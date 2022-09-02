До окончания активных боевых действий в Украине осталось 7-9 недель. Затем к весне мы будем иметь дело со статической войной, - эстонская разведка
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг считает, что к весне война в Украине будет проходить в статическом виде.
Об этом он сказал в пятницу на брифинге в минобороны Эстонии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Как я уже говорил на прошлой неделе, до окончания активных боевых действий осталось 7-9 недель - в зависимости от того, когда испортится погода. Затем к весне мы будем иметь дело со статической войной, которую мы сейчас наблюдаем в Донецкой и Луганской областях", - сказал Гросберг.
Маловероятно, что за это время удастся освободить всю территорию Украины, добавил Гросберг.
По его словам, добиться такого большого успеха за столь короткое время будет очень сложно.
Гросберг также прокомментировал интенсивные наступления украинских сил в Херсонской области.
"Я бы не стал классифицировать это как массированное наступление. Но с начала апреля Украина смогла добиться успехов в Херсонской области", - сказал он.
По словам Гросберга, выход украинских войск на Днепр устранит опасность того, что российские войска попытаются продвинуться в направлении Одессы.
При этом, по его словам, как российским частям будет сложно переправиться через Днепр, это будет сложно сделать и украинским войскам.
По словам Гросберга, для успешного наступления требуется трехкратное преимущество сил.
Кроме того, Россия выстроила многочисленные оборонительные сооружения в Херсонской области, а украинские силы смогли прорвать только первую линию, сказал он.
В то же время успехи Украины в Херсонской области и все более интенсивное наступление снизят возможности оккупационных властей провести там "референдум", считает Гросберг.
Пожалуйста, подождите...
Пусть орки в это верят.
Вероятность, что юг затянется до весны достаточно высокая.((
І це погано. Війна затримується. Вже реально дають прогнози на 10 років.
Будемо сподіватись, що все вдасться подолати навалу значно раніше.
"З початку війни в результаті ворожих обстрілів в Україні загинуло понад 7 тисяч мирних жителів, 5,5 тисяч - отримали поранення.
Поліція зафіксувала 22 тисячі ворожих обстрілів з початку війни. Такими обстрілами уражено понад 24 тисячі цивільних об'єктів".
Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ.
@1964Matov
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5 ч
Шойгу заявил, что создаваемые электромагнитные катапульты для авианосцев испытают на наземном полигоне. Какие авианосцы, Кунжутович? У вас их нет! Вчера один маразматик резиновыми жопами бредил, сегодня второй - авианосцами...)))
@i_army_org
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5 ч
Армия РФ
Ожидание: новейшее вооружение, образованные офицеры, космические войска, юнкера и хруст французской булки.
Реальность: вербуют тысячами зеков-рецедивистов, особенно тех кто болен туберкулёзом и ВИЧ, дают советские каски и танки 60-х годов.
якщо не тільки давати прогнози а й допомагати (як до речі це робить Естонія) то гуртом і чорта-хуйла бити легше...
2. Не спільною операцією, а лише наземною всі нинішні модернові способи ведення боїв летять в дупу, і всі, в т.ч. амери повертаються до класики 3:1 та переважної дуелі богів війни.
3. Для цієї класики наразі резервних бригад, щоб свіжі та вишколені - хдє? Ті, кого тренують в Британії - або поповнюють існуючі бригади, або період їхнього злагодження батальйонами/бригадою займе занадто багато часу, щоб зараз встигнути.
Отже великого наступу, скоріш за все, дійсно найближчим часом не буде, занадто багато територій не звільнять, але матимуть часті локальні успіхи, потроху відсуваючи свино-орків.
4. Жуков не воював трьохкратною перевагою. Якщо не мав 5-кратну перевагу, то серся. Та, навіть, якщо і мав 5-кратну перевагу, як під Ржевом, то всерівно йому надирали... Сподіваюсь, усі свино-орксткі командувачі є наполегливими учнями Жукова, аби повторювати його геніальність на полі бою