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В списке дочери Путина: Кабмин предлагает ввести санкции против ряда лиц из РФ и Беларуси

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин,путін

Кабмин поддержал инициативу Минреинтеграции и одобрил новый пакет ограничительных мер. Это касается 99 физических и 178 юридических лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"В частности, речь идет о предприятиях военно-промышленного комплекса РФ, должностных лиц нацбанков России и Беларуси. Попали под ограничения и другие российские и белорусские компании и граждане этих стран – способствовавшие агрессии РФ против Украины и с помощью которых Россия пыталась обходить примененные против неё санкции", - говорится в сообщении.

Предусмотрено применение санкций к группе компаний "Серния" и связанных лиц – именно они использовались РФ для обхода санкционных ограничений и поставок продукции микроэлектроники для нужд военно-промышленного комплекса. К российским производителям микроэлектроники и программного обеспечения и компаниям, причастным к хакерским атакам.

"Также применяются санкции к группе компаний "Царьград", распространяющих пророссийскую пропаганду, и компаний, занимавшихся майнингом в интересах промышленного сектора страны-агрессора. Список попавших под жесткие ограничения одиозных персон возглавили дочери Владимира Путина.

Следует добавить, что санкции против них всех применили также и США. Поэтому теперь ограничения к государству-агрессору и его сторонникам будут применяться синхронно странами-партнерами и Украиной", - добавили в министерстве.

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Топ комментарии
+13
Не сильно форсируете санкции? Может после года войны примените?
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02.09.2022 13:36
+7
Півроку війни, а "зелений кабамін" лише розродився на якусь пропозицію! Та маму вашу рімумать! Ви скотиняки з зеленим рилом , ви на яку країну працюєте?!!!! Ви якого народу "слуги" Ви що українців геть за "лохів" тримаєте?!!!
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02.09.2022 13:42
+6
не прошло и полгода...
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02.09.2022 13:37
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Не сильно форсируете санкции? Может после года войны примените?
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02.09.2022 13:36 Ответить
Абсолютно верно, очнулись. По этой помойке "царьград" работать надо было ещё лет 5 назад, как минимум и Ютуб заваливать жалобами и официальными обращениями от госорганов. Но у нас как обычно, пока жаренный петух в задницу не клюнет, никто и не пошевелится
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02.09.2022 13:42 Ответить
Воно, канєшна, сцикотна... Но папробуєм на пол-шишєчкі...
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02.09.2022 14:20 Ответить
А можна спитати, чим ви займались 5 років тому? Яку користь ви принесли і несете крім того, що заглядаєте на попередників?
дмитрий а4273bf 7.04.2022
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02.09.2022 15:06 Ответить
не прошло и полгода...
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02.09.2022 13:37 Ответить
Проснулись ёпт
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02.09.2022 13:38 Ответить
Тобто... Ми до сих пір ці санкції не вводили? О_о
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02.09.2022 13:39 Ответить
Півроку війни, а "зелений кабамін" лише розродився на якусь пропозицію! Та маму вашу рімумать! Ви скотиняки з зеленим рилом , ви на яку країну працюєте?!!!! Ви якого народу "слуги" Ви що українців геть за "лохів" тримаєте?!!!
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02.09.2022 13:42 Ответить
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02.09.2022 13:44 Ответить
***** собі, які молодці, всього півроку пройшло
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02.09.2022 13:45 Ответить
Хотів поматюкатись, але не встиг. До мене вже все сказано...
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02.09.2022 13:47 Ответить
До речі, чому так тягнуть, вже ж пів року війна... А договорняки оманські вам що, херня думаєте? о тож...
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02.09.2022 13:49 Ответить
Та війна 9 років майже якщо на те пішло. Але ніхто не збирався ні запроваджувати санкції, ні розривати дипвідносини, торгували з окупантом. Бо ж треба було "зберегти можливості для діалогу".
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02.09.2022 14:04 Ответить
Шота быстро!!! ВО какие хлопцы у нас работают в кабмине - шустрые что электровеник!!!!!
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02.09.2022 13:52 Ответить
за огромними чумоданами бабла нічого не видно
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02.09.2022 13:55 Ответить
Потужно 💪 ! Цього удару вони точно не очікували (таємне планування протягом 6міс. -це серйозно).
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02.09.2022 13:57 Ответить
На рабZee давно научились уходить от санкций переписывая бабло и майно на подставных Шариковых...
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02.09.2022 14:13 Ответить
зелені виродки не можуть забрати у кацапів оушен плазу у центрі Києва вже півроку, а нам тут заливають казочки про якихось дочок куйла. Брехливі тварюки.
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02.09.2022 14:31 Ответить
Не пройшло і півроку війни, як Кабмін пропонує запровадити санкції проти низки осіб з РФ та Білорусі
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02.09.2022 14:40 Ответить
 
 