В Херсоне уничтожено здание, в котором находились около 200 оккупантов, в том числе ФСБшники, - СМИ
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Дом по улице Кольцова в Херсоне, который в медиа ошибочно называют общежитием, уничтожен во время удара ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет местный портал "Мост".
По предварительным данным, в помещении могло находиться немало оккупантов.
"В ночь с 1 на 2 сентября в Херсоне прогремели несколько очень мощных взрывов. Местные жители сообщают о ракетно-артиллерийском ударе, который разрушил здание расположенное на улице Кольцова на территории Херсонского факультета Одесского государственного университета внутренних дел, который в народе зовут "Школой милиции ".
Согласно предварительной и пока официально не подтвержденной информации, в доме могли проживать около 200 оккупантов, среди которых, вероятно, были и сотрудники ФСБ", - отмечает портал.
Оккупационные СМИ удар не комментируют.
Этот дом когда-то принадлежал Херсонскому юридическому институту ХНУВД, где размещались казармы и обучающие аудитории. После ликвидации института в 2011 году здание перестроили под жилой дом и раздали квартиры полицейским. После эвакуации полиции часть пустых квартир заселили россиянами.
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Я так понимаю, что часть полиции перешла на сторону Куйла и там же осталась жить.
Ну, тогда туда им и дорога.
і тікатиме на росію
А эти ракеты точно не для мостов и зданий
Але зараз не час рахувати кошти.
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