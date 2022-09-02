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Новости Киевские новостиОбщество
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Киевляне сдали на макулатуру 25 тонн русских книг. За эти деньги купят машину для военных

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

макулатура

В муниципальном книжном магазине "Сяйво книги" собрали почти 25 тонн российских книг, которые впоследствии отправили на переработку. Вырученные деньги пойдут на автомобиль для защитников Украины.

Об этом сообщили в Киевском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

Сбор длился полтора месяца. За это время киевляне принесли около 48 тыс. русских книг – это почти 25 тыс. тонн макулатуры. Книги были отправлены на переработку, выручив 97,8 тыс. грн.

"Планируем приобрести автомобиль для одного из батальонов на передовой. Залог уже отправлен, автомобиль следует из Европы в Украину, однако собранной нами суммы совсем немного не хватает на нужное авто, поэтому в муниципальном книжном магазине объявлено продолжение сбора российских книг. Предлагаем жителям приобщаться и приносить книги, которым уже не место в домашних библиотеках", - отметили в КП "Городской магазин".

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Книги можно сдать по адресу ул. Большая Васильковская, 6

Каждому, кто присоединится к сбору, предоставят скидку 10% на покупку новых книг, "которые стоят настоящих украинцев", отметили в КП.
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Топ комментарии
+11
Добре, що в Україні є такий народ, що віддає останню копійку і все, що має, на армію, бо з такими правителями всім давно була б кришка.
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02.09.2022 14:14
+6
А правителі звідки? Чи не той самий народ раптом їх обрав?
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02.09.2022 14:27
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Добре, що в Україні є такий народ, що віддає останню копійку і все, що має, на армію, бо з такими правителями всім давно була б кришка.
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02.09.2022 14:14 Ответить
А правителі звідки? Чи не той самий народ раптом їх обрав?
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02.09.2022 14:27 Ответить
не плутайте народ з нарідом
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02.09.2022 15:51 Ответить
А я, нажаль, безкоштовно викинув бібліотеку класиків " руессестського мира", яку збирав ще з радянських часів. Про гроші тоді навіть не думав, це було після подій на Зміїному
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02.09.2022 14:30 Ответить
От дарма. Я свою здав після обстрілу одеського порту після підписання "зернових угод".
Гроші, звісно, розійшлись по ЗСУ, шпиталям і волонтерам.
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02.09.2022 14:40 Ответить
а я роздав на "козячі ніжки" курящим бомжикам... Ще й НАРЖАВСЯ. Читають, друть сторінки з закінчення!!!
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02.09.2022 15:38 Ответить
ЦЮ АКЦІЮ ТРЕБА ПРОВОДИТИ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ.
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02.09.2022 15:34 Ответить
А Гоголь? Теперь тоже макулатура?
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02.09.2022 15:55 Ответить
Той що переізданий - так, макулатура! Читайте оригінал і не пояснічайте!
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02.09.2022 16:37 Ответить
на прийманні більш 4 грн кіло по місту, а відвезти безпосередньо на підпрємство переробки при 25 тонах - буде від 7-8 грн. - так шо проїпали
а все таки тонн чи тисяч тонн, пальці поодбивати
25 тонн на авто не хватить а 25 тис тонн і одне авто - це вже хтось шось вкрав (99 %)
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02.09.2022 16:22 Ответить
25 тон, це 25 000 кг, а 25 тисяч тон - це 25 000 000 кг.
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02.09.2022 16:47 Ответить
От скажіть, чого ви це в 2014році не зробили, як я??? Ааа тому що в 14році Київ не обстрілювали, лише якийсь то там десь Донбас, а ну ще там щось в Криму трапилося, ну то такоє...там же бєз вайни, ані самі захатєлі на рєфєрєндумє.
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02.09.2022 16:39 Ответить
Переводить бумагу на книги и журналы, бюрактатическию писанину и всевозможные "справки" (и много что другое) это ВАРВАРСТВО в век электронных средств информации и баз данных!!!
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02.09.2022 21:00 Ответить
 
 