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В Херсоне уничтожено здание, в котором находились около 200 оккупантов, в том числе ФСБшники, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Дом по улице Кольцова в Херсоне, который в медиа ошибочно называют общежитием, уничтожен во время удара ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет местный портал "Мост".

По предварительным данным, в помещении могло находиться немало оккупантов.

"В ночь с 1 на 2 сентября в Херсоне прогремели несколько очень мощных взрывов. Местные жители сообщают о ракетно-артиллерийском ударе, который разрушил здание расположенное на улице Кольцова на территории Херсонского факультета Одесского государственного университета внутренних дел, который в народе зовут "Школой милиции ".

Согласно предварительной и пока официально не подтвержденной информации, в доме могли проживать около 200 оккупантов, среди которых, вероятно, были и сотрудники ФСБ", - отмечает портал.

Оккупационные СМИ удар не комментируют.

Этот дом когда-то принадлежал Херсонскому юридическому институту ХНУВД, где размещались казармы и обучающие аудитории. После ликвидации института в 2011 году здание перестроили под жилой дом и раздали квартиры полицейским. После эвакуации полиции часть пустых квартир заселили россиянами.

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В Херсоне уничтожено здание, в котором находились около 200 оккупантов, в том числе ФСБшники, - СМИ 01
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Топ комментарии
+61
Туди саме заїхали кадирківці. Алаху Акбар!!!
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02.09.2022 12:13
+43
Нагадую що канашєнкав уже давно знищив усі HIMARS. Что жє проізошло?
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02.09.2022 12:16
+24
а може він і не бреше )) дерев"яних можливо стільки й було)))))
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02.09.2022 12:19
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Туди саме заїхали кадирківці. Алаху Акбар!!!
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02.09.2022 12:13 Ответить
Здоровья
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02.09.2022 12:38 Ответить
..и долголетия погибшим
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02.09.2022 13:48 Ответить
Аллаху полный амбар!
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02.09.2022 13:28 Ответить
👍 💥💥🔥🔥🔥 Горить у пекли 🇷🇺💩👿РАШИСТЮГИ ‼️
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02.09.2022 13:42 Ответить
Нагадую що канашєнкав уже давно знищив усі HIMARS. Что жє проізошло?
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02.09.2022 12:16 Ответить
а може він і не бреше )) дерев"яних можливо стільки й було)))))
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02.09.2022 12:19 Ответить
Этому поцу глубоко пох, его задача шире рот открывать в телевизоре.
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02.09.2022 15:08 Ответить
було б дуже добре... (навіть якщо не всі 200 задубіли до вантажу 200)
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02.09.2022 12:16 Ответить
Судя по фото: 5-й этаж сдуло, 4-й сильно пострадал, а нижние 3 на месте, там видимо отделались контузиями и наделыванием в штаны. Поэтому потери скорее всего несколько десятков, что тоже неплохо, а ракетчики, я уверен, внесут свои коррективы в наведение, чтобы весь дом складывался
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02.09.2022 12:22 Ответить
Для того, щоб складався весь будинок, потрібні Сапсани з бойовою частиною 400 кг. Або принаймні пара Вільх з БЧ 250 кг. У GMLRS 90 кг, це максимум один поверх з дахом. Втім виробництво Сапсанів дасть можливість знищувати орків на території мордору замість своїх будинків. Але хтось дуже цього не хоче, а хоче спустошення українських міст і сіл, щоб там не було населення.
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02.09.2022 19:44 Ответить
Добре якщо так...
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02.09.2022 12:19 Ответить
І кабздун апять даволєн...
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02.09.2022 12:19 Ответить
У кабздуна аншлаг.
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02.09.2022 12:34 Ответить
Дуже файно.
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02.09.2022 12:23 Ответить
Нижние етажи не пострадали. Даже окна не повылетали.
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02.09.2022 12:25 Ответить
кобзон та жирік їх зустріли, та усі разом заспівали...
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02.09.2022 12:32 Ответить
"Після ліквіданції інституту ... будівлю перебудували під жилий будинок та роздали квартири поліцейським. Після евакуації поліції, частину порожніх квартир заселили росіянами."
Я так понимаю, что часть полиции перешла на сторону Куйла и там же осталась жить.
Ну, тогда туда им и дорога.
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02.09.2022 12:34 Ответить
не было там нашей полиции, практически всех вывели до оккупациии
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02.09.2022 14:32 Ответить
Я о тех, кто не практически там остался...
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02.09.2022 19:20 Ответить
Знищили і добре , - хтось із орків дуба врізав , а хтось в штанці навалив
і тікатиме на росію
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02.09.2022 12:35 Ответить
очень красиво выглядит строение после бомбового удара...
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02.09.2022 12:35 Ответить
Когда крысы путлера двинули на Донбасс в марте 2014 года...то офицерье ночевало в церквах РПЦ...там же в подсобках складировали боеприпасы и прочую хрень....говорил тогда в Ютьюбе Денис Казанский...
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02.09.2022 13:02 Ответить
ДОн, твоим питарасам пришел ****!!!!
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02.09.2022 13:09 Ответить
овцеебы они хоть и дебилы, но не на столько чтобы селиться в последнии этажи. Мощности хаймарса катастрофически не хватает, первые 3 этажа даже стекла на месте остались. Тут надо или что-то мощнее или их как-то научить бить сбоку здания, чтобы залетало со стороны окон миную крышу.
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02.09.2022 13:11 Ответить
Какие-то дохлые снаряды как для нанесения разрушений. Походу, только складов ГСМ или БК будет норм.
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02.09.2022 13:30 Ответить
Для этого и нужен ATACMS

А эти ракеты точно не для мостов и зданий
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02.09.2022 13:44 Ответить
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02.09.2022 13:57 Ответить
🤣
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02.09.2022 14:52 Ответить
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02.09.2022 14:18 Ответить
🤣
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02.09.2022 14:50 Ответить
А де в Херсоні живе росгвардія? Саме вони окуповували його, всі інші рашисти приперлися потім! Мрію побачити їх трупи!
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02.09.2022 16:21 Ответить
Вони для того сюди й пртьопали, аби здохнути в чужій землі
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02.09.2022 17:15 Ответить
Отак подумати, ми радіємо знищенню об'єктів з окупантами, а це ж наші споруди, наші фінанси..
Але зараз не час рахувати кошти.
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02.09.2022 17:22 Ответить
Після русопідарасів, будівлю легше відбудувати ніж відчистити.
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02.09.2022 18:57 Ответить
Я зараз вечеряю, читаю цю новину, дістав з холодильніка пляшку горілкі і десь половину випів, з горла, І побажав здоров'я усім загиблим підорасам
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02.09.2022 19:34 Ответить
Плюсанув, але все ж таки не треба як кацапи- бухати з горла горілку, навіть з такого приводу. Можна ж гарного віскі або наливку, рюмашку)
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03.09.2022 03:54 Ответить
Под Херсоном Bayraktar TB2 превратил САУ "Акация" и оккупантов РФ в мелкую пыль
https://t.me/Ukraine_365News/35519
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02.09.2022 20:29 Ответить
Еще кадры ударов Bayraktar TB2 по оккупантам и их военной технике

Российский 120-мм миномет и грузовик снабжения были уничтожены ударами БПЛА
https://t.me/Ukraine_365News/35520
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02.09.2022 20:31 Ответить
Про те , що це за будинок , можуть знати тільки херсонці. Так що писати що вікна не повилітали не варто. Фотографія може бути якась зовсім друга. Невже ти думаєш що журналіст поїде в Херсон і скаже оркам що хоче все зняти. Там і херсонцям страшно і я думаю не потрібно це робити. Кацапи злі і можуть зробити з людиною що завгодно.
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03.09.2022 05:53 Ответить
 
 