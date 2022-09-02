Мы не услышали от МАГАТЭ главного - призыва к России демилитаризовать станцию, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что МАГАТЭ во время визита в ЗАЭС не сказала главного.
Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
"Мы сделали все, чтобы обеспечить доступ МАГАТЭ к ЗАЭС, и я считаю, что эта миссия еще может сыграть свою роль. К сожалению, мы не услышали главного от МАГАТЭ - призыва к России демилитаризировать станцию. Я надеюсь, что миссия будет выполнять то, о чем мы договорились, и что она будет служить интересам всего международного сообщества", - подчеркнул глава государства.
Зеленский также отметил, что возвращение ЗАЭС к безопасной работе и подключению к энергосети страны поможет Украине противостоять энергетическому кризису в Европе.
Напомним, 25 августа Запорожская АЭС впервые в своей истории была полностью отключена от електросети.
В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.
8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.
11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.
Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.
Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.
25 августа ЗАЭС впервые в своей истории была полностью отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.
Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию. Миссия уже прибыла в Украину и 1 сентября посетила ЗАЭС. Впрочем, в этот день россияне прибегли к провокациям с массированными обстрелами Энергодара.
Пожалуйста, подождите...
Когда русликов разобьют, то станцию окружат... и они уйдут. Никто не будет ее брать с боями, поливая артой.
Миссия работает, а ему рисануться надо
все ждет что кто-то должен что-то срочно делать, заявлять, доказывать, обвинять, поставлять, воевать.... но только не зеленая футболка в кроссовках... его миссия - видосики-гундосики..
Тому що потрібно було примусити включити в комісію тих людей, які здатні сказати правду і здатних, відповідно до виразу Вадима Денисенка, залізти під брезент тентованого касапського "грузовика" щоб подивитися, що там. І не погоджуватися на амеб в цій комісії.
Але перед тим, все ж таки, для порядку, потрібно дати чесну відповідь на запитання: "чому південь України включно з ЗАЕС виявився окупованим?" Хто здав Перекоп і Чонгар, Херсонську і Запорізьку області?
Але ЄрЗе чесно не здатні...
Кто знает где сейчас гроЙсман ???
МАГАТЕ встановлює стандарти ядерної безпеки і захисту довкілля, надає країнам-членам технічну допомогу, а також заохочує обмін науковою і технічною інформацією щодо ядерної енергії.
Однією з важливих функцій Агентства є забезпечення того, що ядерні матеріали і обладнання прямого та подвійного використання не використовуватимуть для військових цілей. Система гарантій МАГАТЕ базується на суворому контролі за використанням ядерних матеріалів, які здійснюють на місцях інспектори МАГАТЕ."-
де тут написано, що МАГАТе може робити якісь заяви про демілітаризацію? Вони роблють висновок в тому чи є загроза безпекі і мають пояснити в чому ця загроза полягає, якщо вона є.
А вже ви маєте робити відповідні заяви виходячи з висновків МАГАТе.
Придурок
Допомагати - допомагатимуть, а за нього щось робити - нема дурних. Пора вже із зелених мрій повертатися до реальності...
ЗАЕС знаходиться на території України, тобто це повна відповідальність України і Янєлоха особисто як президента та верховного головнокомандувача, тому весь світ очікував, що Україна або сама захистить свої АЕС, або якимсь чином задіє сили НАТО/США/ЄС для цього.
А за "********" Зє має особисто тепер їхати і домовлятися з любімимі кацапами (він же там в якихось місцях мір бачить), щоб вони покинули АЕС, а якщо вже перекладає свою відповідальність на інших, то хай хоч робить це із усвідомленням власної безпорадності і належним тоном, а не кидається понтами у всіх навколо. Ця несмішна клоунада виглядає бридко, і дуже дорого нам всім обходиться.
////
Магические снаряды
На видео глава МАГАТЭ интересуется у рашистов, почему снаряд так торчит, будто он прилетел с
оккупированной территории
https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainyy/11795
Оккупант отвечает, что когда снаряд прилетает, он делает поворот на 180°.
@wiskas_pumius
·
20 ч
Кацапи хотіли воду і струм. Для Криму. Випадково всі ці блага були не захищені ЗСУ і ТЕРОБОРОНОЮ в потрібний момент.
Я ваш приговор,,, сказал Зе....
А ведь в этом заключена правда..
Приговор всей Украине...в эпоху бедности...
Пусть зафиксируют невозможность гарантировать безопасность ядерного объекта при обстрелах, либо обратное. Это тоже возможно.
Пусть сделают свои выводы. Как было до вторжения, как сейчас и что нужно по их мнению сделать, сделать, чтобы на ядерном объекте было безопасно! Это вполне в их компетенции.
Женщины, если они там есть в МГАТЭ, пусть дождутся изнАслований от АсвАбадителей... Только тогда, через собственную жопу, начнет доходить до европейцев, что военные на атомной станции не есть хорошо в любом состоянии.