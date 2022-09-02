ВСУ ударили по паромной переправе и двум районам сосредоточения сил войск РФ в Херсонской области: Уничтожены 37 рашистов

Украинские защитники нанесли удар по российским оккупантам в Херсонской области.

Об этом говорится в сводке ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения в рамках выполнения огневых задач нанесли результативные удары по паромной переправе вблизи села Львово и по двум районам сосредоточения сил и средств противника.

Подтвержденные потери врага составляют 37 рашистов, 3 танка, 4 гаубицы "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Град", 10 единиц автобронетехники и склад боеприпасов в Бериславском районе. Поврежденный вчера в районе Сухого Ставка самолет Су-25 подтверждено выведен из состава вражеских сил", - отметили в Командовании.

Читайте также: На Юге ликвидированы 102 рашиста и уничтожены 5 вражеских складов боеприпасов, - ОК "Південь"