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Германия (6000) Россия (91193) СМИ (3778) Ткаченко Александр (429)

В рамках помощи украинской культуре Германия будет поддерживать российские оппозиционные СМИ, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ткаченко

Деньги, которые выделила Германия в поддержку украинских медиа, частично направят на помощь российским оппозиционным СМИ.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Речь идет об объявленной ранее Германией помощи украинской культуре в 20 млн. евро.

"В Германии я узнал, что средства, которые запланированы для медиа в определенной пропорции, пойдут на поддержку находящихся в Германии украинских журналистов, а также на поддержку оппозиционной российской прессы", — рассказал Ткаченко.

Он добавил, что непонятно, как российские оппозиционные СМИ имеют отношение к поддержке украинских медиа.

Читайте: Вопрос о внесении исторического центра Одессы в список ЮНЕСКО будет решен в течение нескольких дней, - Ткаченко

"Была оживленная дискуссия с коллегами из немецкого ведомства, тем не менее, мы благодарны коллегам за то, что они поддерживают украинских творцов", - сказал Ткаченко.

По словам Ткаченко, во время своего первого во время войны зарубежного визита он обсудил с немецкими чиновниками вопрос о помощи украинской культуре в трех секторах.

Во-первых, речь шла о поддержке украинского культурного наследия, музеев и театров накануне зимы, ремонте помещений, особенно в Харькове, поддержке отопительного сезона.

Второй вопрос — поддержка артистов и художников в Украине, из которых 80 процентов сейчас находятся в Украине. Говорили о возобновлении финансирования Украинского культурного фонда и Украинского института книги. Также обсудили общие мероприятия с немецкими и французскими коллегами в виде концертов типа коллаборации.

Третий вопрос – это поддержка украинских медиа.

Общая сумма срочных потребностей украинского культурного сектора составляет 250 млн. евро, отметил министр.

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По его словам, украинская делегация получила заверения от немецкой стороны, что Германия как председательствующая в G-7 будет созывать собрание по этому поводу, где предложит так называемый "информационный рамштайн".

Ткаченко также рассказал, что ЮНЕСКО обещает расширить свою работу в Украине. В частности, речь идет о внесении центра Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО.
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Топ комментарии
+28
нема опозиційних расейских змі ... це просто ще один підрозділ расейских спецслужб...... пробачте, але німці трохи їба*нуті.... а може й не трохи.....
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02.09.2022 19:28
+20
Міністр докерувався , що і гроши кацапам віддають
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02.09.2022 19:24
+20
"Вся опозиція" яка реально була в паРаші, вже мертва. Те, що залишилось - фсбшний проект "нє такіх русскіх", для того. щоб зробити м'який ребрендінг імперської системи, коли ***** стане повністю нерукопожатим і на горизонті замаячить піздець паРаші.
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02.09.2022 19:25
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А чому цьому блаЗЄнськоломИйському виродку-ткаченкові так ідеться про кацапські "змі"?
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02.09.2022 19:22 Ответить
Ну он как бы и возмущается этим фактом
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02.09.2022 19:23 Ответить
А що він хотів після ухваленого законопроєкту про відкриття шлюзів для русскіх ? (ухвалено кілька днів перед тим) Німці солідарні з ним. Тим більше, що українські змі зараз фактично виконують пропагандивні функції блаЗЄнського.
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02.09.2022 19:34 Ответить
Так Катьку знесуть чі ЮНЕСКО буде охороняти ?
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02.09.2022 19:22 Ответить
Вони "доволоводяться" - поки хтось не приїде вночі до пам"ятника з РПГ і не зробить зі скульптури "русский ваенный карабль"
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02.09.2022 19:33 Ответить
Цікава ідея Треба Притулі збір коштів обьявити на це дійство
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02.09.2022 20:00 Ответить
Міністр докерувався , що і гроши кацапам віддають
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02.09.2022 19:24 Ответить
Ці німці невиліковні!
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02.09.2022 19:25 Ответить
"Вся опозиція" яка реально була в паРаші, вже мертва. Те, що залишилось - фсбшний проект "нє такіх русскіх", для того. щоб зробити м'який ребрендінг імперської системи, коли ***** стане повністю нерукопожатим і на горизонті замаячить піздець паРаші.
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02.09.2022 19:25 Ответить
скорее для выявления слишком активных и немного соображающих не в шизофреническом угаре Хйла. также как и вконтакте и т.п. в принципе.
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02.09.2022 19:32 Ответить
нема опозиційних расейских змі ... це просто ще один підрозділ расейских спецслужб...... пробачте, але німці трохи їба*нуті.... а може й не трохи.....
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02.09.2022 19:28 Ответить
******* *******, ****, які ж вони кончені дібіли!
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02.09.2022 19:29 Ответить
Как-то избыточно хитро. По-зеленскому.
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02.09.2022 19:30 Ответить
в рамках допомоги німецької культури ми будемо транслювати канали туарегів в Сахарі, а в знак збереження популяції дельфінів ми висадимо тисячу дубів.

Вони там в Германії повністю вже деградували, що скоро будуть слину пускати і забувати алфавіт? Бо мене хвилює рівень iq цих європейців, точніше її динаміка з кожним поколінням.
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02.09.2022 19:30 Ответить
Просто не хотять гроши українцям давати ,
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02.09.2022 20:02 Ответить
Та цей довбойоб сам в долі з кацапами. Нема віри ********** зебланському.
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02.09.2022 19:31 Ответить
Я більше не розумію:
Якім чином гроші продавшимся Єрмаку журнашлюшкам з мудафону, підтримають українські медіа?
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02.09.2022 19:34 Ответить
снова пропихует хароших руских
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02.09.2022 19:36 Ответить
Какое-то непонятное Ткаченковское решалово,не власть а какое-то сборище мудачья!
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02.09.2022 19:38 Ответить
Ну не міністру, який блокує заборону рос книжок, знімав фільми для і про малоросів на це жалітись
І це не згадуючи про фрідом "мы вэщаем для всего мира, поэтому по русски"
Так само, як батьки алкоголіки не зможуть довести шкоду алкоголю(хіба що власним негативним досвідом), так і тут аналогічно
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02.09.2022 19:38 Ответить
"опозиційні російські ЗМІ" - це персонаж вигаданий.
нема таких як і "хороших" кацапів.
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02.09.2022 19:39 Ответить
Буквально на днях в Вильнюсе, «не такие», «не согласные» и «борцы с режимом», создали новую структуру, которая должна стать намного более структурной, чем предыдущие структуры, которые только видом своих структур повергали… Кого и во что, в данном случае - не суть важно. Главное, что эти интеллекталы теперь смогут собираться вместе, высказывать озабоченность и главное - давать нам советы, как бороться с рашизмом. И тут нечего смеяться или плеваться, они всерьез заняты этим хотя бы потому, что видят себя теми, кто прийдет на смену прутину.

Ну а прийти они собираются после того, как Украина сломает хребет режиму, вот тогда-то они и планируют въехать все в белом и на белых лошадях, а впереди, на самой белой лошади, планирует скакать знаменитый шахматист и бывший чемпион мира. Понятно, что он, и его сподвижники, имеют массу претензий и советов того сорта, как мы должны бороться с тем, что они хотят собой заменить. Союз этот образовался легко и органично, поскольку все эти деятели, в политическом смысле - без яиц, зибов, когтей и всего того, что нужно для драки, зато себя они считают невыносимыми экспертами во всем, что касается борьбы с режимом.

Правда, все они стали борцами на расстоянии в несколько тысяч километров от режима или предмета их борьбы, но это их не смущает, как не смущает из и то, что украинцы посылают их в направлении, которым проследовал крейсер Москва. И что характерно, они вроде бы называют себя оппозицией путинскому режиму, но почему-то постоянно лезут в наши дела, то с какими-то тупыми советами, то с претензиями. Шахматист так и вовсе выдвинул насущный вопрос о том, как защитить русскоязычное население в Крыму. Возможно он обчиталсе речей прутина до такой степени, что стал сыпать циататми, а может его одолела какая-то другая причина, но местами кажется, что он с Машей Захаровой - молочный брат… или сестра.

В общем все, что связано с мордором, даже вот такая беспощадная и бесполезная оппозиция, указывает на важный факт. Там сгнило буквально все, за что не возьмись. Вот за оппозицию, которая скоро будет называться «каспаровщиной», лучше не браться вовсе, а если браться, то в защитных перчатках, маске и очках, чтобы не обляпаться. Но в этой большой помойке есть и более веселые сюжеты.

Так, еще совсем недавно, другая часть лепрозория, которая готова носить «резиновую попку» фюрера на руках и лобзать ее до потери сознательности, с восторгом восприняло известие о том, что прутин заставляет платить ему за газ в рублях. Такая подача вызывала дружные и продолжительные аплодисменты, переходящие в овации, а самая экзальтированная публика даже выкрикивала что-то типа: «Прутин введи!». Но как писал Сенека: «Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал!» Короче говоря, стало известно о том, что валютные вклады населения ватостана, плавным движением, превращаются в рублевые.

Вернее, насильно никто не переводит валюту в рубли до тех пор, пока владелец не решается снять их или как-то двинуть со счета. Ему тут же пересчитывают валюту в рубли по курсу, а на вопрос о том, почему так, счет-то валютный, ему отвечают: «Валюты нет, но вы держитесь!» Мол, ты тут еще повыступай на тему о том, что тебе рубли не нравятся и мы позвоним куда надо и пускай у тебя поинтересуются, почему вонючий доллар или вонючее евро, тебе больше нравится, чем замечательный рубль. Но и оставить как есть клиент тоже не может - накладно. За хранение валюты на счетах, начали брать комиссию за хранение. А ведь как они радовались решению прутина «газ за рубли». Теперь же им стало не до смеху и они начинают догадываться, что их как-то извращенно поимели, поэтому им трудно сказать наверняка, о чьих именно резиновых попках вчера прутин рассказывал детям.

Так что их оппозиция или наоборот, мазаны одним миром и потому, хорошие и плохие, согласные и не согласные, борцовские и резиновые, идут смотреть на крейсер Москва. Ничего другого для них у нас нет.
anti-colorados
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02.09.2022 19:43 Ответить
"Булгаков - киянин": Ткаченко заявив, що музей письменника РФ закривати не треба
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02.09.2022 19:44 Ответить
Думаю , что Ткаченко должен подать в отставку ЗА РЯД ЗАШКВАРОВ
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02.09.2022 19:49 Ответить
1, паплюження украинского ТРИЗУБА и неуважение к Черноволу (
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02.09.2022 19:51 Ответить
2. За ПРОСРАННЫЕ ( Админ, сорри, но из песни слов не выбросишь) МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ


‼️‼️‼️ПРО МІНІСТРА КУЛЬТУРИ ТКАЧЕНКО

Про@бали. Як окупували скіфське золото і музей Куїнджі #шоубісики

https://youtu.be/5d1OsQH9wwU

28.08.2022 12:33
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02.09.2022 19:53 Ответить
3. За гражданство Невзорова
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02.09.2022 19:55 Ответить
4. За пророссийский междусобойчик , крутящий пророссийские интересы в Украине , пока гибнут герои Украины
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02.09.2022 19:57 Ответить
Щоб тобі пудєль дубінеску три пальці в сраку засунув заміть шокера, яким ти хотів зганьбити герб України.
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02.09.2022 19:53 Ответить
то есть немцы умылись и теперь Украина будет финансировать фсбэшные проекты.вы шо блаженные там?
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02.09.2022 19:55 Ответить
Знову "шольцаваляють".Зарази , хай хоч на мізинець аби *уйлу підмахнути. А ми ще дивуємося нашим зеблінам?
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02.09.2022 19:57 Ответить
Цуко... Цей малорос сам чує, що несе?
Підтримка ворожих змі в рамках допомоги українській культурі. Оксюморон!!!

Нема більше ніяких гарних росіян.
Після 22.02.2022 будь-яка підтримка росіян - співробітництво з ворогом. І саме цим займається ЗЄ-влада.
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02.09.2022 20:05 Ответить
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02.09.2022 20:07 Ответить
НУ А ЦЕ ДІЙСТВО - теж праця Мінкульту . Коли всі волають вигнати мацковських попів із Україні , колобаранти у владі роблять спільну молитву у Софіівському соборі з московитами
А НА РАНОК 5 тис прочан шагають по Западній Україні в Почаївську лавру
ШОБ ЦЕ ОРГАНИЗУВАТИ ПОТРІБЕН ЧАС - і СБУ ЗАКРИЛО ОЧІ ‼️‼️‼️
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02.09.2022 20:11 Ответить
А ЦЕ КТО ОРГАНІЗУВАВ ?

ОНУФРІЙ прийняв у ЛАВРІ російських полонених!!! ХТО ЇХ ТУДИ ПУСТИВ!?

https://youtu.be/xQ8pTnkga8M

25.08.2022 02:23

В ТОЙ ЧАС, як АЗОВЦІВ ВБІВАЮТ ЗВІРЯЧЕ ‼️‼️‼️
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02.09.2022 20:13 Ответить
А знаєте чому?

Тому, що тепер ЗЄ розраховує на ватний електорат ОПЗЖ. Вони ж теперь друзі та союзники.
Саме тому для ватного електорату робляться всі ці проросійські справи. ЗЄ необхідно подобатися цим латентним кацапам бо у нього в активі залишилася тільки купка зовсім відбитих дебілів.

Таким чином ЗЄ повністю перетворюється на Януковича. Тепер в них і електорат той самий, і методи ті самі, і діячі ті самі.
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02.09.2022 20:10 Ответить
І я не зовсім розумію, навіщо німцям викидати гроші на Україну, на підтримку українських журналістів, які перебувають у Німеччині та чатково на "расєйскагаварящую" пресу, якщо зетірпіл можна побрити на ДОМ, потім на ДОМ2-ДОМ10, потім монополізувати ефір і угодних хараших расєян крутити по колу за державні гроші
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02.09.2022 20:11 Ответить
Самі німці до такого не додумались. То наше "Міністерство культури" запропонувало таку схему. Німці погодились. А наші шоумени із "міністерства культури" тепер все валять на німців, щоб самим стояти збоку і бути "нє прі дєлах"
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02.09.2022 20:12 Ответить
Треба зробити предьяву німцям і вони одразу всі карти на стіл виложат . ЦЕ задача для журналістів
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02.09.2022 20:15 Ответить
А згодом коли опозиція прийде до влади то ці опозиційні роSSійські змі стануть рупором кремля і почнеться війна з кацапами знову !
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02.09.2022 20:13 Ответить
Сам тягне сюди "хароших рускіх" і чомусь дивується діям німців. Чи не дивується? Нахєра тоді збуджувати повітря?
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02.09.2022 20:19 Ответить
"Гроші, які Німеччина виділила на підтримку українських медіа, частково спрямують на допомогу російським опозиційним ЗМІ."

ооооох і дебіли!!!!!!
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02.09.2022 20:21 Ответить
шо за нах?
опозиційної російської преси не існує в природі!
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02.09.2022 20:23 Ответить
Ткаченко - гебнявий чмошник
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02.09.2022 20:37 Ответить
Вони не розуміють, що з-будувати «харошую рассєю» -неможливо. Виж, панове ковбасники, будували вже харошую. Це ж ті самі граблі!!!
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02.09.2022 20:38 Ответить
****** дурне падло, як і програма Гроші, зашкварена темою ботоферми. Гнидні будівники зеленого неопутінізму.
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02.09.2022 20:55 Ответить
Там и Ходорковский, и Навальный, такое же Х...ло, только моложе.
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02.09.2022 21:03 Ответить
А Абрамович кто?
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02.09.2022 21:14 Ответить
Это те самые оппозиционные российские СМИ, которые до сих пор направляют энергию оппозиционных россиян на Умное Голосование?

И на оправдание "бедного не в чём невиновного русского народа" и борьбу против усложнения виз.

Я понимаю, что у них хорошие намерения доносить информацию для российского общества, но вряд ли это будет "в коня корм".
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03.09.2022 06:02 Ответить
Ну децкий сад!
Логика немцев проста и понятна - поддерживая оппозицию Путину они помогают Украине.
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03.09.2022 10:53 Ответить
 
 