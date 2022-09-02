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Новости Политика Украины
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Зеленский (16493) Мураев (136) Рисенко Володимир (3) Слуга народа (2547) Слюсарев Вадим (10)

Бизнес Мураева оформил на себя друг Зеленского и спонсор "Слуги народа" Слюсарев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

мураєв

Пророссийский политик Евгений Мураев спокойно лишается активов, которые у него до сих пор не конфискованы.

Об этом сообщил юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рисенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, через полгода войны у Мураева никак не могут конфисковать активы.

"И потому он преспокойно их лишается, пока ему дали время, и у него есть вдохновение. А вот вдохновения и фантазии у него действительно много. Он с такой фантазией подыскал себе такого партнера по единению, что от их кульбитов дух захватывает. Зацените красоту игры … Теперь часть его активов оформлена на … Вадима Слюсарева.

Именно того Вадима Слюсарева, которого как только не называли в СМИ - неофициальный куратор Слуги народа в Харьковской области, бывший пограничник, который потом пограничной службе помещение в аренду сдавал, а кусочки границы в аренду брал, якобы член политсовета Слуги народа, смотавшегося в РФ перед вторжением. А вот теперь еще помогает Евгению Мураеву его активы в Украине от конфискации скрыть", - пояснил Рисенко.

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Он напомнил, что адвокат Слюсарева возразила, что он находится в РФ, однако не сказала, где он сейчас.

Напомним, ранее глава ЦПК Виталий Шабунин заявил, что из-за промедления Украина уже практически потеряла два важных актива Мураева.

Как ранее писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, Слюсарев был избран в политсовет "Слуги народа" в марте 2021 года.

Слюсарев получил звание генерала за Януковича в 2011 году, был помощником народного депутата Партии регионов Артема Пшонки, с 14-го года в бегах. Слюсарев летает в Крым к своим родителям, имеющим российские паспорта, владеет двумя гостиницами в Алуште, девятью фирмами по ввозу импорта в Украину и землей на пограничном переходе Гоптивка.

Позже оказалось, что за последние три года Вадим Слюсарев летал самолетом из Российской Федерации 20 раз. И плюс один раз ездил на поезде. Кроме того, в 2018 году Слюсарев летал в Крым и обратно 4 раза, а в 2017 году Слюсарев был в Крыму 5 раз.

В начале июня 2021 года член политического совета партии "Слуга народа" Вадим Слюсарев попал в базу сайта "Миротворец". По данным сайта, Слюсарев пытался легализовать оккупацию Крыма и занимался там коммерческой деятельностью, а также участвовал в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные территории.

Тогда же экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил о причастности члена политсовета "Слуга народа" Вадима Слюсарева к контрабандным схемам на украинско-российской границе: "Он является главным контрабандистом в направлении России и главным контрабандистом.

Впоследствии, расследование Kyiv Post и OCCRP установило, что компании "слуги народа" Слюсарева ввозили в Украину нелегальные сигареты. В руках журналистов оказались документы румынской таможни. Никакой реакции партии "СН", СНБО и СБУ на это расследование не последовало.

В марте 2022 года выяснилось, что член партии "Слуга народа" и один из кураторов партии в Харьковской области Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию. По данным российской пограничной службы 18 февраля Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка". Целью указано "временное проживание".
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Топ комментарии
+77
Ось вам і причина чому "зелена влада" його не чіпає!
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02.09.2022 15:54
+71
Это просто счастье, что свинособаки не добрались до Киева.Сейчас бы пол фракции СН бы уже возглавляли оккупационные администрации в новой власти.
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02.09.2022 15:58
+68
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02.09.2022 15:56
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***@нийНаркодибіл даже не розуміє, що з ним зроблять родичі загиблих.. да, бабло затьмарює розум, особливо якщо його там нема.
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02.09.2022 20:40 Ответить
73 відсотки виродків це зробили і продовжують робити.
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02.09.2022 21:33 Ответить
Просто нагло провоцируют народ....
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02.09.2022 21:38 Ответить
Бізнес Мураєва оформив на себе друг Зеленського ©
Аха-ха! А лошари у кількості 73% розкатали губи навесні 2019-го.

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02.09.2022 21:44 Ответить
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02.09.2022 21:45 Ответить
Яка гидота...
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02.09.2022 21:49 Ответить
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02.09.2022 21:48 Ответить
Добре сміється той, хто сміється останнім! Вам цього не казав Беня, зелебобіки? А Беня знає...
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02.09.2022 21:51 Ответить
Нехай по цьому ще хтось спробує отут заперечити той факт, що ми на разі не маємо органів влади на всій її розлогій драбині. Є тільки злочинці і зрадники разом з паяцем. Пофіґ, що ллється кров людей наших, вони вперто пхають своє, ****** профінансоване. МИ ще посадимо їх на кіл, клоуна теж то не мине. З подачі недалеких і за засилля пропаганди маємо оцю наволоч, про війну, що вони ласкаво запросили на наші голови й душі, взагалі на разі мови нема. Вони москалоту в Києві з квітами біля оп чекали. Подоляк оно підтвердив...
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02.09.2022 21:44 Ответить
Ішов надцятий день війни, а одна мразь знаючи що його прикривають такі же зе мразі, сцить людям в очі та каже що то божа роса.
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02.09.2022 22:01 Ответить
Які ж нікчемні ЗЕмразоти....
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02.09.2022 22:07 Ответить
Зрозумів - слюсарєв це людина яка готує притулок на випадок бігства всіє партії Слуга Народу в росію. В Ростові зявиться новий квартал 😅
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02.09.2022 23:10 Ответить
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02.09.2022 23:12 Ответить
ні як не зразумію хто з нас ТЕРПІЛИ рашисти ті МИ?
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03.09.2022 00:47 Ответить
писать на клаве многие умеют.Вот только как прищучить властьдержащих не кто не знает. Так что пишем дальше. После войны самые большие грабли нас ждут. БОЖЕ СДЕЛАЙ ТАК ЧТОБ Я ОШИБСЯ!
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03.09.2022 01:01 Ответить
Прикордонник, який «прикордонній службі приміщення в оренду здавав, а клаптики кордону в оренду брав»? Щось це нагадує колишнє «Шоу довгоносиків»: теща така жадібна, що яйця варить, а потім цей бульйон, що залишився, випиває…»
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03.09.2022 04:02 Ответить
подошел край... и хотя зеля не офицер, но хочется пожелать, чтобы он поступил как офицер, который проиграл в карты... раз и навсегда освободил народ Украины от гнусавого приговора...
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03.09.2022 06:04 Ответить
Він надіється що 73% дов****бів його знову виберуть .А виберуть,ну може 70%.
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03.09.2022 06:16 Ответить
Вся команда лесіпедистів по всьому розгледіла шо є мерседеси.
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03.09.2022 07:37 Ответить
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