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Новости ОбществоВойна в Украине
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измена (420) Луганщина (6241) СБУ (18659) коллаборационизм (680)

Еще три предательницы, среди которых "звезда" российской пропаганды, разоблачены в Луганской области, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

колаборанти

Сотрудники Службы безопасности собрали доказательства добровольного сотрудничества с врагом на временно оккупированной территории Луганской области еще 3-х предательниц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, задокументирована также активная раскрутка в пропагандистских роликах РФ 19-летней уроженки Сватово.

Так, "юную Лизу из освобожденного Сватового" пытаются сделать "лицом" народа Луганщины, ожидавшего российского "асвобаждения". Среди прочего девушка снялась в телевизионных проектах, где:

▪️ поддерживала оккупационную политику и ведение агрессивной войны против Украины;
▪️ призвала помогать армии страны-агрессора в войне;
▪️агитировала земляков сотрудничать с оккупационной администрацией РФ на захваченных территориях Луганской и Харьковской областей.

Как отмечается, еще две коллаборантки успели доказать свою лояльность захватчикам, поработав на так называемых руководящих должностях террористической организации ЛНР. Теперь им поручили установление оккупационного режима на только что захваченных территориях.

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"Одна сейчас руководит незаконной "паспортизацией" жителей Белокуракивщины: отвечает за процесс замены украинских паспортов на псевдодокументы т.н. "ЛНР" и паспорта РФ. Ранее она работала и.о. так называемого руководителя отделения миграционной службы в Краснодонском районе ЛНР" Теперь заняла аналогичную должность в так называемом "Белокуракинском РОВД МВД ЛНР".

Другая коллаборантка - "глава" так называемого "Кременского района ЛНР", незаконно созданного оккупантами на территории Северодонецкого района Луганщины", - говорится в сообщении.

Злоумышленница прибыла в Кременную из временно оккупированного Луганска после захвата города армией РФ как "кадровое подкрепление".

В прошлом "регионалка" была секретарем райсовета и активно участвовала в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.

В благодарность оккупанты предложили ей псевдодолжность "и.о. главы администрации Кременского района ЛНР", где она активно способствует утверждению оккупационного режима.

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"Что касается всех этих лиц, продолжается досудебное расследование по статье 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Все разоблаченные предатели обязательно будут отвечать перед законом. Им грозит до 10 лет лишения свободы", - отмечают в ведомстве.
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Топ комментарии
+10
Усіх в один чорний пакет!
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02.09.2022 17:34
+5
Колаборанти чомусь риги і слуги.
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02.09.2022 18:27
+4
Крута у нас СБУ!

Викрили у колаборації зірку рос пропаганди, яка ходить у рашиській формі!

Врах нє пройдьот!
СБУ побачить всіх!
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02.09.2022 18:09
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Усіх в один чорний пакет!
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02.09.2022 17:34 Ответить
Прошу прізвища і імена. По-баьькові не треба, бо все одно невідомо, хто запліднював тих самок, які викинули цих ***** з себе.
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02.09.2022 20:46 Ответить
Впевнений шо там присутня якась дивна історія, про "нудний вечір", пів бідона браги, віслюка і думки (шось тіпа) - "пачімуби нет"...
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03.09.2022 00:26 Ответить
То й що, вже багато таких відправили на концерт до кобздуна!
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02.09.2022 17:36 Ответить
Така мала а вже москалька...
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02.09.2022 17:36 Ответить
москали от москалей происходят всегда
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02.09.2022 17:38 Ответить
с 2014 г про ордило противно слышать, как с ними носились, и получили
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02.09.2022 17:37 Ответить
Крута у нас СБУ!

Викрили у колаборації зірку рос пропаганди, яка ходить у рашиській формі!

Врах нє пройдьот!
СБУ побачить всіх!
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02.09.2022 18:09 Ответить
хто здав схід України ворогу?
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02.09.2022 18:23 Ответить
Пане Мур,ви трошки заспокойтесь,що ж ви так строго питання ставите?Так вас може і Кондратій схопити...На Сході України ідуть кровопролитні бої.Невелику частину Сходу тимчасово захопили окупанти-кацапи.Їх зараз вже нищить наша гордість -армія українців.Звільнили(про це просять мовчати,но вам можно і сказати) багато населених пунктів,а також знищили багато складів з ************ і всі переправи.Так що Схід ніхто і не думав здавати.Не треба так строго...
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02.09.2022 22:22 Ответить
Колаборанти чомусь риги і слуги.
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02.09.2022 18:27 Ответить
для зрадників, підозра повинна в обіймочках ходити з ліквідацією.
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02.09.2022 19:03 Ответить
А нельзя ли сразу упаковать в черный целлофановый мешок и потом предьявить подозрения. Это лучший способ...
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02.09.2022 19:32 Ответить
Це все добре, але коли СБУ викриє тих зрадників, які сприяли здачі, наприклад, Херсона?
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02.09.2022 19:35 Ответить
Интересно где Штепа делась?
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02.09.2022 20:09 Ответить
БАБЫ - ДУРЫ (спроса с них мало)!
Большинству ГРАЖДАНСТВО дано по "недоразумению" современного законодательста (гуманитарных "прав голых обезьян"), хотя и среди мужиков дураков тоже не мало, а по факту они не ГРАЖДАНЕ а ХОЛОПЫ!
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02.09.2022 20:29 Ответить
 
 