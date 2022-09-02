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Россия не понимает слов мира, но очень хорошо чувствует силу на поле боя, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Слова о помощи Украине должны быть подтверждены реальными действиями.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время общения с участниками ежегодного международного экономического форума "Амброзетти", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Должны подтверждаться действиями все слова о поддержке Украины оружием, снарядами, финансами, пока идет эта война. Россия не понимает слов мира. Но очень хорошо чувствует силу на поле боя", - отмечает он.

"Сила должна быть за Украиной, за свободным миром. В частности, за санкциями, которые мир применяет как самозащиту от агрессии России. Сила должна быть и за бизнесом, прежде всего Европы. Репутация ни одной из компаний не выдержит лучевой болезни", - добавляет глава государства.

Он отмечает, что следует немедленно разрывать отношения со страной, пошедшей на радиационный шантаж.

"И не ждите катастроф, чтобы принимать решение, переходите к прогнозируемым партнерам. Украина – именно такой партнер", - предостерегает Зеленский.

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Конечно, сейчас война. Конечно, российские ракеты бьют по нашей земле. Ежедневно мы теряем людей. Напомню вам только одну страшную цифру - 379. Столько украинских детей убиты российскими ударами. Еще более 735 детишек ранены. Все вместе в Европе и в свободном мире мы имеем силу, чтобы закончить эту войну. А значит, со временем можем перейти к более содержательным экономическим отношениям", - добавляет президент.
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Топ комментарии
+14
Доки українці воюють цей барига на крові здає кацапам віллу яку купив за кошти вкрадені в українців кацапам за 50 тисяч євро і ні копійки з цих коштів не дає не армію

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02.09.2022 14:18
+13
Мордой бы тебя не бритой по асфальту.
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02.09.2022 14:18
+12
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02.09.2022 14:14
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02.09.2022 14:14 Ответить
Мордой бы тебя не бритой по асфальту.
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02.09.2022 14:18 Ответить
Привет Киеву от Харькова.убили дворец спорта локомотив,это был внатуре ДВОРЕЦ!!!часть жизни осталась там.
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02.09.2022 14:29 Ответить
Привіт. Тримайтеся, любі.
Хай береже васГосподь.
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02.09.2022 15:21 Ответить
Київ, але не той який на банковій.
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02.09.2022 15:23 Ответить
Відкрив Америку. Аби шо сказати.
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02.09.2022 14:29 Ответить
Доки українці воюють цей барига на крові здає кацапам віллу яку купив за кошти вкрадені в українців кацапам за 50 тисяч євро і ні копійки з цих коштів не дає не армію

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02.09.2022 14:18 Ответить
Бонелох якийсь.
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02.09.2022 14:21 Ответить
Да коли ти вже з олігархами розберешся?
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02.09.2022 14:19 Ответить
"Устала правая, - работай левой" (с).
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02.09.2022 14:25 Ответить
У мене є ТВ-канал російською мовою - "Поточний Час", те саме Радіо Свобода, але в телевізійному форматі.
Так вони сьогодні розповідали, як ПВК "Вагнер" здійснює вербування зеків у колоніях.
- За що сидиш?
- Вбивство.
- Отримуєш право вбивати "хахлов" скільки хочеш
- За що сидиш?
- Грабіж.
- Грабь скільки влізе.
- За що сидиш?
- Згвалтування.
- Усі "хахлушки" твої.
За один день колонію в Ростовській області уполовинили - 700 зеків підписало контракт на війну
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02.09.2022 14:19 Ответить
єто тупое мясо утилизируеться в бою в первый час боя...они скорее командира младшова лейтенантика кацапского на перо посадят чем а атаку пойдут или в окопах сидеть будут.)))эта биомасса с кпд 5 процентов из 100,не стоит даж внимания заострять,они русне больше вреда на фронте принесут чем пользы.
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02.09.2022 14:36 Ответить
три роки тому насєлєніє обрало клоуна управляти країною, а по факту вони обрали того, хто збирався їх тупо грабувати. привіт із прифронтового Запоріжжя, де другани цього клоунського виродка, обібрали людей на сотні мільнонів гривень вкравши у них гуманітарну допомогу.
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02.09.2022 14:24 Ответить
Гаврило був «Герой асфальту»
В асфальт ракети закатав.
"Заславши" Скумбрію на Мальту
Гаврило Боневтiком став!

Гаврило був "Герой асфальту"
Чонгар Гаврило про... втикав.
Проте попав на перші шпальта
І МАЧОм Гавріілом став!

(с)
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02.09.2022 14:25 Ответить
Паяц про поле бою? О-р-р-риґінально...
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02.09.2022 14:31 Ответить
Не свисти, зеля, это раскаты грозы, которые ты слышал сидя в кукурузе.
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02.09.2022 14:32 Ответить
Рэмбо, *****....
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02.09.2022 14:45 Ответить
а що головне перестати стріляти вже не проходить ? що там в голові війна кінчилась ?
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02.09.2022 14:53 Ответить
Закидай, падло їх відосиками. І нолульвиіи висерами твоїх орденоносців. Гнида!
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02.09.2022 15:01 Ответить
Нема слов. Коли в Горловці вбивили українців, він на сцені ДК"Стірол"
длигав ногами перед місцевими орками.
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02.09.2022 15:04 Ответить
Може орки до цього часу βςικαються від його спектаклю.
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02.09.2022 17:14 Ответить
прамильно Зеля... Тільки перестань давати ордени кому попало.... Не знецінюй ці нагороди роздаючи на право і на ліво всяким шалавам типу секретарок і кривляк з 95 кварталу....
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02.09.2022 15:11 Ответить
Мій висновок після слів Зе що він уйде з президенства коли не зможе закінчити війну на Донбасі - "Если я не сумею закончить войну, значит, должен будет прийти другой человек."

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02.09.2022 15:20 Ответить
Сказало чудило, яке 3 роки до 24 лютого 2022 включно сюсюкало, мазало соплі та брехало замість зміцнення оборони.

Тепер, коли ЗСУ гарно дають відсіч, а на Київ вже не падають ракети воно осміліло, встало у героїчну позу і заявляє.
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02.09.2022 15:40 Ответить
а шо ты раньше говорил, мирные переговоры нужны и думал что сможешь о чем-то договориться, переговорщик еров
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02.09.2022 17:09 Ответить
Що з цього його власні думки, а не написані спічрайтером на екрані телесуфлера?
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02.09.2022 18:16 Ответить
 
 