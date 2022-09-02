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Ермак пытается "замять" дело о присвоении гуманитарной помощи топ-чиновниками Запорожья, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

єрмак

Фигуранты дела о присвоении гуманитарной помощи разворовывали даже питание и лекарства.

Об этом сообщил нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Эти животные разворовывали даже питание и лекарства! Посмотрите список участников этой группировки, это организованная вертикаль под "крышей" главы запорожской администрации, которого покрывает Зеленский. Владимир Зеленский, ты в доле? Чего молчишь? Или "какая разница" откуда воровать?

Сейчас Ермак пытается замять это дело, все фигуранты спокойно трудятся на своих должностях. А хуже всего, что Ермак возглавляет эту вертикаль по всей стране и мне хорошо известно, что такая х€₽ня творится в каждой области. Позор вам!!!" - подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что СБУ и НАБУ проводят обыски у топ-чиновников Запорожской области по делу о присвоении гуманитарной помощи.

Агент НАБУ Шевченко заявил, что запорожские чиновники Старух, Куртев, Щербина и Некрасова разворовали 22 морских контейнера, 389 вагонов и 220 грузовиков гуманитарки.

Также смотрите: В Сумской области в результате вражеских обстрелов горит лес, - Живицкий. ФОТОрепортаж

Ермак пытается замять дело о присвоении гуманитарной помощи топ-чиновниками Запорожья, - Лерос 01
Ермак пытается замять дело о присвоении гуманитарной помощи топ-чиновниками Запорожья, - Лерос 02
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Топ комментарии
+65
Потвори, мразота кінчена.
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02.09.2022 15:45
+61
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02.09.2022 15:47
+60
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02.09.2022 15:49
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А що там журнашлюшки? Як про Свинарчука то з кожного утюга зранку до ночі розповідали. Може акцію влаштуєм під ОП іграшкових свинок покидаєм?
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02.09.2022 18:18 Ответить
І свинками плюшевими можна кидати, свинками.🐷
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02.09.2022 18:46 Ответить
Лучше путинскими резиновыми попками.
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03.09.2022 20:45 Ответить
Путинские ходоки из окон: о чем сигналят миру московские прыгуны?
https://www.youtube.com/watch?v=54V4EkeTkto
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02.09.2022 18:22 Ответить
ВПО знайома розповідала, що це не тільки в Запорізькій області, купа евакуйованих людей в Хмельницькому, миючих (порошок мило) на гуманітарку не дають, прокладки поштучно, з круп - горох-половинки (мабуть в супермаркетах погано розбираються) і борошно. Все що дають то тільки в церквах, де не від держави. Там люди віруючі, там не крадуть.
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02.09.2022 18:44 Ответить
Шо не говоріть, а по фізії Злата Некрасова стовідсоткова АЗА, "любітельніца солнца і костра", цей блиск очей до злата ........
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02.09.2022 18:47 Ответить
Вибач , але я нічого не зрозумів 😃
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02.09.2022 19:31 Ответить
Малась на увазі літературний персонаж циганка Аза.
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07.09.2022 15:03 Ответить
Гибнут наши хлопцы , прикрывая друг друга в бою , но в это время в замке короля , решаются проблемы , как прикрыть , дубло рваного барыги ...
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02.09.2022 19:12 Ответить
Гуманітарка прямо пішла до кишені дЄрмака і Зе , тому ніхто не буде покараний , принаймні , сьогодні !
А от після перемоги - відповідатимуть , злодюги 😠‼️
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02.09.2022 19:28 Ответить
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02.09.2022 19:43 Ответить
За крадіжки у під час війни у населння і армії треба призначати вищу міру покарання, а не ховати кінці в воду. Цинізм нашої влади зашкалює, ні сорому ні честі. Ці паскуди готові вкрасти навіть те від чого залежить людське життя і життя всієї нашої країни.

Карикатура украинського художника Георгія Ключника.
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02.09.2022 20:02 Ответить
І таких гнид є повно!
Страчувати зразу на місці! 🤬
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02.09.2022 20:25 Ответить
Господин Дон Георг разве не понимет, что борьба с "ветряными мельницами" бессмыслена и обречена на провал или он просто хочет свалить одну из них и занять ее место в ряду "ветряных мельниц" Украины!??

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02.09.2022 20:46 Ответить
Партія слуг народних для того ж і рвалася до влади щоб своїм - усе, а іншим - імітацію закону. Вони вже давно пох€rili закони України, логіки, моралі і здорового глузду. Зараз все роблять для власної киишені і для того, щоб через їхню тупість нас виключили з кандидатів у ЄС та нікуди не приймали. Одна активна підготовка до війни чого варта? Цілий рік це стадо знало про неминучість війни і продовжувало красти щоб не піднімати паніку і здати Україну без бою.
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06.09.2022 23:10 Ответить
Якщо це правда, то ця зелена тля не відмажеться після війни від скоєного. СВОЛОТА. Гинуть бійці на фронті, а ці дебіли крадуть у простого народу і фронтовиків не баченими масштабами. РОЗСТРІЛЯТИ ГАДІВ. За вкрадену гуманітарну допомогу - 22 морські контейнери, 389 вагонів, 220 вантажівок допомоги.
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21.09.2022 21:26 Ответить
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