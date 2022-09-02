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война (46506) Зеленский (16483) МАГАТЭ (256) Запорожская АЭС (540)

Мы не услышали от МАГАТЭ главного - призыва к России демилитаризовать станцию, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

магате

Президент Владимир Зеленский заявил, что МАГАТЭ во время визита в ЗАЭС не сказала главного.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сделали все, чтобы обеспечить доступ МАГАТЭ к ЗАЭС, и я считаю, что эта миссия еще может сыграть свою роль. К сожалению, мы не услышали главного от МАГАТЭ - призыва к России демилитаризировать станцию. Я надеюсь, что миссия будет выполнять то, о чем мы договорились, и что она будет служить интересам всего международного сообщества", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также отметил, что возвращение ЗАЭС к безопасной работе и подключению к энергосети страны поможет Украине противостоять энергетическому кризису в Европе.

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Напомним, 25 августа Запорожская АЭС впервые в своей истории была полностью отключена от електросети.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Читайте также: Представители РФ должны покинуть территорию ЗАЭС немедленно и без дополнительных условий, - G7

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна. 

25 августа ЗАЭС впервые в своей истории была полностью отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию. Миссия уже прибыла в Украину и 1 сентября посетила ЗАЭС. Впрочем, в этот день россияне прибегли к провокациям с массированными обстрелами Энергодара.
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Топ комментарии
+29
Отбивать ее надо, пока сам не сделаешь, никто не будет решать за тебя твои проблемы.
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02.09.2022 12:23
+28
наивняк ???
все ждет что кто-то должен что-то срочно делать, заявлять, доказывать, обвинять, поставлять, воевать.... но только не зеленая футболка в кроссовках... его миссия - видосики-гундосики..
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02.09.2022 12:27
+23
МАГАТЕ, звичайно - бл#ді; але не одне МАГАТЕ і не один Гроссі винуваті в цій чухні.
Тому що потрібно було примусити включити в комісію тих людей, які здатні сказати правду і здатних, відповідно до виразу Вадима Денисенка, залізти під брезент тентованого касапського "грузовика" щоб подивитися, що там. І не погоджуватися на амеб в цій комісії.

Але перед тим, все ж таки, для порядку, потрібно дати чесну відповідь на запитання: "чому південь України включно з ЗАЕС виявився окупованим?" Хто здав Перекоп і Чонгар, Херсонську і Запорізьку області?

Але ЄрЗе чесно не здатні...
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02.09.2022 12:32
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Отбивать ее надо, пока сам не сделаешь, никто не будет решать за тебя твои проблемы.
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02.09.2022 12:23 Ответить
ну нескольо ракет и ядерная катастрофа накроет весь мир.... такая себе перспектива для западных "друзей"..ну не хотят - потом поздно будет
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02.09.2022 12:25 Ответить
Сдавати легше ніж отбивати !
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02.09.2022 13:15 Ответить
Як це не жорстоко, але треба було накрити "дружнім вогнем" всю цю місію і негайно звинуватити кацапню в перешкоджанні допуску на ЗАЕС. Нехай *************. Проти москалів дієві тільки аналогічні методи.
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02.09.2022 14:19 Ответить
по голове тебе отбивать надо. Ты понимаешь только ЧЕМ это грозит?
Когда русликов разобьют, то станцию окружат... и они уйдут. Никто не будет ее брать с боями, поливая артой.
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02.09.2022 15:53 Ответить
Не почули,бо і не могли почути. Тільки клован на щось надіявся.
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02.09.2022 12:24 Ответить
Дебильное зеленое чмо.

Миссия работает, а ему рисануться надо
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02.09.2022 12:25 Ответить
ono tupoe , chi prikidivaetsa ?
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02.09.2022 12:25 Ответить
воно конченное
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02.09.2022 12:29 Ответить
Навіть поверхневий аналіз окремих заяв і цієї в тому числі однозначно доводить, що воно таки ТУПЕ. Доволі рідкий випадок, еврейський завзятий мальчик хоч і без комплексів та все ж тупуватий.
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02.09.2022 13:07 Ответить
З єврейським хлопчиком все гаразд, він як актор реалізувався прекрасно, а дурні гої вибрали його президентом по приколу і тут він грає роль непогано тому все ок
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02.09.2022 16:30 Ответить
Воно хуцпіст і діє у цьому ключі.
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02.09.2022 19:35 Ответить
Поки там знаходяться заручники важко робити заяви.
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02.09.2022 12:27 Ответить
наивняк ???
все ждет что кто-то должен что-то срочно делать, заявлять, доказывать, обвинять, поставлять, воевать.... но только не зеленая футболка в кроссовках... его миссия - видосики-гундосики..
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02.09.2022 12:27 Ответить
evo missija - nahamitj ta obosratj vseh🤬
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02.09.2022 12:28 Ответить
да.... сначала хрипеть - не нагнетайте, потом скулить - больше оружия дайте
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02.09.2022 12:30 Ответить
Это при том, что требования по демилитаризации не входят в компетенцию МАГАТЭ. Пусть делают спокойно обследование и заключение по его результатам о степени риска. Врать не будут, потому что если соврут, а станция рванет, то им до конца жизни сидеть и сидеть
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02.09.2022 13:01 Ответить
Кому сидеть?! Это организация типа ОБСЄ, ООН, ВООЗ и др. Они типа все смотрят, но ничего не видят, только рекомендуют, призывают. Вообще круто устроились! Они конкретную уголовную ответственность не несут. Кто то за ковид из ВООЗ сел? Я не говорю про экспертов ООН и ОБСЕ за войны в мире за последние десятилетия. Тем более если РФ эту всю магату финансирует. Никто сидеть не будет. Разве что сменят работу и будут что то делать, а не протирать штаны...
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02.09.2022 18:06 Ответить
При чем здесь воз то? Речь идёт о риске аварии на крупнейшей в Европе АЭС. Комиссия даёт заключения только о рисках - Нарушение целостности, признаки разрушения, прогнозы аварии, опасность от боевых действий, возможные последствия отключения и т.д. Они в этом врать будут? Типа вернутся домой и через пару дней АЭС рванет и никто у них не спросит, что они не досмотрели и не увидели и не проверили?
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02.09.2022 18:16 Ответить
Ото було д сміху,якби МАГАТЕ йому відповіло -
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02.09.2022 12:29 Ответить
Так воно йому так і відповіло, тільки неофіційно.
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02.09.2022 18:08 Ответить
Було б
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02.09.2022 12:31 Ответить
МАГАТЕ, звичайно - бл#ді; але не одне МАГАТЕ і не один Гроссі винуваті в цій чухні.
Тому що потрібно було примусити включити в комісію тих людей, які здатні сказати правду і здатних, відповідно до виразу Вадима Денисенка, залізти під брезент тентованого касапського "грузовика" щоб подивитися, що там. І не погоджуватися на амеб в цій комісії.

Але перед тим, все ж таки, для порядку, потрібно дати чесну відповідь на запитання: "чому південь України включно з ЗАЕС виявився окупованим?" Хто здав Перекоп і Чонгар, Херсонську і Запорізьку області?

Але ЄрЗе чесно не здатні...
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02.09.2022 12:32 Ответить
Грос, грой, ….
Кто знает где сейчас гроЙсман ???
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02.09.2022 18:46 Ответить
ООН, папа з Риму, Червоний Хрест,.... МАГАТЕ на стороны агресора, завжди адвокатують агресору, в своїх меседжах обвинувачують жертву насильства в тому, що вона не так себе під насильником. Напевно, склад комісії помагали підбирати в Кремлі, комісія довго готувалася, довго добирається до Енергодара.
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02.09.2022 12:32 Ответить
Не напевне,а так і є.Взагалі у нас уряд,в тому числі і МЗС,слабий.Клімкін ніколи не йшов ні наякі уступки.
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02.09.2022 17:59 Ответить
и не почуете це ручна шавка московії усі організації оон червоний крест магате себе вже показали як імпотентні організації та ручні на годівлі грошима від раши
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02.09.2022 12:33 Ответить
треба було спробувати, це безперечно..., але голова місії - це чергова путінська хвойда і поїхала ця місія на станцію тільки під тиском можливо американців..., на жаль ніякі подібні міжнародні інституції не дієві, це профанація... та сподіватися на щось суттєве у демілітаризації станції після їхнього візиту не треба..., ну майже...
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02.09.2022 12:37 Ответить
"Згідно з Статутом двома основними цілями діяльності МАГАТЕ є контроль за мирним використанням атомної енергії і забезпечення того, що допомогу МАГАТЕ не буде використано у військових цілях.

МАГАТЕ встановлює стандарти ядерної безпеки і захисту довкілля, надає країнам-членам технічну допомогу, а також заохочує обмін науковою і технічною інформацією щодо ядерної енергії.

Однією з важливих функцій Агентства є забезпечення того, що ядерні матеріали і обладнання прямого та подвійного використання не використовуватимуть для військових цілей. Система гарантій МАГАТЕ базується на суворому контролі за використанням ядерних матеріалів, які здійснюють на місцях інспектори МАГАТЕ."-

де тут написано, що МАГАТе може робити якісь заяви про демілітаризацію? Вони роблють висновок в тому чи є загроза безпекі і мають пояснити в чому ця загроза полягає, якщо вона є.
А вже ви маєте робити відповідні заяви виходячи з висновків МАГАТе.
Придурок
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02.09.2022 12:38 Ответить
100 %. В этом смысле пред'являть претензии МАГАТЭ недопустимо. Их работа - экспертиза безопасности. Вот пусть они ее делают.
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02.09.2022 12:57 Ответить
Саме з-за такого клінічного ідіотизму маємо горе, і як я бачу воно просто абсолютно безперспективне створіння.
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02.09.2022 13:03 Ответить
Я иногда допускаю мысль, что это какая то разработанная стратегия постоянных наездов на всех. На электорат это безусловно действует, ибо пропаганда тезиса "кругом враги, все нам палки в колеса ставят" всегда была эффективной
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02.09.2022 13:10 Ответить
Ідіотизм клінічного дегенерата Янєлоха ніхто виправляти не поспішає, цю паскуду підводять до того, що він сам має свої пройоби виправляти.
Допомагати - допомагатимуть, а за нього щось робити - нема дурних. Пора вже із зелених мрій повертатися до реальності...
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03.09.2022 08:42 Ответить
"Однією з важливих функцій Агентства є забезпечення того, що ядерні матеріали і обладнання прямого та подвійного використання не використовуватимуть для військових цілей." - доведение ЗАЭС до аварийного состояния не является военной целью ?
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02.09.2022 15:56 Ответить
Рашистські хвойди "ніхрена не магате" помножені на президента блазня
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02.09.2022 12:45 Ответить
Наївно було щось чекати, завжди надіятись потрібно тільки на себе, бо ніхто не буде пдставлятись під кулі і відмовлятись від рашинського бабла та і МАГАТЕ на 50% прорашинська, а ворон ворону ока не виклює.
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02.09.2022 12:50 Ответить
Та *уйлу пох*** оте "неМАГОТЕ"! *уйло чухається коли йому " ХИМЕРИ" прилітають далеко в тил, і кацапи даже не встигнувши злякатися "анілігіруються" попадаючи на концерт до "кобздуна"!
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02.09.2022 12:51 Ответить
Та то, удобище ти зелене, не МАГАТЕ винне, то не МАГАТЕ крайнім робити, а за яйця підвісити тих тварюк, що Чонгар розмінували, що Південь здали, що оборону Енергодара не організували. Знаєш таких, мерзото? Ні? В дзеркало, падло, подивись. А то МАГАТЕ йому винне...
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02.09.2022 12:56 Ответить
Імпотенції структур з'ясовуються при їх використанні заради відомого результату.
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02.09.2022 12:56 Ответить
Кацапи хотіли воду і струм. Для Криму. Випадково всі ці блага були не захищені ЗСУ і ТЕРОБОРОНОЮ в потрібний момент.
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02.09.2022 13:16 Ответить
...воду,струм... і сухопутний коридор до Криму....
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02.09.2022 13:54 Ответить
він просто ідіот
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02.09.2022 13:52 Ответить
Ответ МАГАТЕ: ********.
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02.09.2022 13:58 Ответить
Зеленский абсолютно прав. Почему Магате не смущает факт прибывания русских на украинской станции
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02.09.2022 14:09 Ответить
В "передовиках"-комментаторах оказались всякие "васьки и степашки" с подстроенными "плюспми".То есть те,кто раньше вообще не наблюдался тут в комментариях "топ-тем" и,как бы случайно с вектором обос*ать Зеленского и подкинуть дровишек для "кремлёвского взгляда" на предмет.Общепонятно.что зона АЭС должна быть полностью демилитаризована и без всяких оглядок на "российские топасения терроризма".терроризм устраивает россии и причём по всей Украине.Здесь слабо сыграли эти мямлики из ООН типа Гутерреша.ООН контролирует МАГАТЭ и МАГАТЭ обязано через ООН потребовать вывода российских вренных со станции вплоть до введения ООНовских полицейских подразделений,а если понадобится.то и воооружённой силой с понятным изгоном россии из Совбеза ООН. России играет в дурака и с эти МАГАТЭ и с ООН.А тут этии "ивашки и степашки" множат херню с российским уклонам в комментариях. МАГАТЭ,между прочим,до сих пор имеет целый ряд многомиллиардных программ совместных с Росатомом и поэтому понятно,почему так быстро этот председатель "осмотрелся,сделал анализ и выводы" за неполных 2 часа обычной экскурсии по объекту. Ещё даже не развёрнуто оборудование.а этот господинчик уже "всё увидел и всё понял"...Видимо то,что обнаруживает только аппаратура этот турист чувствует спинным мозгоми ????
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02.09.2022 14:16 Ответить
Класно все написали, вам залишилось зробити найлегше та найшвидше - поїхати і змусити кацапів, МАГАТЕ, ООН, США, ЄС та всіх причетних виконувати ваші забаганки.
ЗАЕС знаходиться на території України, тобто це повна відповідальність України і Янєлоха особисто як президента та верховного головнокомандувача, тому весь світ очікував, що Україна або сама захистить свої АЕС, або якимсь чином задіє сили НАТО/США/ЄС для цього.
А за "********" Зє має особисто тепер їхати і домовлятися з любімимі кацапами (він же там в якихось місцях мір бачить), щоб вони покинули АЕС, а якщо вже перекладає свою відповідальність на інших, то хай хоч робить це із усвідомленням власної безпорадності і належним тоном, а не кидається понтами у всіх навколо. Ця несмішна клоунада виглядає бридко, і дуже дорого нам всім обходиться.
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03.09.2022 09:16 Ответить

////
Магические снаряды

На видео глава МАГАТЭ интересуется у рашистов, почему снаряд так торчит, будто он прилетел с
оккупированной территории

https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainyy/11795

Оккупант отвечает, что когда снаряд прилетает, он делает поворот на 180°.
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02.09.2022 14:31 Ответить
REDакціЯ approved

@wiskas_pumius

·

20 ч

Кацапи хотіли воду і струм. Для Криму. Випадково всі ці блага були не захищені ЗСУ і ТЕРОБОРОНОЮ в потрібний момент.
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02.09.2022 14:32 Ответить
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02.09.2022 14:42 Ответить
Магатэ может сказать, но сделать не может. Деруссификация станций задача ВСУ.
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02.09.2022 14:39 Ответить
ООН, МАГАТЕ, Красный крест это всё их серии "Жму руку, обнимаю" , т.е. друзья путлера и ждать от них помощи Украине наивно со стороны моносброда и клоуна
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02.09.2022 14:40 Ответить
Увозить украинских детей в свой концлагерь путлер научился бесплатно...а захватить объект международного значения ...это не рэкэт и не разбой...это типа отжим под названием Рейдерский захват чужого имущества...
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02.09.2022 15:01 Ответить
А ще Пороха звинувачував у диктатурі клоун

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02.09.2022 15:10 Ответить
Дональд Трамп номер два...
Я ваш приговор,,, сказал Зе....
А ведь в этом заключена правда..
Приговор всей Украине...в эпоху бедности...
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02.09.2022 15:20 Ответить
Буратина, але! МАГАТЭ - организация, в чьи функции не входит давать советы относительно демилитаризации. Это не военная организация. ЯО она не инспектирует. В действитя военных не вмешивается. Своих военных у магаты нет.
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02.09.2022 15:55 Ответить
И зачем было так привлекать внимание к этой мегавжной миссии МАГАТЭ, если заранее было ясно, что играть они будут на стороне пропаганды Мордора ?
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02.09.2022 16:01 Ответить
ото коментатори...
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02.09.2022 16:25 Ответить
Пусть зафиксируют факт военных на ядерном объекте. Это они могут.
Пусть зафиксируют невозможность гарантировать безопасность ядерного объекта при обстрелах, либо обратное. Это тоже возможно.
Пусть сделают свои выводы. Как было до вторжения, как сейчас и что нужно по их мнению сделать, сделать, чтобы на ядерном объекте было безопасно! Это вполне в их компетенции.
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02.09.2022 16:29 Ответить
*** позорище!!
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02.09.2022 17:08 Ответить
Чи залишилася хоч одна безпекова світова організація, яку б не зсучили кремляді? Навіть загроза життю і здоров"ю мільйонів їх врозумляє. КУРWWWWy
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02.09.2022 17:19 Ответить
Пусть осмотрятся.
Женщины, если они там есть в МГАТЭ, пусть дождутся изнАслований от АсвАбадителей... Только тогда, через собственную жопу, начнет доходить до европейцев, что военные на атомной станции не есть хорошо в любом состоянии.
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02.09.2022 19:00 Ответить
Судя по фото,разхерачена крыша 1-го спецкорпуса над санпропускниками и над узлом свежего топлива.Посечены осколками бетонные контейнеры системы хранения отработанным топливом.МАГАТЭ должно визжать в оон на весь мир.А они играют в дрессированных учёных ручных дибилов.
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02.09.2022 19:30 Ответить
Вони ж бачать, що в Україні ніхто з зеолімпу до цієї проблеми жодного інтересу не виказує,як належить,бо їм цікаво капітуляція. Або щоб ХТОСЬ прийшов виганяти москалів,а зе опа чекатиме канхвєтки,як пабідітєлі...
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02.09.2022 22:27 Ответить
Самі пропустили на ЗАЕС.... і тепер не "ЧУЄМО".
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02.09.2022 23:39 Ответить
оманськікнурі достойно виконують все що заповідав патрущев ііі знищують все українське.
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03.09.2022 05:52 Ответить
Клоун требует чтобы другие организации и страны защищали ЗАЭС или всю страну. А ведь тебя избрали как гаранта безопасности страны. Что ты сделал? Ничего. Ну ладно. Но когда западные страны ежечасно предупреждали о предстоящей агрессии ты и этого отвергал высмеивая. А теперь ежедневно понтуешься селфи видосиками. Даже и сейчас тебе по барабану. Судить надо тебя...
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03.09.2022 08:08 Ответить
 
 