Санкции и визовые ограничения должны заставить россиян почувствовать цену агрессии против Украины – Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Последовательная санкционная политика в отношении России и визовые ограничения для граждан этого государства должны заставить агрессора почувствовать цену войны и поспособствовать усилению позиций Украины, а следовательно достижению мира.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время общения с участниками ежегодного международного экономического форума "Амброзетти", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Глава государства отметил, что в последнее время страны-партнеры несколько ослабили санкционную политику в отношении России.
"Если до этого государства помогали кто как мог, то сегодня в этой помощи наступил "эффект колибри". Мы стоим на месте, санкции продвигаются медленнее, очередные пакеты слабее. Российские туристы приезжают отдыхать в Италию, Францию, Испанию, а затем поддерживают российское вторжение", – сказал Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что российское общество должно ощущать на себе цену войны, и тогда оно будет влиять на политическое руководство.
"Сила Украины – это и есть путь к быстрому миру, потому что это будет вызывать слабость у России. Сила как на поле боя, так и поддержка нашей безопасности, армии, санкционная поддержка, поддержка нашего бизнеса и выход западного бизнеса с территории Российской Федерации. Не поддерживать сегодня их бюджет, не поддерживать их экономику, а выходить (с рынка России. – Ред.)", – сказал Глава государства.
Владимир Зеленский отметил, что РФ игнорирует международное право, принципы работы международных институций и оккупирует территории других стран, поэтому россияне должны почувствовать реальные последствия такой политики.
"Не может быть к ним такое же отношение, как к другим туристам, как к другим людям, которые являются гражданами демократических государств, которые живут в мире, в законе и не захватывают другие территории, не поддерживают войну деньгами", – подчеркнул Президент.
Пожалуйста, подождите...
если клянчить оружие, однажды тебя могут послать, как ты будешь тогда демонстрировать свою "железную волю к победе" в противостоянии с кацапами?
https://www.youtube.com/watch?v=VgqB0UtMuRQ
«За численні злочини проти людяності, терор та терористичні акти проти цивільного населення України та цивільних об'єктів, шантажу загрозою масштабних екологічних катастроф, каталізацію природної кризи у світі та багато інших злочинів, пропоную визнати російську армію - міжнародною терористичною організацією. Міжнародною, тому що російська армія чинила військові злочини по всьому світу, а не лише в Україні. Молдова, Грузія, Сирія, Лівія, ЦАР, Мозамбік і так далі», - йдеться в тексті петиції.
Наразі звернення схвалили вже майже дві тисячі українців. Для того, щоб петицію розглянув президент, потрібно набрати 25 тис. підписів. Для участі в голосуванні є ще 91 день.
https://glavcom.ua/world/observe/ukrajintsi-proponujut-viznati-armiju-rf-mizhnarodnoju-teroristichnoju-orhanizatsijeju-872466.html