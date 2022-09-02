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Войска РФ не могут стягивать резервы на Херсонщину, логистика подорвана, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

Российские оккупанты уже не могут подтягивать резервы на захваченные территории Херсонской области. ВСУ подорвали их логистику.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Она заявила, что в регионе остаются "некоторые транспортные пути", которые оккупанты могут использовать гипотетически. В то же время все они находятся под огневым контролем ВСУ.

Украинские воины точно и регулярно уничтожаются склады с боеприпасами и понтонные переправы на юге. Это подрывает логистику оккупантов настолько, что они не могут подтягивать резервы, отметила Гуменюк.

Читайте: ВСУ ударили по паромной переправе и двум районам сосредоточения сил войск РФ в Херсонской области: Уничтожены 37 рашистов
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Топ комментарии
+8
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02.09.2022 17:52
+7
Поки що переламу на нашу користь там немає.
Давайте не радіти завчасно.
Менше геройства, більше професійної роботи.
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02.09.2022 17:55
+6
не так швидко як Вам хочется але буде
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02.09.2022 17:41
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не так швидко як Вам хочется але буде
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02.09.2022 17:41 Ответить
пока вода тёплая и еще есть варианты, адреса сексшопов в Херсоне можно нагуглить:

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02.09.2022 17:50 Ответить
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02.09.2022 17:52 Ответить
Поки що переламу на нашу користь там немає.
Давайте не радіти завчасно.
Менше геройства, більше професійної роботи.
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02.09.2022 17:55 Ответить
Vsio verno delajet.Ranse tolko po nocam bombili,a teper i dniom bez problem.PVO kacapskoje takze iskliucili Bayraktari mogut rabotat
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02.09.2022 18:05 Ответить
Дайте їм, хлопці!
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02.09.2022 18:11 Ответить
Я так розумію, що через днів десять вся Херсонська область включно з Херсоном будуть визволені?
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02.09.2022 18:25 Ответить
Війна - штука не передбачувана, тому краще не мати попередчасних сподівань.
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02.09.2022 18:28 Ответить
Не через 10 і не через 100 днів. Москалі тільки чекають щоб наші почали масовий наступ, запросто з Донбасу за кілька днів з 10тис голів мяса перекинуть, авіаціі і ракет вистачає. Краще випилювати іх потрохи, а там до Різдва мож і виклюємо цих хробаків
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02.09.2022 20:39 Ответить
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02.09.2022 18:29 Ответить
До знищення кримського мосту та рельсових шляхів постачання окупаційних військ про звільнення півдня України забудьте. Завезуть ще. Тому зараз можна говорити не про "звільнення" а лише про "утилізацію кацапських військ." Доки наступають вони наші втрати мінімальні а у кацапів максимальні. Головне щоб війна не була "заморожена" що дасть кацапам можливість очухатися. Їх треба "лупати" як ту скалу "Каменярі". А на окупованих територіях різати колаборантів. Але тут потрібні справжні "відморозки" - кожний акт помсти має жахати кацапів та колаборантів, ховати їх мають в закритих трунах, а ще краще коли від зрадників сліду не лишиться...
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02.09.2022 20:53 Ответить
Как оказалось: Херсонская область очень удобна для выпиливания кацапов, эдакое бутылочное горлышко, можно просто стоять и выпиливать кацапов пока они не обосрутся, как на змеином и не побежат в знаке доброй воли.
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02.09.2022 21:03 Ответить
СЛАВА ЗСУ!!!
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03.09.2022 08:23 Ответить
 
 