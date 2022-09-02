Киевляне сдали на макулатуру 25 тонн русских книг. За эти деньги купят машину для военных

В муниципальном книжном магазине "Сяйво книги" собрали почти 25 тонн российских книг, которые впоследствии отправили на переработку. Вырученные деньги пойдут на автомобиль для защитников Украины.

Об этом сообщили в Киевском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

Сбор длился полтора месяца. За это время киевляне принесли около 48 тыс. русских книг – это почти 25 тыс. тонн макулатуры. Книги были отправлены на переработку, выручив 97,8 тыс. грн.

"Планируем приобрести автомобиль для одного из батальонов на передовой. Залог уже отправлен, автомобиль следует из Европы в Украину, однако собранной нами суммы совсем немного не хватает на нужное авто, поэтому в муниципальном книжном магазине объявлено продолжение сбора российских книг. Предлагаем жителям приобщаться и приносить книги, которым уже не место в домашних библиотеках", - отметили в КП "Городской магазин".

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Книги можно сдать по адресу ул. Большая Васильковская, 6

Каждому, кто присоединится к сбору, предоставят скидку 10% на покупку новых книг, "которые стоят настоящих украинцев", отметили в КП.