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Новости За рубежом Война
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До окончания активных боевых действий в Украине осталось 7-9 недель. Затем к весне мы будем иметь дело со статической войной, - эстонская разведка

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

арта,війна,зсу,артилерія

Глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг считает, что к весне война в Украине будет проходить в статическом виде.

Об этом он сказал в пятницу на брифинге в минобороны Эстонии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Как я уже говорил на прошлой неделе, до окончания активных боевых действий осталось 7-9 недель - в зависимости от того, когда испортится погода. Затем к весне мы будем иметь дело со статической войной, которую мы сейчас наблюдаем в Донецкой и Луганской областях", - сказал Гросберг.

Маловероятно, что за это время удастся освободить всю территорию Украины, добавил Гросберг.

По его словам, добиться такого большого успеха за столь короткое время будет очень сложно.

Гросберг также прокомментировал интенсивные наступления украинских сил в Херсонской области.

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"Я бы не стал классифицировать это как массированное наступление. Но с начала апреля Украина смогла добиться успехов в Херсонской области", - сказал он.

По словам Гросберга, выход украинских войск на Днепр устранит опасность того, что российские войска попытаются продвинуться в направлении Одессы.

При этом, по его словам, как российским частям будет сложно переправиться через Днепр, это будет сложно сделать и украинским войскам.

По словам Гросберга, для успешного наступления требуется трехкратное преимущество сил.

Кроме того, Россия выстроила многочисленные оборонительные сооружения в Херсонской области, а украинские силы смогли прорвать только первую линию, сказал он.

В то же время успехи Украины в Херсонской области и все более интенсивное наступление снизят возможности оккупационных властей провести там "референдум", считает Гросберг.
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Топ комментарии
+16
реалистичный прогноз. Начнётся грязь, хляби, лист упадет, зеленка будет просматриваться, все окопаются\закопаются... Основная нагрузка будет на высокоточное поражение РЛС\ПВО, логистики и складов... На осень 70-80 тысяч двухсотых и пропавших без вести, 200 тысяч госпитальных потерь - это низкая цифра по сравнению с количеством должников по ипотекам и желающих дослужить оставшийся год-два до пенсии и получения жилья от МО РФ.
Вероятность, что юг затянется до весны достаточно высокая.((
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02.09.2022 18:31
+12
Жодним прогнозам вже не вірю. Стільки за півроку наслухалася від "Київ за 3 дні", до "всю Україну за 2-3 місяці", що віри вже немає нікому.
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02.09.2022 18:25
+10
Ох уж ці прогнозисти, нагадує, "через 2-3 трижні" або наступний тиждень/день/місяць буде вирішальним
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02.09.2022 18:18
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Правила форума Совет форумчан
Сподіваюсь, вони помиляються.
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02.09.2022 18:21 Ответить
есть разница между ошибкой и сознательной дезинформацией.
Пусть орки в это верят.
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02.09.2022 19:00 Ответить
це эстонська люся
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02.09.2022 19:00 Ответить
Цілком реальний варіан.ЗСУ захопить Херсон,орки захоплять донецьку область,а найвеличніший підпише мирну угоду.
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02.09.2022 18:34 Ответить
варіант
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02.09.2022 18:35 Ответить
Боюсь що це стане останнє що він взагалі підпише!
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02.09.2022 19:08 Ответить
а орда буде обживатися в Н.Каховці, Мелітополі, Бердянську,ЗАЕС й т.д.? Це буде узаконена анексія Півдня! Донбас мене не цікавить, хай його хоч в щебінь рознесуть, я категорично проти здачі Півдня!!
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02.09.2022 20:02 Ответить
А єрмак - за.
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02.09.2022 20:26 Ответить
А що не так? Мова не йде про закінчення війни, а тільки про те що в зимовий період важче проводити активні наступальні операції. Тому велика ймовірність що війна на цей період стане позиційною. Найгірше полягає в тому що кремль в цей час буде активно шукати спосіб "заморозити" війну,
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02.09.2022 18:37 Ответить
Всі будуть в рівних умовах. Щось буде легше, щось важче..
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02.09.2022 19:09 Ответить
Ох уж ці прогнозисти, нагадує, "через 2-3 трижні" або наступний тиждень/день/місяць буде вирішальним
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02.09.2022 18:18 Ответить
Нагадує до Києва за два дні.
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02.09.2022 18:21 Ответить
Статична війна Хаймерсами та М777 випалить всю кацапню в глибину до 70 км. Справа лише в інтенсивному постачанні західної зброї.
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02.09.2022 18:24 Ответить
Сподіваюсь, що до 300 км - до Салівана, здається, вже не прислухаються.
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02.09.2022 18:32 Ответить
Не забуваємо про "Громи", експериментальні ракети до Хімарса ...
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02.09.2022 19:00 Ответить
Жодним прогнозам вже не вірю. Стільки за півроку наслухалася від "Київ за 3 дні", до "всю Україну за 2-3 місяці", що віри вже немає нікому.
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02.09.2022 18:25 Ответить
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02.09.2022 18:28 Ответить
по осінній багнюці воювати важко, але наврядчи інтенсивність бойових дій сильно знизиться
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02.09.2022 18:26 Ответить
Коли я чую прогноз про "кілька тижнів", мені згадується дристович і мене тригерить
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02.09.2022 18:29 Ответить
Дристович багато чим відзначився, особливо українофобством. Новий шмарій
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02.09.2022 18:41 Ответить
це ж цілий радник всея опи! там всі українофоби
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02.09.2022 18:48 Ответить
реалистичный прогноз. Начнётся грязь, хляби, лист упадет, зеленка будет просматриваться, все окопаются\закопаются... Основная нагрузка будет на высокоточное поражение РЛС\ПВО, логистики и складов... На осень 70-80 тысяч двухсотых и пропавших без вести, 200 тысяч госпитальных потерь - это низкая цифра по сравнению с количеством должников по ипотекам и желающих дослужить оставшийся год-два до пенсии и получения жилья от МО РФ.
Вероятность, что юг затянется до весны достаточно высокая.((
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02.09.2022 18:31 Ответить
Взагалі в ШВейцарії прогнозують цю війну на 5-7 років щонайменше!
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02.09.2022 18:56 Ответить
Банкиры прогнозируют? или швейцарский генштаб?
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02.09.2022 19:04 Ответить
а на зиму може замерзнути Дніпро в районі Хєрсона і кацапи отримують природнью переправу
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02.09.2022 19:02 Ответить
ага, точно. Прямо по торосам пойдут, лавируя между моржами и белыми медведями.
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02.09.2022 19:05 Ответить
ага, одна надежда на моржей и медведей!
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02.09.2022 19:07 Ответить
ну, там скорее бегемоты и крокодилы будут, чем какой-либо лёд.
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02.09.2022 19:38 Ответить
Почитайте собі як функціонує швейцарська армія , перш ніж писати глузливі зверхні коментарі.
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02.09.2022 20:05 Ответить
та да, громкие победы за последнее столетие говорят сами за себя.
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02.09.2022 20:21 Ответить
швейцарская армия знаменита своими многочисленными секретными операциями!
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02.09.2022 20:30 Ответить
это да, такие секретные, шо даже названия швейцарских аманов и моссадов никто не знает.
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02.09.2022 20:41 Ответить
все кто знал, были убиты швейцарской секретной армией
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02.09.2022 21:17 Ответить
Бо техніка стане через погоду.
І це погано. Війна затримується. Вже реально дають прогнози на 10 років.
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02.09.2022 18:34 Ответить
важко прогнозувати конкретні терміни але швидко схоже не буде - потвора велика, довга і осатаніла припхалася в Україну.
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02.09.2022 18:48 Ответить
розумію хлопців
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02.09.2022 19:01 Ответить
Може як в Афгані бути. І це шокує.
Будемо сподіватись, що все вдасться подолати навалу значно раніше.
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02.09.2022 19:15 Ответить
десять лет - это с отделением Татарстана, или республики Саха тоже?
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02.09.2022 18:51 Ответить
захід дуже влаштовує ситуація перманентної війни, і перемога України їм непотрібна. Тому дають і будуть надалі надавати допомогу дозовано, щоб і ні туди - і ні сюди. Це просто пиз..ць
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02.09.2022 18:55 Ответить
-Довго чи швидко --- аби хлопців більше вціліло.
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02.09.2022 18:35 Ответить
Та да, поспішати нема куди:

"З початку війни в результаті ворожих обстрілів в Україні загинуло понад 7 тисяч мирних жителів, 5,5 тисяч - отримали поранення.

Поліція зафіксувала 22 тисячі ворожих обстрілів з початку війни. Такими обстрілами уражено понад 24 тисячі цивільних об'єктів".

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ.
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02.09.2022 21:22 Ответить
"...естонська розвідка.." А наступний прогноз буде від кого, від вірменського радіо?
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02.09.2022 18:44 Ответить
виключай московита в собі...нам не притаманно насміхатися
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02.09.2022 19:02 Ответить
Отакої, це ж треба іронія вже притаманна виключно московитам...
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02.09.2022 20:55 Ответить
Владимир Матов

@1964Matov

·

5 ч

Шойгу заявил, что создаваемые электромагнитные катапульты для авианосцев испытают на наземном полигоне. Какие авианосцы, Кунжутович? У вас их нет! Вчера один маразматик резиновыми жопами бредил, сегодня второй - авианосцами...)))
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02.09.2022 18:44 Ответить
Є один. Але від ремонту не підлягає
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02.09.2022 19:02 Ответить
чому сумуєте? того Кузнєцова шкода? Його можна замість коптильні використовувати..або притопити й для дайверів розвага)
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02.09.2022 19:54 Ответить
Я так зрозумів що Херсон ми до зими не відіб'єм
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02.09.2022 18:44 Ответить
А херсонці хочуть щоб відбили? Вони допомогають? Чи може кримські татари?
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02.09.2022 18:55 Ответить
Не триди, чубурашка.
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02.09.2022 19:08 Ответить
цілком ймовірно. але, можливо, шановне товариство хоче спитати, чому саме естонська розвідка дає дуже вірогідні прогнози? відповідаю: а тому, що ваня баканов - друг "счастлівага дєтства", тому, що чи то кацап, чи то фсбешний грузин живуть в одному ліжку з будановим, тому, що спонсор зе-лупи слюсарєв набуває власніть мараєва і, взагалі, про що це я, коли досі живий дєрьмак?...
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02.09.2022 18:45 Ответить
Нажаль сходе на те що все пішло по найгіршому сценарію
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02.09.2022 18:47 Ответить
ІнфоВійська України

@i_army_org

·

5 ч

Армия РФ
Ожидание: новейшее вооружение, образованные офицеры, космические войска, юнкера и хруст французской булки.

Реальность: вербуют тысячами зеков-рецедивистов, особенно тех кто болен туберкулёзом и ВИЧ, дают советские каски и танки 60-х годов.
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02.09.2022 18:50 Ответить
удивительно, что наши войска не могут разбить этих зеков-турбекулёзников, больных спидом на советских танках и в таких же галимых касках!
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02.09.2022 19:05 Ответить
Ну в нас також не армія США. До війни Україна не готувалася.
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02.09.2022 19:40 Ответить
я о том, что рассказывая про "бомжей с той стороны", люди нивелируют достоинство и собственной Армии, которая не может справиться с этими бомжами
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02.09.2022 19:44 Ответить
Мрії естонця - кацапів будемо мочити і взимку - як Мусорів Януковича на Майдані - теж взимку.
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02.09.2022 18:54 Ответить
Поважаю естонців - у них навіть українська церква діє (УГКЦ) , а їхня національна страва дуже наближена до українських (деруни з кров'янкою)
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02.09.2022 19:04 Ответить
Ця влада нінащо не спроможна,крім красти.Та й взагалі,за 30 років у нас не було української влади,хто би не прийшов до влади,виходило,злодії,
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02.09.2022 18:58 Ответить
Ви знову недооцінюєте ВСУ їх побратимів різного роду і країн, ТРО, парамедиків, волонтерів і тих, хто допомагає зброєю (не обіцяє, а допомагає)...
якщо не тільки давати прогнози а й допомагати (як до речі це робить Естонія) то гуртом і чорта-хуйла бити легше...
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02.09.2022 19:04 Ответить
Ездить сложно, но летать и бомбить то можно, бить ракетами холод и грязь не мешает, в чём проблема. Нельзя делать паузу в войне, враг должен постоянно подвергаться огневому поражению. Долбить до полного их уничтожения. Керченский мост всё ещё цел, а должен был быть уничтожен. Не хаймарсами, конечно, но чем то более разрушительным
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02.09.2022 19:47 Ответить
Супутникова інформація у реальному часі плюс далекобійна високоточна зброя могли б забезпечити статично-перманентний звіздець для баладайної ********* у будь яку пору року.
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02.09.2022 20:33 Ответить
Бляха, і знову иксперд розповідає теорію часів 2-світової війни про трикратне перевищення сил для наступу. Сьогодні українські війська і фахівці НАТО роблять війну нового формату, де надточна зброя знищує всі тили і логістику противника і його передок залишається голодний і беззбройний. Авіація буде рівняти з землею передній край, а потім піде піхота зачищати тих хто ще не здох. Навіщо ця жуковщина з трикратною перевагою у живій силі?!
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02.09.2022 21:10 Ответить
1. Літаків для спільних операцій зараз катма, А-10 для близької повітряної підтримки та F-16 для переваги в повітрі та авіаційних ударів ще в біса коли надійдуть (якщо взагалі). Так що, "Авіація буде рівняти" - то поки що "не на часі" мрія.
2. Не спільною операцією, а лише наземною всі нинішні модернові способи ведення боїв летять в дупу, і всі, в т.ч. амери повертаються до класики 3:1 та переважної дуелі богів війни.
3. Для цієї класики наразі резервних бригад, щоб свіжі та вишколені - хдє? Ті, кого тренують в Британії - або поповнюють існуючі бригади, або період їхнього злагодження батальйонами/бригадою займе занадто багато часу, щоб зараз встигнути.
Отже великого наступу, скоріш за все, дійсно найближчим часом не буде, занадто багато територій не звільнять, але матимуть часті локальні успіхи, потроху відсуваючи свино-орків.
4. Жуков не воював трьохкратною перевагою. Якщо не мав 5-кратну перевагу, то серся. Та, навіть, якщо і мав 5-кратну перевагу, як під Ржевом, то всерівно йому надирали... Сподіваюсь, усі свино-орксткі командувачі є наполегливими учнями Жукова, аби повторювати його геніальність на полі бою
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05.09.2022 12:24 Ответить
Яка-яка розвідка ?
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02.09.2022 21:44 Ответить
 
 