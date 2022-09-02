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Санкции и визовые ограничения должны заставить россиян почувствовать цену агрессии против Украины – Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкції

Последовательная санкционная политика в отношении России и визовые ограничения для граждан этого государства должны заставить агрессора почувствовать цену войны и поспособствовать усилению позиций Украины, а следовательно достижению мира.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время общения с участниками ежегодного международного экономического форума "Амброзетти", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Глава государства отметил, что в последнее время страны-партнеры несколько ослабили санкционную политику в отношении России.

"Если до этого государства помогали кто как мог, то сегодня в этой помощи наступил "эффект колибри". Мы стоим на месте, санкции продвигаются медленнее, очередные пакеты слабее. Российские туристы приезжают отдыхать в Италию, Францию, Испанию, а затем поддерживают российское вторжение", – сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что российское общество должно ощущать на себе цену войны, и тогда оно будет влиять на политическое руководство.

"Сила Украины – это и есть путь к быстрому миру, потому что это будет вызывать слабость у России. Сила как на поле боя, так и поддержка нашей безопасности, армии, санкционная поддержка, поддержка нашего бизнеса и выход западного бизнеса с территории Российской Федерации. Не поддерживать сегодня их бюджет, не поддерживать их экономику, а выходить (с рынка России. – Ред.)", – сказал Глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что РФ игнорирует международное право, принципы работы международных институций и оккупирует территории других стран, поэтому россияне должны почувствовать реальные последствия такой политики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о визовых ограничениях для россиян: Решение ЕС положительное, но важна его имплементация

"Не может быть к ним такое же отношение, как к другим туристам, как к другим людям, которые являются гражданами демократических государств, которые живут в мире, в законе и не захватывают другие территории, не поддерживают войну деньгами", – подчеркнул Президент.
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Топ комментарии
+7
Він ще не всі дерева висадив.
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02.09.2022 13:29
+6
Бонелох, лохи ті що його обрали.
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02.09.2022 13:28
+6
А вони дивляться на те як Боневтік роздає українські паспорти "харошімгуССкім" і беруть з нього приклад!!!
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02.09.2022 13:38
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а как будет правильно будет величать видосиковича - приговор Украины, ще не втік, бо не втік чи бо ще не втік?
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02.09.2022 13:24 Ответить
Бонелох, лохи ті що його обрали.
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02.09.2022 13:28 Ответить
оружейные заводы открывай, дебил зелёный!
если клянчить оружие, однажды тебя могут послать, как ты будешь тогда демонстрировать свою "железную волю к победе" в противостоянии с кацапами?
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02.09.2022 13:27 Ответить
Він ще не всі дерева висадив.
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02.09.2022 13:29 Ответить
Он победит тогда к ***** в глазки заглядывать,мир там искать.
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02.09.2022 14:14 Ответить
Треба ще тупнути ногою і обісратись від лютої ненависті
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02.09.2022 13:29 Ответить
коли в касабів кінчиться квашена капуста і гнила картопля-тоді вони відчуюють . а зараз цьому бидлу пофіг все-бражка бурлить і порядок
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02.09.2022 13:31 Ответить
в заголовку ключове ..мають змусити.. я наївний в 2014 так радів коли санкція за санкцією. радів що дурний. в підсумку на початку війни 2022 в росії 600 млрд. доларів. нехіло мені по вухам каталися.
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02.09.2022 13:32 Ответить
еврейска сутність
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02.09.2022 13:36 Ответить
А вони дивляться на те як Боневтік роздає українські паспорти "харошімгуССкім" і беруть з нього приклад!!!
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02.09.2022 13:38 Ответить
как там говорили вот сейчас месяц два и понастоящему ощутят все преелсти санкций ... нуну да русским в большенсве пох на санкции а те кто имеют бабки смогут обойти
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02.09.2022 13:39 Ответить
я вам нічего не должен, але це має вас змусити
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02.09.2022 13:39 Ответить
«Русский народ не уступит.Санкции, там, нормы, права,какие? У нас была всегда норма -- 125 грамм хлеба в сутки, и право -победить ! Вот это и будет ответом на санкции их …» /А. Усманов/
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02.09.2022 13:41 Ответить
телочки на яхте - норма
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02.09.2022 13:43 Ответить
Усманова повесят раньше
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02.09.2022 13:50 Ответить
Це ж прорив!!! Знайдено ключ до миру увсьому «мирі»!!! Захід, не бійся, згуртовуйся, та йди за покликом вождя! Це наш Черчіль!
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02.09.2022 13:42 Ответить
Що там з віллою в Італії, Зєля? Москалів вже виселив? Біженців заселив? Козляра.
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02.09.2022 13:49 Ответить
Пустозвону надо на телемарафон типа Лохотрон...там ему верят ,100пудов💯🤣
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02.09.2022 13:59 Ответить
Рому Абрамовича Зе отмазал от санкций лично у Байдена...что это значит догадайтесь с одного раза...
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02.09.2022 14:02 Ответить
Это евреи своих не бросают, а кацап и хер пропьет, если кто нальет.
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02.09.2022 14:56 Ответить
На асфальт гроші є, це ж не на армію: логіка зелених
https://www.youtube.com/watch?v=VgqB0UtMuRQ
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02.09.2022 14:04 Ответить
А что ,у нас с *********** уже визовый режим,?Не?
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02.09.2022 14:15 Ответить
На сайті президента України з'явилася петиція, автор якої пропонує визнати армію Росії міжнародною терористичною організацією. Ініціатор звернення - Олександр Коваленко.

«За численні злочини проти людяності, терор та терористичні акти проти цивільного населення України та цивільних об'єктів, шантажу загрозою масштабних екологічних катастроф, каталізацію природної кризи у світі та багато інших злочинів, пропоную визнати російську армію - міжнародною терористичною організацією. Міжнародною, тому що російська армія чинила військові злочини по всьому світу, а не лише в Україні. Молдова, Грузія, Сирія, Лівія, ЦАР, Мозамбік і так далі», - йдеться в тексті петиції.

Наразі звернення схвалили вже майже дві тисячі українців. Для того, щоб петицію розглянув президент, потрібно набрати 25 тис. підписів. Для участі в голосуванні є ще 91 день.

https://glavcom.ua/world/observe/ukrajintsi-proponujut-viznati-armiju-rf-mizhnarodnoju-teroristichnoju-orhanizatsijeju-872466.html
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02.09.2022 14:43 Ответить
с 2014 года рашисты чувствуют ....и видят новые сезоны Сватов и Папиков
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02.09.2022 15:01 Ответить
tursisticeski vizi grazdanam kacapstanu uze nedast 12 stran ES ,nesmotria na to sto resit ves ES.
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02.09.2022 15:14 Ответить
Baltijskije strani,Polsa,Cexija,Slovakija,Danija,Belgija ,Malta, Ruminija Golandija i Finliandija
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02.09.2022 15:25 Ответить
Больше похоже на истерику Зеленского, чем на заявление президента
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02.09.2022 16:40 Ответить
 
 