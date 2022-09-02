В рамках помощи украинской культуре Германия будет поддерживать российские оппозиционные СМИ, - Ткаченко

Деньги, которые выделила Германия в поддержку украинских медиа, частично направят на помощь российским оппозиционным СМИ.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Речь идет об объявленной ранее Германией помощи украинской культуре в 20 млн. евро.

"В Германии я узнал, что средства, которые запланированы для медиа в определенной пропорции, пойдут на поддержку находящихся в Германии украинских журналистов, а также на поддержку оппозиционной российской прессы", — рассказал Ткаченко.

Он добавил, что непонятно, как российские оппозиционные СМИ имеют отношение к поддержке украинских медиа.

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"Была оживленная дискуссия с коллегами из немецкого ведомства, тем не менее, мы благодарны коллегам за то, что они поддерживают украинских творцов", - сказал Ткаченко.

По словам Ткаченко, во время своего первого во время войны зарубежного визита он обсудил с немецкими чиновниками вопрос о помощи украинской культуре в трех секторах.

Во-первых, речь шла о поддержке украинского культурного наследия, музеев и театров накануне зимы, ремонте помещений, особенно в Харькове, поддержке отопительного сезона.

Второй вопрос — поддержка артистов и художников в Украине, из которых 80 процентов сейчас находятся в Украине. Говорили о возобновлении финансирования Украинского культурного фонда и Украинского института книги. Также обсудили общие мероприятия с немецкими и французскими коллегами в виде концертов типа коллаборации.

Третий вопрос – это поддержка украинских медиа.

Общая сумма срочных потребностей украинского культурного сектора составляет 250 млн. евро, отметил министр.

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По его словам, украинская делегация получила заверения от немецкой стороны, что Германия как председательствующая в G-7 будет созывать собрание по этому поводу, где предложит так называемый "информационный рамштайн".

Ткаченко также рассказал, что ЮНЕСКО обещает расширить свою работу в Украине. В частности, речь идет о внесении центра Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО.