
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02.09.2022 12:01
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Братан, за за это поднимаю тост при каждом случае! «і шоб вони всі здохли!»
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03.09.2022 07:33 Ответить
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03.09.2022 08:41 Ответить
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