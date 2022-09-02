В рамках помощи украинской культуре Германия будет поддерживать российские оппозиционные СМИ, - Ткаченко
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Деньги, которые выделила Германия в поддержку украинских медиа, частично направят на помощь российским оппозиционным СМИ.
Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Речь идет об объявленной ранее Германией помощи украинской культуре в 20 млн. евро.
"В Германии я узнал, что средства, которые запланированы для медиа в определенной пропорции, пойдут на поддержку находящихся в Германии украинских журналистов, а также на поддержку оппозиционной российской прессы", — рассказал Ткаченко.
Он добавил, что непонятно, как российские оппозиционные СМИ имеют отношение к поддержке украинских медиа.
"Была оживленная дискуссия с коллегами из немецкого ведомства, тем не менее, мы благодарны коллегам за то, что они поддерживают украинских творцов", - сказал Ткаченко.
По словам Ткаченко, во время своего первого во время войны зарубежного визита он обсудил с немецкими чиновниками вопрос о помощи украинской культуре в трех секторах.
Во-первых, речь шла о поддержке украинского культурного наследия, музеев и театров накануне зимы, ремонте помещений, особенно в Харькове, поддержке отопительного сезона.
Второй вопрос — поддержка артистов и художников в Украине, из которых 80 процентов сейчас находятся в Украине. Говорили о возобновлении финансирования Украинского культурного фонда и Украинского института книги. Также обсудили общие мероприятия с немецкими и французскими коллегами в виде концертов типа коллаборации.
Третий вопрос – это поддержка украинских медиа.
Общая сумма срочных потребностей украинского культурного сектора составляет 250 млн. евро, отметил министр.
По его словам, украинская делегация получила заверения от немецкой стороны, что Германия как председательствующая в G-7 будет созывать собрание по этому поводу, где предложит так называемый "информационный рамштайн".
Ткаченко также рассказал, что ЮНЕСКО обещает расширить свою работу в Украине. В частности, речь идет о внесении центра Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Пожалуйста, подождите...
Вони там в Германії повністю вже деградували, що скоро будуть слину пускати і забувати алфавіт? Бо мене хвилює рівень iq цих європейців, точніше її динаміка з кожним поколінням.
Якім чином гроші продавшимся Єрмаку журнашлюшкам з мудафону, підтримають українські медіа?
І це не згадуючи про фрідом "мы вэщаем для всего мира, поэтому по русски"
Так само, як батьки алкоголіки не зможуть довести шкоду алкоголю(хіба що власним негативним досвідом), так і тут аналогічно
нема таких як і "хороших" кацапів.
Ну а прийти они собираются после того, как Украина сломает хребет режиму, вот тогда-то они и планируют въехать все в белом и на белых лошадях, а впереди, на самой белой лошади, планирует скакать знаменитый шахматист и бывший чемпион мира. Понятно, что он, и его сподвижники, имеют массу претензий и советов того сорта, как мы должны бороться с тем, что они хотят собой заменить. Союз этот образовался легко и органично, поскольку все эти деятели, в политическом смысле - без яиц, зибов, когтей и всего того, что нужно для драки, зато себя они считают невыносимыми экспертами во всем, что касается борьбы с режимом.
Правда, все они стали борцами на расстоянии в несколько тысяч километров от режима или предмета их борьбы, но это их не смущает, как не смущает из и то, что украинцы посылают их в направлении, которым проследовал крейсер Москва. И что характерно, они вроде бы называют себя оппозицией путинскому режиму, но почему-то постоянно лезут в наши дела, то с какими-то тупыми советами, то с претензиями. Шахматист так и вовсе выдвинул насущный вопрос о том, как защитить русскоязычное население в Крыму. Возможно он обчиталсе речей прутина до такой степени, что стал сыпать циататми, а может его одолела какая-то другая причина, но местами кажется, что он с Машей Захаровой - молочный брат… или сестра.
В общем все, что связано с мордором, даже вот такая беспощадная и бесполезная оппозиция, указывает на важный факт. Там сгнило буквально все, за что не возьмись. Вот за оппозицию, которая скоро будет называться «каспаровщиной», лучше не браться вовсе, а если браться, то в защитных перчатках, маске и очках, чтобы не обляпаться. Но в этой большой помойке есть и более веселые сюжеты.
Так, еще совсем недавно, другая часть лепрозория, которая готова носить «резиновую попку» фюрера на руках и лобзать ее до потери сознательности, с восторгом восприняло известие о том, что прутин заставляет платить ему за газ в рублях. Такая подача вызывала дружные и продолжительные аплодисменты, переходящие в овации, а самая экзальтированная публика даже выкрикивала что-то типа: «Прутин введи!». Но как писал Сенека: «Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал!» Короче говоря, стало известно о том, что валютные вклады населения ватостана, плавным движением, превращаются в рублевые.
Вернее, насильно никто не переводит валюту в рубли до тех пор, пока владелец не решается снять их или как-то двинуть со счета. Ему тут же пересчитывают валюту в рубли по курсу, а на вопрос о том, почему так, счет-то валютный, ему отвечают: «Валюты нет, но вы держитесь!» Мол, ты тут еще повыступай на тему о том, что тебе рубли не нравятся и мы позвоним куда надо и пускай у тебя поинтересуются, почему вонючий доллар или вонючее евро, тебе больше нравится, чем замечательный рубль. Но и оставить как есть клиент тоже не может - накладно. За хранение валюты на счетах, начали брать комиссию за хранение. А ведь как они радовались решению прутина «газ за рубли». Теперь же им стало не до смеху и они начинают догадываться, что их как-то извращенно поимели, поэтому им трудно сказать наверняка, о чьих именно резиновых попках вчера прутин рассказывал детям.
Так что их оппозиция или наоборот, мазаны одним миром и потому, хорошие и плохие, согласные и не согласные, борцовские и резиновые, идут смотреть на крейсер Москва. Ничего другого для них у нас нет.
anti-colorados
‼️‼️‼️ПРО МІНІСТРА КУЛЬТУРИ ТКАЧЕНКО
Про@бали. Як окупували скіфське золото і музей Куїнджі #шоубісики
https://youtu.be/5d1OsQH9wwU
28.08.2022 12:33
Підтримка ворожих змі в рамках допомоги українській культурі. Оксюморон!!!
Нема більше ніяких гарних росіян.
Після 22.02.2022 будь-яка підтримка росіян - співробітництво з ворогом. І саме цим займається ЗЄ-влада.
А НА РАНОК 5 тис прочан шагають по Западній Україні в Почаївську лавру
ШОБ ЦЕ ОРГАНИЗУВАТИ ПОТРІБЕН ЧАС - і СБУ ЗАКРИЛО ОЧІ ‼️‼️‼️
ОНУФРІЙ прийняв у ЛАВРІ російських полонених!!! ХТО ЇХ ТУДИ ПУСТИВ!?
https://youtu.be/xQ8pTnkga8M
25.08.2022 02:23
В ТОЙ ЧАС, як АЗОВЦІВ ВБІВАЮТ ЗВІРЯЧЕ ‼️‼️‼️
Тому, що тепер ЗЄ розраховує на ватний електорат ОПЗЖ. Вони ж теперь друзі та союзники.
Саме тому для ватного електорату робляться всі ці проросійські справи. ЗЄ необхідно подобатися цим латентним кацапам бо у нього в активі залишилася тільки купка зовсім відбитих дебілів.
Таким чином ЗЄ повністю перетворюється на Януковича. Тепер в них і електорат той самий, і методи ті самі, і діячі ті самі.
ооооох і дебіли!!!!!!
опозиційної російської преси не існує в природі!
И на оправдание "бедного не в чём невиновного русского народа" и борьбу против усложнения виз.
Я понимаю, что у них хорошие намерения доносить информацию для российского общества, но вряд ли это будет "в коня корм".
Логика немцев проста и понятна - поддерживая оппозицию Путину они помогают Украине.